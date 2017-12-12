Đời sống tình dục có thăng hoa thì mới khiến hôn nhân luôn mặn nồng, cũng là bí quyết để trói chặt người đàn ông bạn yêu. Dưới đây là những thói quen sai lầm bạn cần tránh để cải thiện chất lượng cuộc “yêu”:

Chị em thường mắc phải những sai lầm này khi quan hệ nhưng lại không hề hay biết. Đừng giết chết đời sống tình dục và phá hủy cuộc hôn nhân của mình chỉ vì một chút e dè, xấu hổ… trong “ chuyện ấy ”.

“Chuyện ấy” luôn đòi hỏi sự sáng tạo và mới lạ, nếu bạn chỉ trung thành với một tư thế sẽ khiến cuộc “yêu” tẻ nhạt và nhàm chán. Thường xuyên đổi mới các tư thế khi quan hệ sẽ giúp cả hai tăng hưng phấn, dễ đạt cực khoái.

Không gian bề bộn

Đừng bao giờ để phòng ngủ bề bộn và không sạch sẽ, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc khi cả hai “lâm trận”. Nếu muốn có một cuộc yêu hoàn hảo, bạn nên chuẩn bị một không gian lãng mạn với nến, tinh dầu, rượu vang… và tất nhiên mọi thứ đều phải ngăn nắp nhé!

Làm mới phòng ngủ cũng là cách để kích thích hưng phấn của chàng, giúp cuộc “yêu” thăng hoa hơn.

Tự ti về ngoại hình

Sự tự ti về ngoại hình sẽ làm giảm hưng phấn khi “yêu”. Nhiều chị em thường chỉ thích “yêu” trong bóng tối để che giấu những khuyết điểm trên cơ thể. Thế nhưng điều này sẽ khiến chàng giảm ham muốn và khó đạt cực khoái.

Hãy học cách yêu bản thân để khiến mình trở nên hấp dẫn hơn trong mắt cánh mày râu các nàng nhé!

Luôn thụ động

Sự e thẹn và thụ động của bạn chính là thủ phạm phá hỏng cuộc “yêu”. Bạn hãy thử làm người bắt đầu trong mỗi lần quan hệ. Sự táo bạo của bạn sẽ kích thích chàng mạnh mẽ, khiến cánh mày râu đứng ngồi không yên.

Bỏ qua màn dạo đầu

Đừng bao giờ bỏ qua màn dạo đầu vì để đạt được khoái cảm, bạn cần kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể bằng việc vuốt ve, mơn trớn để tạo cảm giác ham muốn trước khi nhập cuộc.

Màn dạo đầu rất quan trọng vì nó giúp kéo dài và tăng chất lượng cuộc “yêu”. Nếu cả hai có một sự khởi đầu hoàn hảo sẽ giúp "chuyện ấy" thăng hoa hơn bao giờ hết.

Ngại chia sẻ về “chuyện ấy”

Không phải lúc nào cuộc “yêu” cũng tuyệt vời như bạn mong muốn. Thay vì chịu đựng và giả vờ lên đỉnh để chàng hài lòng thì bạn nên thẳng thắn chia sẻ với bạn đời của mình về “chuyện ấy”. Sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp cả hai đồng điệu hơn, gần nhau hơn, giúp cải thiện chất lượng cuộc "yêu”.