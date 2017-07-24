5 bí kíp đơn giản giúp chàng lần đầu làm 'chuyện ấy' xóa tan mọi căng thẳng, có cuộc yêu thăng hoa

Chuyện vợ chồng 24/07/2017 17:51

Nam giới cũng như phụ nữ, họ cũng lo lắng và căng thẳng khi nghĩ đến "chuyện ấy", đặc biệt là đối với những chàng trai lần đầu "lâm trận".

Nhiều chàng trai mang nỗi sợ mơ hồ và sự căng thẳng quá mức trong lần đầu "yêu" nên thường làm hỏng "cuộc vui". Theo các nhà tình dục học Pháp, căng thẳng chính là nguyên nhân hàng đầu làm hỏng "chuyện ấy" ở cả nam lẫn nữ.

5 bí kíp đơn giản giúp chàng lần đầu làm 'chuyện ấy' xóa tan mọi căng thẳng, có cuộc yêu thăng hoa - Ảnh 1
Lần đầu "vượt rào" khiến các chàng vô cùng căng thẳng và đây là lý do hàng đầu khiến nam giới thường thất bại trong lần đầu "ra quân" - Ảnh: Internet

Chính vì thế, để giúp các tân binh giảm bớt căng thẳng trong lần đầu quan hệ, các chuyên gia đã đưa ra 5 bí kíp giúp các chàng có tâm trạng tốt hơn trước khi "hành sự" để đảm bảo chất lượng "cuộc yêu".

Uống chút rượu hay bia trước khi quan hệ

Các chàng có thể uống một chút rượu hay bia để giúp tâm trạng thư giãn và làm tăng ham muốn tình dục nhanh chóng. Tuy nhiên, tuyệt đối không được uống quá nhiều vì chúng có thể khiến bạn mất kiểm soát trong khi "yêu", làm tổn thương bản thân, thậm chí là gây tổn hại đến đối tác.

5 bí kíp đơn giản giúp chàng lần đầu làm 'chuyện ấy' xóa tan mọi căng thẳng, có cuộc yêu thăng hoa - Ảnh 2
Dùng một chút rượu hay bia sẽ giúp nam giới thêm tự tin trong chốn phòng the - Ảnh: Internet

Giữ đầu óc "trắng tinh"

Cách tốt nhất để tâm trạng thư giãn trong lúc quan hệ tình dục là người nam không nên suy nghĩ bất cứ việc gì khác trong đầu. Điều quan trong nhất trong thời gian "yêu" là tập trung vào cảm xúc và những hành động âu yếm, vuốt ve của cả hai.

Âm nhạc thần kỳ 

Các quý ông nên chọn những bài hát yêu thích và mở chúng trong lúc "hành sự". Âm nhạc không chỉ giúp các chàng cảm thấy tự tin và thoải mái hơn mà còn tạo không khí lãng mạn cho chốn phòng the. 

5 bí kíp đơn giản giúp chàng lần đầu làm 'chuyện ấy' xóa tan mọi căng thẳng, có cuộc yêu thăng hoa - Ảnh 3
Các chàng có thể chọn những bài hát cả hai cùng yêu thích để mở trong lúc "hành sự", giúp nam giới thoải mái và "chuyện ấy" lần đầu tiên sẽ thành công tốt đẹp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phái mạnh cần lưu ý không nên mở âm lượng quá to vì như thế sẽ gây mất tập trung ở cả hai người và khiến bạn không thể cảm nhận cũng như nghe được âm thanh thỏa mãn từ đối phương.

Thở đúng cách

Theo các nhà khoa học thuộc Đại học Columbia (Mỹ), khi con người quá phấn khích thì thường kiềm chế sự hít thở. Nam giới giữ hơi trong lúc "lâm trận" sẽ khiến gia tăng thêm căng thẳng, ngoài ra sẽ nhanh chóng mất sức và không thể kéo dài "chuyện ấy" vì không cung cấp đủ oxy lên não.

Tạo khung cảnh phòng the 

Đây được xem cách đơn giản nhất giúp giảm bớt sự căng thẳng của nam giới khi lần đầu "yêu". Các chàng chỉ cần tạo khung cảnh phòng the mờ ảo và lãng mạn bằng cách thay ánh sáng đèn điện bằng ánh nến lung linh.

Đặc biệt, có thể chọn những loại nến có mùi thơm dịu nhẹ như lavender hay hương hoa hồng, vừa giúp các quý ông thoải mái lại còn khiến người phụ nữ thêm hưng phấn trong cuộc ái ân.

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