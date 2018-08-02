Dấu hiệu đàn ông muốn bỏ vợ là như thế nào? Xung đột, mâu thuẫn dẫn đến đổ vỡ, người đàn ông khi muốn bỏ vợ sẽ có những hành động, thái độ và lời ăn tiếng nói bất thường. Nếu bạn nhận thấy người đàn ông của mình có những dấu hiệu sau, hãy cẩn trọng và tìm cách ứng xử phù hợp nhé.

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy đàn ông muốn bỏ vợ, phụ nữ nên biết để tìm cách cứu vãn hôn nhân của mình. Khó chịu khi có sự xuất hiện của vợ Khi người đàn ông chán và muốn bỏ vợ, họ sẽ cảm thấy không thoải mái khi có vợ bên cạnh. Sự xuất hiện của vợ không những làm họ khó chịu, mà còn là cảm giác áy náy. Khi đàn ông đã muốn ly hôn, đồng nghĩa với việc tính cách, quan điểm, cách suy nghĩ của hai vợ chồng ít nhiều có những xung đột. Do đó, khi ở gần nhau, người đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu. Đàn ông rất ghét rườm rà, không thích cãi vã. Tất cả những gì họ muốn làm khi có xung đột là tránh xa nhau, càng xa càng tốt.

Khó chịu khi vợ xuất hiện là một trong những dấu hiệu cho thấy họ muốn bỏ vợ - Ảnh minh họa: Internet Trách móc và đổ lỗi cho vợ Nếu chồng bạn thường ngày không thích nói nhiều, không toan tính và không thích cãi vã. Đột nhiên một ngày nọ, họ tìm lý do để đổ lỗi cho bạn. Họ trách móc bạn vì những chuyện rất nhỏ. Điều đó chứng tỏ có những chuyển biến không hề nhỏ trong tâm tư của người chồng. Ít nhiều họ có ý định ly hôn rồi đấy. Một người đàn ông muốn bỏ vợ có biểu hiện tính cách khác thường. Có thể họ sẽ biến thành những người hơi nhỏ nhen và ích kỷ, hay soi mói và đổ lỗi cho người khác. Đó là một trong những dấu hiệu đàn ông muốn bỏ vợ mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Khi đàn ông muốn bỏ vợ, họ thường trách móc và đổ lỗi cho vợ - Ảnh minh họa: Internet Thường xuyên kiếm cớ đi ra ngoài Sự xung đột trong quan điểm, tư tưởng và tình cảm khiến cho những người đàn ông muốn giải tỏa. Có những lúc, khi sống cùng một nhà nhưng giữa vợ và chồng không dành nhiều tình cảm cho nhau, họ sẽ có xu hướng giày vò nhau trong suy nghĩ. Đàn ông thường xuyên bỏ bê gia đình, tìm cớ đi ra ngoài nhiều hơn. Họ cảm thấy thoải mái hơn khi bỏ lại căn nhà lạnh lẽo, trống trải để tìm niềm vui bên ngoài. Khi đàn ông có ý định ly hôn, họ sẽ tìm cớ đi ra ngoài, bỏ vợ ở nhà một mình và thờ ơ với trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình.

Thường xuyên nhắc đến những người phụ nữ khác Ý định ly hôn của người đàn ông nhiều khi bắt nguồn từ những yếu tố bên ngoài. Nguyên nhân dẫn đến đàn ông muốn bỏ vợ là sự xuất hiện của người thứ ba. Tuy nhiên, dù có người thứ ba hay không, khi muốn ly hôn, đàn ông cũng thường hay nhắc đến người phụ nữ khác. So sánh vợ với một người phụ nữ nào đó, thỉnh thoảng nhắc đến một cách bâng quơ nhưng đó là cách để người vợ ngầm hiểu ý định và khiến cho mối quan hệ trở nên tệ hơn. Phụ nữ hãy nhớ nhé, nếu đột nhiên bỗng một ngày nọ, chồng bạn nhắc đến một hoặc nhiều người phụ nữ nào đó trước mặt bạn một cách hữu ý, việc ly hôn có thể đã đến rất gần rồi đấy. Đàn ông muốn bỏ vợ thường xuyên cố tình nhắc đến người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet Tạo không khí lạnh nhạt trong gia đình Có những dấu hiệu đàn ông muốn bỏ vợ mà không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra. Đôi lúc, điều đó đến rất nhẹ nhàng. Khi người đàn ông muốn ly hôn với vợ, họ sẽ không còn tâm trạng và tinh thần để làm ấm lên không khí trong gia đình. Ngược lại, họ tìm cách để khiến cho gia đình trở nên lạnh lẽo nhất có thể. Họ ngại gần gũi với vợ, tìm cách để đi ra ngoài nhiều hơn, ít cười, ít làm việc nhà và ít nói chuyện,… Những hành động vui vẻ thường ngày của một người chồng dường như bị bỏ quên. Đó là dấu hiệu của một người đàn ông muốn bỏ vợ. Cho dù không có cãi vã, không có mâu thuẫn hay xung đột gì lớn, việc tạo ra một không khí lạnh nhạt trong gia đình cũng là dấu hiệu để vợ cân nhắc là tìm cách thay đổi. Ly hôn là điều không ai mong muốn. Nó giống như một chiếc cốc thủy tinh bị vỡ, dù cố gắng bao nhiêu cũng khó có thể lành lặn như ban đầu và ít nhiều gây ra những tổn thương cho người trong cuộc. Nếu biết cách và khôn khéo trong cách ứng xử, bạn có thể thay đổi thái độ của một người đàn ông muốn bỏ vợ. Hãy tìm cách cứu vãn hôn nhân của mình bằng tất cả trái tim.

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