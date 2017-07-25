Những cô nàng 'hai lưng' ai ngờ lại có những lợi thế không tưởng từ sức khỏe cho đến... 'chuyện ấy'

Chuyện vợ chồng 25/07/2017 21:33

Các cô nàng có vòng 1 bé thường rất hay tự ti với cơ thể của mình, tuy nhiên các nhà khoa học đã phát hiện ra 4 lợi ích mà chỉ có những cô gái "hai lưng" mới có được.

Ăn gian tuổi tác

Với bộ ngực khủng, hầu hết các cô gái đều trông già dặn hơn so với tuổi của mình. Đồng thời, sau một khoảng thời gian, bộ ngực quá cỡ thường có xu hướng nhanh lão hóa, chảy xệ. 

Giảm nguy cơ ung thư vú

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ công bố năm 2013, những phụ nữ có bộ ngực khủng thường có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn rất nhiều lần so với những cô gái sở hữu vòng 1 khiêm tốn. 

Những cô nàng 'hai lưng' ai ngờ lại có những lợi thế không tưởng từ sức khỏe cho đến... 'chuyện ấy' - Ảnh 1
Những cô nàng "hai lưng" có tỉ lệ mắc ung thư vú thấp hơn so với những cô gái ngực khủng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nói thêm trong thực tế thì ung thư vú không hề bỏ qua một ai, nhưng tỉ lệ rất thấp mắc phải căn bệnh này có thể giúp các cô nàng "màn hình phẳng" yên tâm hơn.

Hạn chế mắc các bệnh cột sống

Các chuyên gia trên thế giới đã chứng minh, một bộ ngực lớn thường có khối lượng khá cao, ví dụ như ngực cup D có thể nặng từ 2 – 4kg, do đó khả năng mắc các bệnh cột sống và đau lưng sẽ cao hơn. 

Thế nên, hãy tỏ ra hạnh phúc cho dù bạn có sở hữu một “màn hình phẳng” đi nữa. Ngoài tác dụng tuyệt vời trên, các cô nàng ngực nhỏ thường có vóc dáng cân đối và hài hòa hơn số còn lại.

"Chuyện ấy" thăng hoa hơn

Nếu các bộ phim "nóng" thường có những cô nàng vòng 1 hấp dẫn khiến bạn lầm tưởng rằng những cô gái này rất tuyệt trong "chuyện ấy". Trong thực tế, việc lựa chọn những diễn viên có vòng một lớn chủ yếu để thu hút ánh nhìn, kích thích thị giác người xem còn sự thật về chất lượng "cuộc vui" thì gần như ngược lại.

Những cô nàng 'hai lưng' ai ngờ lại có những lợi thế không tưởng từ sức khỏe cho đến... 'chuyện ấy' - Ảnh 2
Những nàng sỡ hữu vòng 1 khiêm tốn dễ bị kích thích trong "chuyện ấy" hơn - Ảnh: Internet

Tiến sĩ Alan Matarasso, một bác sĩ phẫu thuật tại Mỹ, cho biết một bộ ngực đồ sộ thường đi đôi với việc các mô mỡ xung quanh phần ngực khá dày, điều đó cản trở các dây thần kinh cảm giác ở khu vực này và khiến phụ nữ khó tiếp nhận các tác nhân gây khoái cảm từ bên ngoài, vì thế hưng phấn trong chuyện "yêu" vì thế cũng giảm đi phân nửa. Chính vì thế, các nàng "hai lưng" sẽ dễ dàng tiếp nhận các kích thích "yêu" tốt hơn. 

Vì những lý do trên, các cô nàng ngực nhỏ nên tự tin lên và hãy luôn yêu cơ thể mình để mang lại cho cuộc sống của chính bạn những điều tuyệt vời nhất.

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