Cách chữa đau bụng dưới sau khi quan hệ chị em nên biết

Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể là do tâm lý phụ nữ khi làm chuyện ấy không được thoải mái, bị áp lực hoặc tác động quá mạnh, gây kích thích và co bóp tử cung dẫn đến đau bụng dưới. Ngoài ra, đau bụng dưới khi quan hệ còn có thể xuất phát từ việc bị viêm nhiễm phụ khoa.

Đau bụng dưới khi đang quan hệ tình dục là tình trạng nhiều chị em gặp phải, có khi chỉ nhói lên, thoáng qua nhưng có khi lại đau âm ỉ. Tuy nhiên, dù đau ở mức độ nào, cũng khiến t? vi ệc “yêu” bị gián đoạn, cả hai không thoải mái và báo hiệu những điều không bình thường trong cơ thể.

- “Yêu” quá mạnh hoặc không đúng tư thế, cả hai dùng quá nhiều sức và vội vàng khi quan hệ dễ gây ra áp lực đột ngột lên thành tử cung, cơ bụng, trực tràng, bàng quang... từ đó dẫn đến đau bụng. Hơn nữa, do cấu tạo niệu đạo và bàng quang của phụ nữ gần phía dưới của tử cung, chỉ cần có lực mạnh kích thích rất dễ bị tổn thương, gây ra các cơn co thắt, đau đột ngột.

Đau bụng dưới khi quan hệ do nhiều nguyên nhân gây ra

- Quan hệ lâu, kéo dài khiến chị em căng thẳng, ức chế nên cơ thể căng cứng, càng căng thẳng các quý ông càng có những thao tác mạnh, khiến bạn tình dễ bị đau bụng. Do đó, khi quan hệ, các cặp đôi nên thay đổi tư thế khi gần gũi, tìm ra tư thế mà cả hai thoải mái nhất để giảm triệu chứng trên.

Nguyên nhân bệnh lý

Khi quan hệ mà phụ nữ đau bụng dưới sau quan hệ có thể do một số bệnh phụ khoa gây nên như: Viêm cổ tử cung và tử cung, viêm vùng chậu, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung…

Cách khắc phục tình trạng đau bụng dưới khi quan hệ

Nếu đau bụng dưới khi quan hệ do nguyên nhân bệnh lý thì các chị em nên đi thăm khám phụ khoa, làm các xét nghiệm để tìm ra bệnh. Sau đó tích cực điều trị cho đến lúc khỏi hẳn rồi mới quan hệ trở lại, sẽ tốt cho cả việc quan hệ hiện tại lẫn việc sinh nở sau này.

Quan hệ nhẹ nhàng để làm giảm tình trạng đau bụng dưới

Còn nếu đau bụng dưới khi quan hệ do nguyên nhân chủ quan thì cách khắc phục tạm thời là bạn nên nằm nghỉ trong tư thế thoải mái nhất, có thể nằm thẳng hoặc nghiêng. Sau đó nên đặt một chiếc gối mềm lên trên bụng để làm giảm bớt các cơn đau bên cạnh đó có thể chườm nước nóng. Lúc này cần tránh hoạt động mạnh. Thời gian nghỉ ngơi cùng một giấc ngủ say sẽ giúp cơn đau tạm thời giảm bớt và tan biến.

Để tránh gặp phải tình trạng lúc quan hệ bị đau bụng dưới trong lần quan hệ tiếp theo, nam giới nên có màn dạo đầu thật kĩ, bạn tình cũng nên giảm căng thẳng và thả lỏng cơ thể. Đồng thời, cả hai cần gạt bỏ mọi suy nghĩ, chỉ tập trung vào cảm xúc và sự thăng hoa.

Nên trao đổi với nhau tìm ra tư thế phù hợp khi quan hệ

Ngoài ra, đôi bạn hãy xem khả năng “làm tình” của mình đến đâu để chọn tư thế “yêu” cho phù hợp. Nếu không đủ sức thì nên hạn chế chọn các tư thế khó, mà chỉ cần khai thác đúng các điểm G của đối phương cả hai vẫn có thể lên đỉnh khi “ân ái”. Hai bạn cũng cần có sự chia sẻ với nhau để tìm được sự hòa hợp và thăng hoa, tránh các thao tác mạnh bạo, như vậy cuộc “yêu” sẽ vẹn tròn hơn.