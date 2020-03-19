5 sự thật về suy nghĩ của đàn ông khi gần gũi với vợ

Đàn ông thường thể hiện dáng vẻ điềm đạm, tự tin trước phụ nữ. Nhưng trong chuyện phòng the, đàn ông cũng có những suy nghĩ sâu kín, ngoài lạnh mà trong thì nóng.

Theo những nghiên cứu về chuyện phòng the, có 5 sự thật về suy nghĩ của đàn ông khi gần gũi phụ nữ. Theo những nghiên cứu về chuyện phòng the, có 5 sự thật về suy nghĩ của đàn ông khi gần gũi phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông rất ngại thở than về chuyện ấy Đàn ông có thể bàn luận về những bộ phim có cảnh nóng bỏng, hay nói về chuyện tình dục không có nghĩa là anh ấy dễ dàng nói ra những vấn đề đang gặp phải khi gần gũi phụ nữ. Thực tế, đàn ông chỉ thở than về chuyện công việc, những khó khăn trong cuộc sống, hơn là nói về những vấn đề khó nói trong đời sống tình dục. Đây có thể là bí mật của đàn ông không muốn chia sẻ với vợ.

Dù vậy, đàn ông lại khá hứng thú khi nghe vợ chia sẻ về sự thỏa mãn chăn gối với bạn bè. Và anh ấy sẽ thấy buồn nếu vợ không thể hiện bản thân hài lòng về chuyện ấy thế nào. Với đàn ông, họ muốn có được tự tin khi làm vợ thỏa mãn mỗi lúc gần gũi. Và nếu vợ không thể hiện bất kì thái độ gì, họ sẽ thấy hoài nghi về khả năng của bản thân. Đàn ông khá hứng thú khi nghe vợ chia sẻ về sự thỏa mãn chăn gối với bạn bè - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông rất có trách nhiệm khi gần gũi Đàn ông thường thấy áp lực trong việc làm đối phương thấy hài lòng khi gần gũi. Anh ấy sẽ cảm thấy thất vọng, hụt hẫng khi bạn không hào hứng lúc cả hai bên nhau. Vì thế, hãy nhạy bén nắm bắt tâm lý này, thể hiện sự cảm thông, động viên và bỏ qua những gì chưa tốt ở anh ấy.

Đàn ông cần được khen ngợi khi trên giường Đàn ông thích được công nhận, khen ngợi, đặc biệt là về khả năng giường chiếu. Với họ, những lời khen đó chứng minh cho sự quyến rũ, hấp dẫn ở họ. Vì thế, bạn nên cởi mở nói về những gì mình thích ở anh ấy, càng cụ thể sẽ càng khiến đàn ông thấy hài lòng. Đàn ông thích được công nhận, khen ngợi, đặc biệt là về khả năng giường chiếu - Ảnh minh họa: Internet Lo lắng làm bạn tình không vui Trong chuyện phòng the, đàn ông sẽ thấy căng thẳng khi bạn không hài lòng, sẽ thấy thiếu tự tin nếu bị từ chối, sẽ thấy kém cỏi nếu bạn tỏ ý không vui. Vì thế, khi gần gũi nhau, bạn nên cho đàn ông cảm giác thoải mái, chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc để anh ấy bớt căng thẳng. Đàn ông muốn biết bản thân nên làm gì Và nhiều đàn bà thông minh luôn khiến chồng không thể quên những lúc gần gũi bên họ - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn muốn điều gì, thích tư thế nào, có suy nghĩ gì, hãy để người đàn ông của mình biết. Dù đàn ông thích chủ động khi quan hệ, nhưng họ cần được biết nên làm gì để hài lòng đối phương. Chỉ cần bạn chọn thời điểm thích hợp, dùng lời lẽ nhẹ nhàng để “hướng dẫn” anh ấy chắc chắn sẽ vui vẻ hài lòng. Mỗi phụ nữ sẽ có một cách riêng để giữ đàn ông. Và nhiều đàn bà thông minh luôn khiến chồng không thể quên những lúc gần gũi bên họ. Vì họ nắm bắt những gì đàn ông muốn và cần khi trên giường, họ tạo cho đàn ông cảm giác được là chính mình, thoải mái và mê say nhất.

Những tư thế quan hệ đặc biệt khiến chàng say nàng như điếu đổ Đàn ông luôn muốn đưa vợ thăng hoa trong vấn đề tình dục, nhưng chính họ cũng khao khát được “lên đỉnh” một cách sung sướng nhất. Họ luôn muốn thay đổi tư thế “yêu” nhưng ngại nói ra với đối phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-su-that-ve-suy-nghi-cua-dan-ong-khi-gan-gui-voi-vo-354087.html