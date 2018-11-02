Hiểu được những rắc rối phòng the hầu hết các cặp đôi đều gặp phải này, ‘chuyện yêu’ sẽ không còn tẻ nhạt

Chuyện vợ chồng 02/11/2018 17:29

Chuyện gối chăn dù mặn nồng đến mấy cũng không tránh khỏi những lúc rắc rối. Đừng ngại ngần giữ cho riêng mình mà hãy chia sẻ cùng nhau để thấu hiểu.

Nếu không muốn “chuyện yêu” ngày càng nhàm chán thì cả hai cần thấu hiểu và chia sẻ cho nhau những vấn đề gặp phải khi quan hệ. Sự thẳng thắn sẽ giúp cả hai tìm được hướng phắc phục phù hợp, cũng là cách để giữ lửa hôn nhân.

Những rắc rối phòng the thường gặp của các cặp đôi

Sở thích không giống nhau

Nhu cầu và sở thích khác nhau sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự hòa hợp khi “yêu”.  Một người yêu thích sự táo bạo sẽ khó có thể tìm được điểm tương đồng nếu đối phương mong muốn sự nhẹ nhàng. Chính điều này sẽ khiến “cuộc yêu” của cả hai trở nên lạc nhịp.

Để khắc phục vấn đề này, cả hai nên thẳng thắn cùng nhau tìm ra phương án xử lý tốt nhất. Đừng ngần ngại chia sẻ cảm nhận và mong muốn của bản thân để đối phương thấu hiểu.

Hiểu được những rắc rối phòng the hầu hết các cặp đôi đều gặp phải này, ‘chuyện yêu’ sẽ không còn tẻ nhạt - Ảnh 1
Nhu cầu và sở thích khác nhau sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự hòa hợp khi 'yêu' - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện yêu diễn ra tẻ nhạt

Không còn sự thú vị như thuở ban đầu, “chuyện yêu” dần trở nên nhàm chán, tẻ nhạt là vấn đề không ít cặp đôi gặp phải. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng và cho rằng vấn đề này rất nghiêm trọng.

Bạn phải hiểu rằng ai cũng có những áp lực riêng trong cuộc sống, điều này có thể khiến họ mất đi hứng thú khi “yêu”. Thay vì gượng ép, hãy tìm cách thay đổi để tạo hứng thú cho cả hai, nó có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất như trang trí lại phòng ngủ, đổi địa điểm yêu…

Hiểu được những rắc rối phòng the hầu hết các cặp đôi đều gặp phải này, ‘chuyện yêu’ sẽ không còn tẻ nhạt - Ảnh 2

Hãy thử thay đổi địa điểm yêu để làm mới 'chuyện ấy' - Ảnh minh họa: Internet

Tần suất yêu giảm dần theo thời gian

Tần suất yêu giảm dần theo thời gian là điều bình thường và không phải vấn đề quá đáng ngại. Nguyên nhân có thể đến từ những thay đổi về tuổi tác và sinh hoạt như con cái, công việc... Thay vì quá chú trọng vào tần suất yêu, bạn nên tập trung vào chất lượng “cuộc yêu”.

Hào hứng nhưng “khô hạn”

Không ít chị em gặp phải tình trạng “khô hạn” khi yêu dù chẳng hề bỏ qua màn dạo đầu. Tình trạng này kéo dài khiến bạn ngại “yêu” và dần trở nên tự ti.

Cách tốt nhất khi gặp trường hợp này là giữ cho bản thân không quá căng thẳng, sau đó tìm hướng khắc phục hiệu quả. Bạn nên đến gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân, từ đó có cách xử trí phù hợp.

Hiểu được những rắc rối phòng the hầu hết các cặp đôi đều gặp phải này, ‘chuyện yêu’ sẽ không còn tẻ nhạt - Ảnh 3
Không ít chị em gặp phải tình trạng 'khô hạn' khi yêu - Ảnh minh họa: Internet

Việc cố gắng gạt bỏ tâm lý tiêu cực cũng là cách giúp bạn nhập cuộc một cách chủ động hơn, “cuộc yêu” cũng sẽ thăng hoa hơn.

Nắm được những bí quyết này cho màn dạo đầu, ‘chuyện ấy’ nguội lạnh đến mấy cũng trở nên thăng hoa

Nắm được những bí quyết này cho màn dạo đầu, ‘chuyện ấy’ nguội lạnh đến mấy cũng trở nên thăng hoa

Nếu “chuyện ấy” của bạn đang dần nguội lạnh và nhàm chán, hãy tìm cách thay đổi từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất để giữ chàng bên cạnh. Đừng bao giờ coi thường màn dạo đầu vì nó chính là “chìa khóa” giúp “cuộc yêu” của cả hai thăng hoa hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   rắc rối phòng the chuyện ấy cách cải thiện chuyện ấy

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 2 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?