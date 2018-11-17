Vợ chồng mới cưới không quan hệ có nên không?

Nhiều người hiện nay cho rằng vợ chồng mới cưới không quan hệ bởi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe do trước đó đã tất bật chuẩn bị đám cưới mệt mỏi. Thế nhưng quan niệm này có đúng hay không? Hãy cùng tìm hiểu ngay dưới đây.

Vợ chồng mới cưới không quan hệ là nên hay không? Nhu cầu tình dục chính là một trong những giải pháp để giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng như giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn kết bền chặt hơn. Trên thực tế nhu cầu tình dục của mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên sau khi kết hôn đêm tân hôn đối với nhiều cặp đôi vẫn mang ý nghĩa thiêng liêng rất quan trọng. Vợ chồng mới cưới không quan hệ nên hay không - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng sau một ngày với bao tất bật, mệt mỏi như xe cộ, tiệc tùng, bia rượu nên cả hai sẽ không thể có được thể chất tốt nhất trong chuyện yêu. Do đó lời khuyên là các cặp đôi nên tiết chế số lần yêu trong đêm tân hôn và chỉ 1 lần là đủ. Bởi cả hai vợ chồng sẽ còn cả đời để tận hưởng những cảm xúc trong chuyện ấy. Ngoài ra nếu quá mệt mỏi các cặp vợ chồng có thể lựa chọn giải pháp là làm chuyện ấy bù vào sáng hôm sau khi cả hai đã lấy lại sức lực và tinh thần.

Vì vậy việc vợ chồng mới cưới không quan hệ chưa có cơ sở nào chứng mình cả. Điều quan trọng là cả hai phải thật sự sẵn sàng cho chuyện ấy cũng như tiết chế chuyện yêu để đảm bảo có sức khỏe tốt nhất cũng như hưởng trọn vẹn cảm xúc thăng hoa. Những lưu ý quan hệ trong đêm tân hôn Ngay trong đêm tân hôn chuyện yêu của hai vợ chồng, nhất là đối với cả hai đây đều là lần đầu sẽ không khỏi những bỡ ngỡ. Vì thế để chuyện yêu viên mãn và hạnh phúc thì những lưu ý dưới đây là rất quan trọng, các cặp vợ chồng hãy chú ý nhé.

1. Chuẩn bị không gian yêu thật lãng mạn Không gian yêu, tức phòng ngủ là điều quan trọng để khơi gợi cảm xúc của cả hai. Thế nên trong đêm tân hôn để cả hai có những cảm xúc hạnh phúc, khơi gợi sự hưng phấn thì hãy chú ý chuẩn bị không gian thật lãng mạn và ngọt ngào nhé. Hãy yêu khi cả hai đã sẵn sàng - Ảnh minh họa: Internet Có thể sử dụng chút nước hoa cho căn phòng thêm thơm và mang đến sự thư giãn, dễ chịu cho cả hai cũng như giảm bớt sự lo lắng, hồi hộp. Bên cạnh đó hãy chú ý trang trí phòng cưới bằng hoa tươi, bóng bay, cây cảnh,…hoặc tạo thêm chút lãng mạn với ánh nến và hoa hồng. Chắc chắn chuyện yêu của cả hai sẽ thêm mặn nồng và đê mê với phòng ngủ ngập tràn sắc hương của tình yêu. 2. Hãy yêu khi cả hai đã thực sự sẵn sàng Để chuyện yêu đêm tân hôn ngọt ngào và giúp cả hai vợ chồng có những cảm xúc hưng phấn, đập tan suy nghĩ vợ chồng mới cưới không quan hệ thì hãy chắn chắn rằng cả hai yêu khi thực sự đã sẵn sàng. Vì thế trong lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ các cặp đôi nên mạnh dạn chia sẻ những suy nghĩ, mong muốn về chuyện ấy cho đối phương để cả hai hiểu nhau hơn. Từ đó sẽ tự tin và thoải mái khi nhập cuộc, giúp cho cuộc yêu được trọn vẹn, hạnh phúc. 3. Chú ý đến tư thế yêu thích hợp Đối với những cặp vợ chồng mới cưới thì lựa chọn tư thế yêu phù hợp là rất quan trọng. Hãy đảm bảo rằng tư thế yêu đó giúp cả hai đều cảm thấy thoải mái và dễ chịu để đón nhận những rung cảm mãnh liệt nhất. Tốt nhất nên thực hiện những tư thế dễ khi yêu để cho cả hai có sự hòa quyện vào nhau tốt, dễ dàng để mang đến cảm giác an toàn, nhẹ nhàng và dễ chịu khi yêu. Cần tránh thử những tư thế yêu lạ, nguy hiểm. Chú ý tư thế yêu phù hợp - Ảnh minh họa: Internet 4. Sự chủ động trong chuyện yêu Để chuyện ấy thêm ngọt ngào và hài hòa cảm xúc thì phụ nữ đừng bao giờ chỉ để chồng chủ động. Thay vào đó cả hai phải có sự phối hợp nhịp nhàng, hoán đổi vị trí để có những cảm xúc thăng hoa cao nhất. Làm tốt điều này bạn không còn phải băn khoăn về việc vợ chồng mới cưới không quan hệ nữa. Hãy nhớ đừng ngại ngần trong chuyện ấy mà cả hai hãy cùng thể hiện cảm xúc cũng như giúp nhau có được những phút giây thật sự đê mê nhé.

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