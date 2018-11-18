Vào nhà nghỉ có xấu không? - Câu hỏi khiến ai cũng loay hoay tìm câu trả lời

Chuyện vợ chồng 18/11/2018 05:22

Vào nhà nghỉ có xấu không là thắc mắc, băn khoăn của nhiều người hiện nay. Vì thế dưới đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ quan điểm này nhé.

Việc vào nhà nghỉ có xấu không khi đang yêu nhau nhận được những phản hồi trái chiều từ dư luận. Mỗi người đều có những suy nghĩ và chính kiến riêng của mình.

1. Vào nhà nghỉ có xấu không đứng trên góc độ của xã hội

Hiện nay câu hỏi có nên vào nhà nghỉ với bạn trai được rất nhiều bạn gái đặt ra. Đối với nhiều người khi đã yêu nhau thì việc đi nhà nghỉ với người yêu là chuyện bình thường. Bởi trong tình yêu ai cũng muốn được khám phá và mong muốn về nhu cầu tình dục. Thế nên chuyện yêu nhau thời buổi hiện nay đã không còn quá nhiều định kiến và rào cản về chuyện quan hệ trước khi cưới.

Vào nhà nghỉ có xấu không
Vào nhà nghỉ có xấu không - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người còn cho rằng vào nhà nghỉ khi đang yêu là cách để trải nghiệm và khám phá xem chuyện ấy của hai người có hòa hợp hay không. Bởi nếu kết hôn mà chuyện tình dục không hòa hợp thì cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc, tình cảm vợ chồng.

Tất nhiên không hẳn mọi cặp đôi vào nhà nghỉ đều để thỏa mãn nhu cầu tình dục mà đôi khi chỉ vì lý do gì đó buộc họ phải tìm một chỗ để trú chân. Hay vì cảm xúc nhớ nhung mà họ muốn vào nhà nghỉ chỉ ôm hôn bởi không muốn thể hiện tình cảm của mình trước nơi công cộng.

Tuy nhiên cũng có những quan điểm cho rằng việc vào nhà nghỉ có xấu không là một câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi nữa. Vì nếu đã yêu nhau mà vào nhà nghỉ chắc chắn không có chuyện chỉ ôm hôn nhau. Hơn nữa vào nhà nghỉ khi đang yêu nhau cũng sẽ nhận được những ánh mắt soi mói của mọi người và liệu cả hai có chịu trách nhiệm nếu những hậu quả xảy ra hay không? Nhất là với con gái khi đi nhà nghỉ với người yêu thì phẩm chất, sự trinh tiết và danh giá của người con gái sẽ đánh mất. Và rồi đây người con gái có thể tìm được hạnh phúc thực sự khi cái quý giá nhất của người con gái đã không còn?

2. Vào nhà nghỉ có xấu không tùy thuộc vào quan điểm của những cặp đôi yêu nhau

Khi đang yêu nhau các cặp đôi đều mong muốn có thể khám phá về vấn đề tinh dục. Và đó là mong muốn, nhu cầu tất yếu của con người. Thế nhưng việc vào nhà nghỉ cũng nhận được những phản hồi trái chiều.

Đối với nam giới thời buổi hiện nay đa phần họ đều cho rằng khi đã yêu nhau thì phải dâng hiến và hi sinh cho nhau thì mới được cho là tình yêu thực sự. Vì thế nam giới thường là những người chủ động rủ người yêu vào nhà nghỉ. Hơn nữa họ cũng cho rằng khi bản thân đã đủ 18 tuổi thì hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm về những hành vi của mình cũng như biết được những điều gì là đúng, là sai. Do đó việc vào nhà nghỉ là chuyện bình thường khi cả hai đã yêu nhau nên không có gì là xấu cả.

Vào nhà nghỉ với người yêu nên hay không
Vào nhà nghỉ với người yêu nên hay không - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng phía nữ giới đa phần đều sợ hãi và lo lắng khi người yêu đòi vào nhà nghỉ. Bởi đối với phụ nữ trong quan hệ tình yêu, tình dục thì có vấn đề hay hậu quả gì xảy ra thì người phụ nữ vẫn là người chịu thiệt và nhận những hậu quả nặng nề. Do đó tâm lý sợ hãi của phụ nữ cũng như lo lắng về những hậu quả xảy ra nên đa phần phụ nữ đều từ chối chuyện đòi hỏi của người yêu cũng như chuyện người yêu đòi vào nhà nghỉ.

Mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau về vấn đề vào nhà nghỉ có xấu không. Và với mỗi quan điểm khác nhau thì chúng ta sẽ có những cách giải quyết khác nhau khi rơi vào hoàn cảnh người yêu rủ đi nhà nghỉ.

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