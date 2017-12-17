Chỉ cần chạm vào những điểm này trước khi ‘yêu’, đảm bảo chàng sẽ đổ gục hoàn toàn vì bạn

Theo Steve McGough – chuyên gia về tình dục học lâm sàng, điều tuyệt vời nhất mà các cặp vợ chồng có thể làm mỗi ngày chính là mát xa cho nhau. Hành động tưởng chừng đơn giản này sẽ giúp cả hai gần gũi và thấu hiểu nhau hơn.

“Chuyện ấy” sẽ trở nên nhàm chán và tẻ nhạt nếu bạn bỏ qua màn dạo đầu đầy ngọt ngào và lãng mạn. Chỉ với vài phút làm nóng cơ thể sẽ dễ dàng khiến cả hai hưng phấn hơn khi “yêu” và “ chuyện ấy ”sẽ thăng hoa hơn bao giờ hết.

Việc mát xa trước khi yêu còn làm giảm tối đa cortisol và adrenocorticotropin trong cơ thể, đây là hai loại hoóc-môn căng thẳng khiến chúng ta mất đi ham muốn tình dục. Ngoài ra, hành động này còn giúp cơ thể sản sinh hai loại hoóc-môn hạnh phúc oxytocin và serotonin, làm tăng hưng phấn và khiến cả hai dễ đạt cực khoái hơn.

Bí quyết mát xa những điểm nhạy cảm trên cơ thể chàng:

Lòng bàn tay, lòng bàn chân

Đây là hai bộ phận rất nhạy cảm, chứa vô số các dây thần kinh tác động đến cảm giác và hưng phấn khi “yêu”. Hãy dành một chút thời gian để nhẹ nhàng mát xa bàn tay và bàn chân cho chàng, đây cũng là cách để giúp anh ấy thư giãn.

Bạn có thể dùng ngón tay cái ấn nhẹ vào lòng bàn chân và bàn tay, khi ấn nhớ giữ lâu một chút rồi day nhẹ trước khi thả ra.

Bụng và ngực

Bụng và ngực là hai bộ phận nhạy cảm nhất của cánh mày râu mà chị em không thể bỏ qua. Đây chính là nơi thích hợp nhất cho một màn dạo đầu hoàn hảo, đầy kích thích.

Hãy dùng lòng bàn tay nhấn và bóp nhẹ lên khu vực bụng dưới, gần "cậu nhỏ", sau đó nhẹ nhàng mát xa theo chiều kim đồng hồ. Thực hiện tương tự như vậy với vùng ngực, chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ khiến chàng muốn “nổ tung” rồi đấy!

Cổ

Cổ và gáy là hai bộ phận dễ dàng gây được xúc cảm mạnh khi cả hai “lâm trận”. Chính vì vậy, biết tác động đúng cách lên khu vực này sẽ khiến chàng đứng ngồi không yên. Bạn chỉ cần đặt lòng bàn tay lên xương cổ của chàng và nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó dùng tay mơn trớn bờ vai chàng từ ngoài vào trong rồi lại kéo lên cổ, thực hiện liên tục khoảng 20 lần.

Những động tác này sẽ giúp chàng tăng hưng phấn và sẵn sàng cho một “cuộc yêu” đầy thăng hoa. Để tăng hiệu quả, bạn có thể thoa một chút tinh dầu vào lòng bàn tay trước khi mát xa nhằm kích thích mọi giác quan của chàng.

Đùi

Đây là bộ phận chứa rất nhiều dây thần kinh cảm giác. Nhẹ nhàng dùng bàn tay xoa bóp mạnh mẽ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới sẽ khiến chàng vô cùng thích thú. Tất cả sự khao khát trong chàng sẽ trỗi dậy, cuộc “yêu” không còn nhàm chán mà thay vào đó là sự đam mê và nồng nhiệt.