Hé lộ 5 lý do khiến phụ nữ ghét 'yêu' bằng miệng

Chuyện vợ chồng 08/06/2017 14:45

Không phải người phụ nữ nào cũng thích 'yêu' bằng miệng với các chàng. Do đó, các đối tác nam nên tìm hiểu 5 lý do vì sao các nàng không muốn "yêu" theo cách này để thông cảm và tìm cách thuyết phục.

Các quý ông thường cảm thấy thăng hoa và thích thú với những màn dạo đầu bằng miệng, tuy nhiên các nàng lại cảm thấy không thoải mái khi âu yếm "cậu bé" bằng lưỡi. Sau đây là 5 nguyên nhân khiến phụ nữ không thích thực hiện "chuyện ấy" bằng miệng.

Hé lộ 5 lý do khiến phụ nữ ghét 'yêu' bằng miệng - Ảnh 1
Quan hệ bằng miệng mang lại cảm giác thích thú cho nam giới nhưng với phụ nữ lại hoàn toàn ngược lại - Ảnh: Internet

1. Sợ dơ

Phụ nữ vốn có suy nghĩ "chỗ ấy" thường là nơi không sạch sẽ nên ngại phải động vào, huống chi là phải dùng miệng chăm sóc "cậu bé" cho chàng. Ngược lại, các chàng lại khá hạnh phúc và thích thú khi được đối phương âu yếm "cậu nhỏ".

Theo tiến sĩ  Ava Cadell, chuyên gia tình dục tại Đại học Janus (Mỹ), có nhiều phụ nữ than việc đối tác của mình không có thói quen vệ sinh trước khi "yêu" khiến cho "cậu bé" có mùi. Hoặc việc "cậu nhỏ" có quá nhiều "tóc" khiến các chị em cảm thấy không sạch sẽ và khó chịu nên không muốn "yêu" bằng miệng. Do đó, các đấng mày râu nên có thói quen tắm rửa sạch sẽ trước khi "lâm trận", đồng thời hãy chú ý cắt tỉa "tóc" gọn gàng để "cậu bé" trông quyến rũ và không còn mùi hôi nữa.

2. Xấu hổ

Phái nữ thường rất dễ xấu hổ khi cởi đồ, đặc biệt là bị các chàng nhìn chăm chú. "Chuyện ấy" bằng miệng sẽ cho đối tác chiêm ngưỡng và nhìn ngắm cơ thể phái nữ một cách toàn diện nhất. Đó là lý do khiến các nàng cảm thấy vô cùng ngại ngùng và có ác cảm với kiểu "yêu" này.

3. Bất ngờ "xuất quân"

Các chàng "lên dỉnh" và không kiềm chế được việc phóng tinh khiến nàng bất ngờ. Việc không báo trước và ra tất cả vào miệng nàng khiến các chị em bất ngờ, bối rối không biết phải giải quyết sao với chất dịch của các chàng.

Nam giới tốt nhất nên bàn bạc trước với đối tác nữ về thời gian "hạ cánh" an toàn và hợp lòng cả hai nhất.

4. Thiếu kỹ năng

Vì không thích và không quen nên đa số phụ nữ không hề có kỹ năng trong việc "yêu" bằng miệng. Chính vì vậy, các nàng rất kém trong khoản này, từ đó gây lo sợ mình sẽ khiến đối tác bị đau hoặc không tạo được hứng thú.

Càng về sau, các chị em sẽ lại thêm tự ti và không thích thú "chuyện yêu" bằng miệng.

5. Sợ mắc bệnh

Đây là lý do chính khiến các nàng không muốn "yêu" bằng miệng vì lo ngại những căn bệnh như giang mai, lậu, các bệnh viêm nhiễm ở miệng... có thể mắc phải khi quan hệ bằng cách này.

Giáo sư Maura Gillison tại Đại học bang Ohio (Mỹ) và các cộng sự đã tập hợp và nghiên cứu các mẫu khối u của bệnh nhân mắc ung thư cổ họng trong khoảng thời gian từ 1988 đến 2004. Kết quả nghiên cứu cho thấy số người nữ được chẩn đoán nhiễm virus HPV lây do làm tình bằng miệng tăng gấp 3 lần trong gần 20 năm. 

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