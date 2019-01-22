Nghệ thuật kiểm soát hơi thở khi quan hệ giúp đời sống chăn gối “thăng hoa”

Sex và thở có quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy muốn kéo dài cuộc yêu và tận hưởng cực khoái lâu hơn thì các cặp đôi cần phải biết cách kiểm soát hơi thở để tạo sự hưng phấn trong cơ thể.

Thở đúng cách giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng và có những cảm xúc tích cực đồng thời tác động đáng kể việc kéo dài thời gian quan hệ tình dục. Khi thở một cách có ý thức, thở hoàn toàn bằng cơ hoành thì chúng ta có thể thư giãn thật sự, không còn lo lắng và sợ hãi, gạt bỏ đi rào cản lớn nhất cho tình dục và thời gian quan hệ tình dục. Do đó, hàng ngày bạn nên tập thở một cách tự nhiên sử dụng cơ hoành để hít sâu vào phổi thay vì dùng khung xương sườn và thở cạn. Cách tập thở này không hề có gì khó khăn, bạn đặt một bàn tay lên bụng và cảm nhận hơi thở đang tràn vào khi bạn hít vào. Sau đó khi thở ra hoàn toàn, bạn sẽ cảm thấy áp lực bị phóng thích. Thở bằng cơ hoành càng tự nhiên thì cuộc yêu càng thú vị. Đặc biệt là việc thở bằng cơ hoành vô cùng tốt cho nữ giới giúp hỗ trợ âm đạo, bàng quang, tử cung, hơn nữa còn giúp cho vùng khung xương chậu khỏe mạnh. Điều này tác động trực tiếp để sự đạt được cực khoái, để đời sống tình dục thêm viên mãn. Chính vì vậy muốn cải thiện đời sống tình dục, các căp đôi cần điều chỉnh nhịp thở, thực hiện theo hướng dưới đây để cuộc “yêu” thêm phần trọn vẹn và kéo dài được giây phút “thăng hoa”. Thở sâu và chậm Tập thở sâu và chậm trước khi quan hệ sẽ tốt cho chuyện ấy Các cặp đôi nên nằm xuống, nhìn nhau và điều chỉnh hơi thở. Vừa thở vừa đếm nhịp để có thể hít thở một cách tự nhiên. Sau một vài hơi thở ngắn ban đầu thì các cặp đôi bắt đầu kéo dài hơi thở ra gấp đôi, lượng hít vào và thở ra bằng nhau. Cứ làm như vậy khoảng 7-8 lần.

Các bạn nên hít vào và đếm đến 7, sau đó giữ hơi thở lại ngưng đếm đến 3 rồi tiếp tục thở ra theo nhịp đếm đến 7. Cứ làm như vậy lặp lại trong một vài phút. Một ngày nên làm ít nhất một lần. Trong quá trình làm “chuyện ấy” Cả hai thở cùng nhịp sẽ làm chuyện ấy thăng hoa hơn Trong quá trình làm chuyện ấy thì bạn không nên quá chú tâm vào việc hít thở sâu, mà cần tập trung vào “chuyện ấy” và chỉ cần lưu ý một chút về nhịp hít thở của bản thân. Tập trung vào cuộc yêu sẽ khiến bạn thở đúng nhịp và cảm nhận được sức nóng của cơ thể, để tận hưởng cảm giác thú vị khi “yêu”. Trong quá trình “yêu” khi hít thở thì tránh hít vào quá nhanh hoặc hít cạn ngực. Bên cạnh đó các cặp đôi cũng không nên cố nhịn thở bởi những kích thích làm cho cơ thể hít hơi vào dần dần căng lên trong quá trình quan hệ tình dục, dễ đạt khoái cảm khi quan hệ.

Khi cả hai hít thở một cách đồng bộ thì hưng phấn tình dục sẽ đến. Bởi hít thở đồng bộ có thể giúp gia tăng sự hài hòa và mật thiết giữa các cặp đôi, tăng kết nối cảm xúc, từ từ làm hưng phấn tâm lý gia tăng. Biết kiềm soát hơi thở giúp nam giúp không xuất tinh sớm Đặc biệt, việc tập hít thở có tác dụng rất tốt trong việc giúp cánh mày râu không xuất tinh sớm, thời gian làm tình sẽ kéo dài lâu hơn. Vì hơi thở cũng liên quan đến nhịp tim, khi nhịp tim tăng cho thấy cơn cực khoái đang đến gần và thở gấp, nhanh là một trong những dấu hiệu của cách tiếp cận cực khoái. Do đó, nếu kiểm được soát tốc độ kích thích, kiểm soát được hơi thở trở nên sâu và chậm thì sẽ ngăn chặn được việc xuất tinh sớm và mở rộng cảm giác cực khoái trong suốt quá trình “yêu”.

Làm sao để nhận biết được nàng đang thèm muốn chuyện ấy? Chỉ cần nhìn vào những dấu hiệu dưới đây bạn hoàn toàn có thể đoán được nhu cầu tình dục của nàng để khéo léo phối hợp, làm cho chuyện ấy trở nên bùng cháy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-thuat-kiem-soat-hoi-tho-khi-quan-he-giup-doi-song-chan-goi-thang-hoa-311967.html