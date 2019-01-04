Những món canh giúp hâm nóng chuyện gối chăn

Canh rau mồng tơi nấu tôm có tác dụng bổ dương cường thận, rất tốt cho phái mạnh trong chuyện ấy. Vì thế, hàng ngày các chị em hãy dành một chút thời gian để chuẩn bị cho chồng một bữa ăn ngon kèm theo với món canh này. Đảm bảo rằng đến tối đôi bạn sẽ có một đêm cuồng nhiệt và hạnh phúc.

Trong đời sống phòng the, bạn cần phải có một phương thức riêng để “đánh thức” ham muốn tình dục, giúp cả hai giải tỏa căng thẳng một cách lành mạnh. Đồng thời chồng sẽ cưng chiều hết mực, cả đời không biết chán vợ là gì thì bạn cần phải nằm lòng các món canh tăng cường sinh lý sau đây:

+ Tôm bóc vỏ, rút chỉ sống lưng. Sau đó dùng dao hoặc chày gỗ đập nhẹ để tôm hơi dập. Nếu nấu bằng tôm khô thì bạn cần ngâm cho tôm mềm, sau đó giã dập tôm.

+ Rau mùng tơi nhặt ngọn và lá non, rửa sạch, thái nhỏ.

+ Hành khô bóc vỏ, thái hoặc băm nhỏ. Sau đó cho một chút dầu vào nồi, đun nóng và cho hành khô vào phi thơm, cho tôm vào xào cùng chút gia vị cho thấm rồi cho nước đủ ăn vào nồi, đun sôi. Trong khi nước sôi bạn nên hớt bọt và nêm gia vị cho vừa ăn, sau đó cho rau mồng tơi vào. Nấu cho nước sôi lại, đảo đều cho rau mồng tơi chín tới là được.

Rau mồng tơi nấu bầu dục lợn

Canh rau mồng tơi nấu bầu dục lợn có tác dụng chữa hoạt tinh, tinh xuất nhanh và không bị mệt mỏi đuối sức, xanh xao sau khi “yêu”.

Để nấu món này, bạn cần có rau mồng tơi, rau dền tía mỗi thứ một nắm nấu với một đôi bầu dục để nguyên lớp mỡ và vỏ bọc. Sau khi nấu chín thì cho gia vị vừa ăn, ăn nóng để có tác dụng tốt nhất.

Lưu ý: Khi ăn xong món canh mồng tơi nấu bầu dục lợn thì hãy uống nước trà gừng nóng để tăng hiệu quả. Ngoài ra, hai vợ chồng có thể ăn thêm 1 thìa vừng đen trước khi đi ngủ rồi uống chén nước cơm rượu thì hiệu quả càng cao hơn.

Bí đao nấu lộc nhung, trứng bồ câu

Nguyên liệu cần có:

+ Bí đao 100g.

+ Lộc nhung 5g.

+ Trứng bồ câu 5 quả lấy lòng đỏ.

+ Dầu, muối, gia vị.

Cách nấu: Bí đao gọt vỏ, rửa sạch, giã nhuyễn, còn lộc nhung thái mỏng ngâm rồi hấp. Sau đó, tất cả trộn đều với lòng đỏ trứng, cho gia vị vừa ăn rồi hấp chín. Món này có tác dụng chữa thận khí hư suy, lưng đau gối mỏi, suy giảm tình dục.

Canh nấm kim châm, tôm nõn, rau cải

Canh nấm kim châm, tôm nõn và rau cải

Canh nấm kim châm, tôm nõn, rau cải có tác dụng chữa bệnh gan, nam nữ suy yếu tình dục, giúp cả hai cải thiện đời sống vợ chồng, kéo dài cuộc “yêu”.

Nguyên liệu cần có:

+ Nấm kim châm tươi 100g.

+ Tôm nõn 50g.

+ Lá cải thìa 20g.

+ Nước dùng gà 750g.

+ Cùng với dầu rán, dầu thơm, muối, mỳ chính, hành, gừng.

Cách làm:

+ Nấm kim châm bỏ gốc rửa sạch, còn lá cải thìa rửa sạch thái khúc.

+ Sau đó, cho dầu vào chảo đun nóng rồi tôm nõn, hành, gừng, lá cải vào xào qua, đổ nước dùng gà vào cùng với nấm kim châm và muối đun sôi. Cuối cùng nêm mỳ chính, dầu thơm và cho gia vị vào vừa ăn là được.

Canh ngao nấu nấm kim châm

Nguyên liệu cần có:

+ Nấm kim châm 150g.

+ Ngao 300g.

+ Đậu phụ tươi 500g.

+ Hành lá 15g.

+ Gừng thái mỏng 10g.

+ Mắm muối 5g.

+ Nước hầm xương 500ml.

Cách làm:

Canh ngao nấu nấm kim châm

Nấm kim châm bỏ gốc lấy phần trên rửa sạch rồi chần qua nước sôi pha muối rồi vớt ra. Sau đó ngao cho vào nước muối rửa sạch bùn đất. Đậu phụ cắt miếng vuông 2cm. Nước canh xương cho vào nồi cùng với ngao đã rửa sạch và đậu phụ rồi đun, sau đó cho nấm kim châm và gừng vào. Khi nào ngao há miệng thì bạn nêm mắm muối, hạt tiêu, hành lá vào là được.

Món canh này có tác dụng chữa xuất tinh sớm, giúp nam giới kéo dài cuộc “yêu” và giúp nữ giới tăng cường sức bền khi giao hợp.

Trên đây là những món canh giúp hâm nóng chuyện gối chăn hiệu quả. Vì thế bạn hãy thường xuyên vào bếp để nấu nướng những món mày, giúp đời sống vợ chồng luôn cuồng nhiệt và thăng hoa hơn.