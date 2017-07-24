Nhiều chàng trai mang nỗi sợ mơ hồ và sự căng thẳng quá mức trong lần đầu "yêu" nên thường làm hỏng "cuộc vui". Theo các nhà tình dục học Pháp, căng thẳng chính là nguyên nhân hàng đầu làm hỏng "chuyện ấy" ở cả nam lẫn nữ.

Chính vì thế, để giúp các tân binh giảm bớt căng thẳng trong lần đầu quan hệ, các chuyên gia đã đưa ra 5 bí kíp giúp các chàng có tâm trạng tốt hơn trước khi "hành sự" để đảm bảo chất lượng "cuộc yêu".

Các chàng có thể uống một chút rượu hay bia để giúp tâm trạng thư giãn và làm tăng ham muốn tình dục nhanh chóng. Tuy nhiên, tuyệt đối không được uống quá nhiều vì chúng có thể khiến bạn mất kiểm soát trong khi "yêu", làm tổn thương bản thân, thậm chí là gây tổn hại đến đối tác.

Giữ đầu óc "trắng tinh"

Cách tốt nhất để tâm trạng thư giãn trong lúc quan hệ tình dục là người nam không nên suy nghĩ bất cứ việc gì khác trong đầu. Điều quan trong nhất trong thời gian "yêu" là tập trung vào cảm xúc và những hành động âu yếm, vuốt ve của cả hai.

Âm nhạc thần kỳ

Các quý ông nên chọn những bài hát yêu thích và mở chúng trong lúc "hành sự". Âm nhạc không chỉ giúp các chàng cảm thấy tự tin và thoải mái hơn mà còn tạo không khí lãng mạn cho chốn phòng the.

Tuy nhiên, phái mạnh cần lưu ý không nên mở âm lượng quá to vì như thế sẽ gây mất tập trung ở cả hai người và khiến bạn không thể cảm nhận cũng như nghe được âm thanh thỏa mãn từ đối phương.

Thở đúng cách

Theo các nhà khoa học thuộc Đại học Columbia (Mỹ), khi con người quá phấn khích thì thường kiềm chế sự hít thở. Nam giới giữ hơi trong lúc "lâm trận" sẽ khiến gia tăng thêm căng thẳng, ngoài ra sẽ nhanh chóng mất sức và không thể kéo dài "chuyện ấy" vì không cung cấp đủ oxy lên não.

Tạo khung cảnh phòng the

Đây được xem cách đơn giản nhất giúp giảm bớt sự căng thẳng của nam giới khi lần đầu "yêu". Các chàng chỉ cần tạo khung cảnh phòng the mờ ảo và lãng mạn bằng cách thay ánh sáng đèn điện bằng ánh nến lung linh.

Đặc biệt, có thể chọn những loại nến có mùi thơm dịu nhẹ như lavender hay hương hoa hồng, vừa giúp các quý ông thoải mái lại còn khiến người phụ nữ thêm hưng phấn trong cuộc ái ân.