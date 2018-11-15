Chàng ‘khô như ngói’ cũng sẽ đứng ngồi không yên nếu nàng biết những chiêu ‘dụ dỗ’ tuyệt đỉnh này

Chuyện vợ chồng 15/11/2018 16:54

“Chuyện yêu” nguội lạnh và nhàm chán đến mấy cũng sẽ thăng hoa trở lại nếu bạn biết cách thu hút chàng. Hãy áp dụng ngay những tuyệt chiêu “dụ dỗ” tuyệt đỉnh này để chàng mê đắm không rời.

Chuyện gối chăn là chìa khóa để giữ lửa hôn nhân và hâm nóng tình cảm vợ chồng. Thế nhưng, không phải lúc nào “chuyện yêu” cũng đầy cảm xúc và hứng khởi.

Chàng ‘khô như ngói’ cũng sẽ đứng ngồi không yên nếu nàng biết những chiêu ‘dụ dỗ’ tuyệt đỉnh này - Ảnh 1
Chỉ với những tuyệt chiêu nho nhỏ nhưng đầy khéo léo, nàng sẽ dễ dàng mời gọi chàng tham gia vào ‘cuộc yêu’ – Ảnh minh họa: Internet

Để biến “cuộc yêu” nhàm chán trở nên thú vị , bạn cần biết cách lôi kéo và “dụ dỗ” chàng đúng cách. Đừng ngần ngại mà hãy thử áp dụng ngay những bí quyết dưới đây, đảm bảo “chuyện ấy” sẽ thăng hoa hơn bao giờ hết:

Những bí quyết hâm nóng “chuyện yêu”

Diện trang phục gợi cảm

Hãy thử làm mới bản thân bằng những bộ trang phục nóng bỏng và gợi cảm để quyến rũ chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không cần phải quá hở hang, bạn chỉ cần lựa chọn một bộ quần áo bó sát đủ để tôn lên đường cong cơ thể, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã có hữu tính “sát thương” cực cao đối với đấng mày râu rồi đấy!

Bạn cũng có thể đầu tư một vài bộ đồ lót mới, chúng không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn mang lại cảm giác mới lạ khi “yêu”.

Chàng ‘khô như ngói’ cũng sẽ đứng ngồi không yên nếu nàng biết những chiêu ‘dụ dỗ’ tuyệt đỉnh này - Ảnh 2
Hãy diện những bộ trang phục gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet

Dành những cử chỉ thân mật cho chàng

Những cử chỉ thân mật dù là nhỏ nhất cũng sẽ khiến chàng đứng ngồi không yên.  Hãy dành cho chàng một cái ôm thật chặt từ đằng sau hoặc một nụ hôn nhẹ trên má, chắc hẳn chàng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì tình yêu của bạn.

Nếu chàng mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, hãy giúp chàng mát xa thân thể để giúp anh ấy thư giãn và nhẹ nhàng kéo anh ấy vào “cuộc yêu”.

Chàng ‘khô như ngói’ cũng sẽ đứng ngồi không yên nếu nàng biết những chiêu ‘dụ dỗ’ tuyệt đỉnh này - Ảnh 3
Đừng quá ngại ngần bày tỏ những cử chỉ thân mật với chàng nhé! – Ảnh minh họa: Internet

Đổi mới không gian riêng tư

Để “chuyện ấy” trở nên thú vị hơn, bạn hãy thử trang trí lại phòng ngủ bằng nến thơm, hoa và rượu vang. Một không gian riêng tư, lãng mạn và ấm áp sẽ khơi gợi những cảm xúc hứng khởi cho cả hai. Nếu có thể, hãy thử bật một bản nhạc lãng mạn để kích thích mọi giác quan ở chàng.

Chàng ‘khô như ngói’ cũng sẽ đứng ngồi không yên nếu nàng biết những chiêu ‘dụ dỗ’ tuyệt đỉnh này - Ảnh 4

Đừng bao giờ tiếc những khen ngọt ngào dành cho chàng - Ảnh minh họa: Internet

Cùng chàng xem những bộ phim tình cảm

Bạn có biết, những cảnh tình cảm, âu yếm trong phim có thể dễ dàng giúp cả hai khơi gợi cảm xúc hưng phấn và hạnh phúc. Đừng quên đi biện pháp đơn giản mà cực hiệu quả này để hâm nóng “chuyện ấy” nhé! Rất có thể cả hai sẽ có được “cuộc yêu” tuyệt vời ngay khi đang xem phim.

Những điểm nhạy cảm trên cơ thể chàng chỉ cần chạm vào là 'chuyện ấy' thăng hoa như thuở mới yêu

Những điểm nhạy cảm trên cơ thể chàng chỉ cần chạm vào là 'chuyện ấy' thăng hoa như thuở mới yêu

Nếu “chuyện ấy” của bạn đang dần trở nên nhàm chán và tẻ nhạt thì hãy tìm cách đổi mới để “cuộc yêu” trở nên hứng khởi hơn. Chỉ cần biết cách kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể chàng, “chuyện yêu” của cả hai sẽ thăng hoa hơn bao giờ hết.

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