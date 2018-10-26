‘Yêu’ ngày lạnh vẫn cháy bỏng như thường nếu biết áp dụng những bí quyết cực hay ho này

Chuyện vợ chồng 26/10/2018 17:01

Nhiều cặp đôi thường ngại “yêu” khi thời tiết chuyển lạnh, đừng để điều này khiến “chuyện ấy” của cả hai trở nên nhàm chán. Hãy thử áp dụng những bí quyết cực đơn giản sau, “cuộc yêu” vẫn sẽ thăng hoa bất chấp giá lạnh.

Thời tiết chuyển lạnh là nguyên nhân khiến không ít cặp đôi lười “yêu”. Tuy nhiên, nếu biết cách “yêu”, “chuyện ấy” trong thời tiết giá lạnh sẽ trở nên hứng khởi hơn bao giờ hết.

Dưới đây là những bí quyết giúp bạn có thể tận hưởng những dư âm ngọt ngào của “cuộc yêu” ngay cả khi tiết trời giá lạnh:

Những bí quyết giúp “chuyện ấy” ngày lạnh vẫn cháy bỏng

Không cởi hết đồ

Nếu việc cởi bỏ hoàn toàn quần áo có thể khiến bạn và đối phương bị lạnh thì hãy thử làm ngược lại. Khi bắt đầu “cuộc yêu” bạn chỉ nên cởi bỏ một phần quần áo để giúp giữ nhiệt cho cơ thể.

Tuy nhiền, đừng khoác trên mình những bộ trang phục quá dày, điều này có thể khiến chàng mất hứng nhanh chóng. Thay vào đó, hãy chọn những chiếc váy dài, mỏng và ôm sát người.

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Khi bắt đầu “cuộc yêu” bạn chỉ nên cởi bỏ một phần quần áo để giúp giữ nhiệt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi tư thế “yêu”

Một trong những biện pháp giúp “cuộc yêu” trở nên thú vị hơn trong ngày lạnh chính là thay đổi tư thế “yêu” phù hợp. Để cả hai cảm nhận được hơi ấm của nhau, tư thế truyền thống hay nằm nghiêng là sự lựa chọn hoàn hảo. Những kiểu “yêu” này không chỉ giúp duy trì thân nhiệt mà còn dễ dàng thực hiện khi đắp chăn, giúp cả hai không phải lo ngại khi nhiệt độ xuống thấp.

Xếp lịch cho “cuộc yêu

Nếu như vào mùa hè, bạn có thể thoải mái “yêu” bất cứ lúc nào thì vào mùa đông, đừng để “chuyện ấy” diễn ra quá khuya. Nguyên nhân là do càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp và khi đã yên ổn trong chiếc chăn ấm, bạn sẽ không muốn làm bất cứ điều gì. Bên cạnh đó, “yêu” về khuya còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm lạnh khi cả hai đổ nhiều mồ hôi.

‘Yêu’ ngày lạnh vẫn cháy bỏng như thường nếu biết áp dụng những bí quyết cực hay ho này - Ảnh 2
Nếu như vào mùa hè, bạn có thể thoải mái “yêu” bất cứ lúc nào thì vào mùa đông, đừng để “chuyện ấy” diễn ra quá khuya - Ảnh minh họa: Internet

Giữ ấm phòng ngủ

Để “cuộc yêu” diễn ra suôn sẻ trong thời tiết giá lạnh, hãy chọn một căn phòng với nhiệt độ ấm áp, tránh gió lùa. Bạn cũng có thể sử dụng đèn xông, máy sưởi để tăng cường tối đa nhiệt độ cho “cuộc yêu”.

Mát xa tinh dầu

Sử dụng tinh dầu mát xa có thể giúp gia tăng nhiệt độ cơ thể nhanh chóng, đồng thời giúp tăng hưng phấn cho cả hai khi “lâm trận”. Thời điểm thích hợp để thoa tinh dầu là sau khi tắm, chỉ cần nhẹ nhàng mát xa cho nhau, cả hai đã có thể cảm nhận được sức nóng và sẵn sàng cho những cảm xúc thăng hoa.

‘Yêu’ ngày lạnh vẫn cháy bỏng như thường nếu biết áp dụng những bí quyết cực hay ho này - Ảnh 3
Sử dụng tinh dầu mát xa có thể giúp gia tăng nhiệt độ cơ thể nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Những động tác mát xa này sẽ trở thành màn dạo đầu hoàn hảo và quyến rũ, khiến chàng mê mẩn.

Cùng nhau xông hơi

Nếu nhà bạn có bồn tắm, hãy tận dụng nó và rủ chàng cùng ngâm mình trong làn nước ấm. Hơi nóng sẽ giúp cơ thể luôn ấm áp và tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho những giây phút thăng hoa. Địa điểm “yêu” đầy mới lạ này còn là cách để hâm nóng “chuyện ấy”, giúp cả hai có những trải nghiệm độc đáo và đầy thú vị.

5 thời điểm tốt nhất để ‘yêu’, đảm bảo ‘chuyện ấy’ thăng hoa như chưa từng có

5 thời điểm tốt nhất để ‘yêu’, đảm bảo ‘chuyện ấy’ thăng hoa như chưa từng có

“Chuyện ấy” sẽ không còn nhàm chán và tẻ nhạt nếu bạn chọn đúng thời điểm để quan hệ. Dưới đây là những khoảng thời gian tốt nhất giúp cuộc “yêu” thăng hoa hơn bao giờ hết.

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