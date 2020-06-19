Những suy nghĩ thầm kín nhất của đàn ông sau mỗi cuộc ‘ái ân’

Bạn sẽ nhận thấy đàn ông thường có vài phút “lơ lửng” sau khi cuộc yêu kết thúc. Anh ấy sẽ phản ứng chậm hơn. Đừng thấy kì lạ, chỉ là anh ấy không thể thú nhận điều này nên bạn hãy âm thầm hiểu cho anh ấy.

Đàn ông khi trên giường luôn toàn tâm toàn ý cho cuộc yêu . Cả bộ não, mọi bộ phận trên cơ thể của họ đều tập trung vào thời gian gần gũi này. Vì thế sau khi đã kết thúc, anh ấy thật sự cần chút ít thời gian để cơ thể tái khởi động.

Anh ấy không muốn bạn vội mặc quần áo sau khi yêu

Đa số đàn ông đều có cảm giác lưu luyến với cơ thể của người tình sau khi gần gũi. Họ vẫn còn muốn nhìn thấy cơ thể quen thuộc, chạm vào làn da mềm mại và cảm nhận hơi ấm từ bạn. Với đàn ông, khi trên giường chính là thế giới thân mật nhất chỉ có hai người.

Đàn ông sẽ thấy khó chịu khi bạn vội vàng mặc đồ vào ngay sau khi cuộc yêu dừng lạ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ thấy khó chịu khi bạn vội vàng mặc đồ vào ngay sau khi cuộc yêu dừng lại. Họ sẽ cho rằng bạn không thấy thoải mái khi ở bên họ, hoặc có phải đang muốn vội vàng rời khỏi họ?

Anh ấy muốn nằm yên tận hưởng

Phụ nữ thường thích được trò chuyện với đối phương sau mỗi cuộc yêu. Đàn ông thì lại thích nằm tận hưởng. Có sự khác nhau này là vì quan điểm gần gũi của đàn ông và phụ nữ có chút khác biệt.

Phụ nữ sau mỗi cuộc yêu sẽ hướng tới sự gần gũi trong tình cảm nhiều hơn, muốn chia sẻ và thấu hiểu hơn. Bởi cảm giác thăng hoa trong chuyện giường chiếu gia tăng tình cảm của họ với bạn tình. Còn đàn ông sau mỗi lần gần gũi sẽ thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Nhưng chính sự thoải mái nằm yên tận hưởng này cho đàn ông cảm giác đặc biệt với bạn tình.

Anh muốn nghe suy nghĩ về cảm nhận của bạn

Nhiều người đàn ông thừa nhận rằng họ muốn biết phụ nữ cảm thấy thế nào khi bên họ. Nhưng có người thẳng thắn hỏi như một cách để hiểu hơn về đối phương. Cũng có người vì ngại mà chỉ giữ trong lòng. Dù vậy, đa số đàn ông đều muốn nghe về cảm nhận của phụ nữ sau cuộc yêu. Họ muốn nghe xem phụ nữ thích gì nhất, không thích gì nhất, để họ khắc phục và cố gắng làm cuộc yêu có nhiều màu sắc hơn.

Hành động âu yếm

Cuộc mây mưa luôn khiến đàn ông thấy rã rời và muốn những cử chỉ âu yếm, vỗ về và vuốt ve - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc mây mưa luôn khiến đàn ông thấy rã rời và muốn những cử chỉ âu yếm, vỗ về và vuốt ve. Họ xem đó là cách để lưu lại dư âm của cuộc ái ân. Vì thế, sau khi gần gũi, hãy dành thời gian bên nhau nhiều hơn, chia sẻ những phút giây còn vương chút ít cảm giác thăng hoa đã qua.

Cảm thấy buồn ngủ

Đây là suy nghĩ mà đàn ông thường không nói cho bạn biết. Vì họ sợ bạn giận, hoặc không hài lòng. Vì đa số phụ nữ muốn dành thời gian bên người tình sau khi kết thúc cuộc “giao hoan”. Nhưng thật sự nhiều khi đàn ông đã dốc quá nhiều sức lực cho cuộc yêu nên cảm thấy buồn ngủ.

Và chắc chắn rằng họ sẽ có một giấc ngủ rất ngon để bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống vào hôm sau.

Anh ấy cần đi toilet

Đây là suy nghĩ theo nhu cầu sinh lý bình thường của đàn ông. Việc này chỉ giúp “vệ sinh” sau mỗi cuộc yêu, để trút bỏ những tinh trùng còn sót lại.

Trong chuyện giường chiếu, không phải lúc nào đàn ông cũng nói hết về những gì mình nghĩ. Một người vợ khôn ngoan sẽ chủ động hơn khi gần gũi, thấu hiểu những suy nghĩ thầm kín của đàn ông, cũng là cách để giữ trái tim đàn ông.