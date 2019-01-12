Đau đầu vì chồng sinh lý quá mạnh

Tôi cứ mường tượng đêm tân hôn của vợ chồng sẽ thật lãng mạn, ngọt ngào vì đây là lần đầu của cả hai vợ chồng. Thế nhưng có lẽ do chồng tôi cũng kìm nén quá lâu nên chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của vợ. Anh bế thốc tôi lên giường, ngấu nghiến, làm hùng hục để thỏa mãn nhu cầu của anh mặc cho tôi năn nỉ. Làm xong anh lăn ngay ra ngủ, mặc cho tôi vừa đau vừa ấm ức mà khóc lóc suốt đêm.

Tôi và chồng kết hôn sau 3 năm tìm hiểu, yêu nhau. Khi yêu nhiều khi tôi tò mò muốn đi quá giới hạn nhưng anh không đồng ý. Anh muốn điều thiêng liêng, tuyệt vời đó để dành cho đêm tân hôn. Vì thế mà tôi càng trân trọng và yêu anh nhiều hơn. Thế nhưng sau khi kết hôn rồi tôi nhiều lần đau đầu, xấu hổ vì chồng quá khỏe trong chuyện ấy.

- Anh xin lỗi, tại anh yêu em quá lại không kiềm chế được cảm xúc của mình nên mới vậy. Anh hứa sẽ bù đắp cho em.

Được anh hứa với thái độ thành tâm nên tôi cũng nguôi ngoai mà cho qua. Với lại chồng yêu vợ là điều hạnh phúc cơ mà. Và đúng như những gì anh đã hứa tối hôm đó anh đã bù đắp cho tôi một đêm tân hôn đúng nghĩa với những xúc cảm hạnh phúc, mãnh liệt miên man. Thế nhưng sau hôm đó tôi mới phát hiện ra rằng chồng sinh lý quá mạnh vì anh có thể đòi hỏi chuyện ấy bất cứ lúc nào.

Tình dục có viên mãn là bí quyết giữ lửa hạnh phúc hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần gần vợ, dù là trong phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp…. chồng tôi đều rất ham muốn. Không dừng lại ở chuyện ôm hôn mà chồng tôi còn mơn trớn khắp người và cuối cùng lần nào cũng dẫn đến chuyện yêu.

Ban đầu mới cưới tôi còn thấy thỏa mãn, thích thú vì chồng quá yêu vợ nên mới vậy. Thế nhưng càng về sau nhiều áp lực về cuộc sống, gia đình, con cái nên đôi khi tôi cảm thấy đau đầu, thậm chí là lo lắng vì chồng đòi yêu quá nhiều.

Tôi biết rõ chuyện ấy có viên mãn, hạnh phúc là bí quyết giữ lửa hạnh phúc hôn nhân. Tôi chỉ muốn vợ chồng yêu đều đặn tuần vài lần, anh thể hiện sự quan tâm, tình cảm tới vợ bằng những cái ôm, nụ hôn, cái nắm tay… là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Thế nhưng ngày nào cũng “yêu” thì quả thật tôi thấy mệt mỏi vì đôi khi sức khỏe không cho phép. Thậm chí ngay cả lúc đến ngày đèn đỏ chồng vẫn không tha mà bắt tôi phải chiều.

Chỉ cần gần vợ là chồng lại ham muốn khiến tôi đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần tôi còn xấu hổ vì khi đang đi chơi, ở nhà bố mẹ, hay nhà đang có khách cứ có nhu cầu ham muốn là anh lại tìm bằng được cách để được yêu. Vậy là nhiều khi tôi cứ lo lắng, thấp thỏm vì bị người ta phát hiện thì sẽ rất ngại. Hơn nữa vì làm vội vàng để thỏa mãn nhu cầu của chồng nên đôi khi bản thân tôi không có cảm xúc, cảm giác gì trong chuyện ấy cả. Lâu dần tôi càng cảm thấy sợ hãi và lo lắng vì chồng sinh lý quá mạnh.

Ngày nào cũng phải “gồng mình” chiều chồng nên nhiều khi tôi bị stress, căng thẳng và áp lực. Do đó tôi càng ngày càng héo hon, phờ phạc vì phải làm việc quá sức trong chuyện ấy. Giờ đây tôi đang hoang mang không biết phải làm gì để kiếm chế nhu cầu của chồng lại, chứ cứ tiếp tục thế này không biết tôi sẽ còn chịu đựng được bao lâu nữa.