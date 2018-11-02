Hiểu được những rắc rối phòng the hầu hết các cặp đôi đều gặp phải này, ‘chuyện yêu’ sẽ không còn tẻ nhạt

Chuyện gối chăn dù mặn nồng đến mấy cũng không tránh khỏi những lúc rắc rối. Đừng ngại ngần giữ cho riêng mình mà hãy chia sẻ cùng nhau để thấu hiểu.

Nếu không muốn “chuyện yêu” ngày càng nhàm chán thì cả hai cần thấu hiểu và chia sẻ cho nhau những vấn đề gặp phải khi quan hệ. Sự thẳng thắn sẽ giúp cả hai tìm được hướng phắc phục phù hợp, cũng là cách để giữ lửa hôn nhân. Những rắc rối phòng the thường gặp của các cặp đôi Sở thích không giống nhau Nhu cầu và sở thích khác nhau sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự hòa hợp khi “yêu”. Một người yêu thích sự táo bạo sẽ khó có thể tìm được điểm tương đồng nếu đối phương mong muốn sự nhẹ nhàng. Chính điều này sẽ khiến “cuộc yêu” của cả hai trở nên lạc nhịp.

Để khắc phục vấn đề này, cả hai nên thẳng thắn cùng nhau tìm ra phương án xử lý tốt nhất. Đừng ngần ngại chia sẻ cảm nhận và mong muốn của bản thân để đối phương thấu hiểu. Nhu cầu và sở thích khác nhau sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự hòa hợp khi 'yêu' - Ảnh minh họa: Internet Chuyện yêu diễn ra tẻ nhạt Không còn sự thú vị như thuở ban đầu, “chuyện yêu” dần trở nên nhàm chán, tẻ nhạt là vấn đề không ít cặp đôi gặp phải. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng và cho rằng vấn đề này rất nghiêm trọng.

Bạn phải hiểu rằng ai cũng có những áp lực riêng trong cuộc sống, điều này có thể khiến họ mất đi hứng thú khi “yêu”. Thay vì gượng ép, hãy tìm cách thay đổi để tạo hứng thú cho cả hai, nó có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất như trang trí lại phòng ngủ, đổi địa điểm yêu… Hãy thử thay đổi địa điểm yêu để làm mới 'chuyện ấy' - Ảnh minh họa: Internet Tần suất yêu giảm dần theo thời gian Tần suất yêu giảm dần theo thời gian là điều bình thường và không phải vấn đề quá đáng ngại. Nguyên nhân có thể đến từ những thay đổi về tuổi tác và sinh hoạt như con cái, công việc... Thay vì quá chú trọng vào tần suất yêu, bạn nên tập trung vào chất lượng “cuộc yêu”. Hào hứng nhưng “khô hạn” Không ít chị em gặp phải tình trạng “khô hạn” khi yêu dù chẳng hề bỏ qua màn dạo đầu. Tình trạng này kéo dài khiến bạn ngại “yêu” và dần trở nên tự ti. Cách tốt nhất khi gặp trường hợp này là giữ cho bản thân không quá căng thẳng, sau đó tìm hướng khắc phục hiệu quả. Bạn nên đến gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân, từ đó có cách xử trí phù hợp. Không ít chị em gặp phải tình trạng 'khô hạn' khi yêu - Ảnh minh họa: Internet Việc cố gắng gạt bỏ tâm lý tiêu cực cũng là cách giúp bạn nhập cuộc một cách chủ động hơn, “cuộc yêu” cũng sẽ thăng hoa hơn.

Nắm được những bí quyết này cho màn dạo đầu, ‘chuyện ấy’ nguội lạnh đến mấy cũng trở nên thăng hoa Nếu “chuyện ấy” của bạn đang dần nguội lạnh và nhàm chán, hãy tìm cách thay đổi từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất để giữ chàng bên cạnh. Đừng bao giờ coi thường màn dạo đầu vì nó chính là “chìa khóa” giúp “cuộc yêu” của cả hai thăng hoa hơn.

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