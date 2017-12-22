5 thời điểm tốt nhất để ‘yêu’, đảm bảo ‘chuyện ấy’ thăng hoa như chưa từng có

Chuyện vợ chồng 22/12/2017 11:06

“Chuyện ấy” sẽ không còn nhàm chán và tẻ nhạt nếu bạn chọn đúng thời điểm để quan hệ. Dưới đây là những khoảng thời gian tốt nhất giúp cuộc “yêu” thăng hoa hơn bao giờ hết.

Chỉ cần chọn đúng thời điểm “yêu” sẽ giúp cả hai tăng hưng phấn và dễ đạt cực khoái khi “lâm trận”. Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi phát hiện đây là những thời điểm vàng để hâm nóng “chuyện yêu”, giúp giữ lửa hôn nhân và hạnh phúc gia đình.

Những thời điểm “yêu” tốt nhất trong ngày

Vào buổi sáng

Theo nhiều nghiên cứu, đây là thời điểm “yêu” tuyệt vời nhất trong ngày. Khi vừa thức giấc, lượng testosterone trong cơ thể luôn ở mức cao làm tăng ham muốn và khoái cảm khi “yêu”. Đồng thời hoóc-môn oxytocin cũng tăng vọt – đây là một loại hoóc-môn tình yêu được tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình dục, giúp bạn dễ đạt cực khoái.

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Hãy thử "yêu" vào buổi sáng để làm mới "chuyện ấy" nhé!

Thường xuyên duy trì “chuyện ấy” vào buổi sáng không chỉ giúp ổn định huyết áp mà còn làm giảm căng thẳng, ngăn ngừa chứng trầm cảm. Đặc biệt đối với những cặp đôi bước vào ngưỡng 30, khoảng thời gian từ 8 giờ - 9 giờ sáng là thời điểm tốt nhất để các cặp đôi gần gũi.

Vào ngày 14 trong chu kỳ "đèn đỏ"

Đây là khoảng thời gian “cô bé” trở nên nhạy cảm hơn bình thường, nhờ vậy mà phái nữ dễ đạt cực khoái hơn khi quan hệ vào khoảng thời gian giữa chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra, thời điểm này còn trùng với ngày trứng rụng nên bạn thường có khao khát “yêu” nhiều hơn.

Nửa đêm

Đây là khoảng thời gian giúp cả hai giới dễ dàng đạt được cực khoái nhanh nhất khi “yêu”. Quan hệ vào thời điểm này còn giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn, từ đó làm giảm căng thăng và mệt mỏi sau một ngày làm việc dài.

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Lựa chọn đúng thời điểm "yêu" sẽ giúp cả hai tăng hưng phấn - Ảnh: Internet

Khi bạn vừa làm một việc gì đó mạo hiểm

Khi bạn vừa trải qua việc gì đó gây hồi hộp như tham gia một cuộc thi gay cấn hay xem phim kinh dị thì lượng hoóc-môn adrenaline trong cơ thể sẽ tăng vọt. Đây là một loại hoóc-môn cảm xúc làm tăng ham muốn và khiến bạn hưng phấn hơn khi “lâm trận”.

Trước một buổi thuyết trình quan trọng

Thật bất ngờ khi đây là thời điểm mà các cặp đôi nên gần gũi để hâm nóng tình cảm và giúp giảm căng thẳng. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ), những người thường quan hệ trước khi bắt đầu buổi thuyết trình sẽ cảm thấy ít căng thẳng và hồi hộp hơn, nhờ đó mà kết quả thuyết trình cũng tốt hơn.

5 thời điểm tốt nhất để ‘yêu’, đảm bảo ‘chuyện ấy’ thăng hoa như chưa từng có - Ảnh 3

“Yêu” vào thời điểm này sẽ giúp giảm căng thẳng – Ảnh: Internet

Nguyên nhân là do khi quan hệ tình dục, cơ thể sẽ sản sinh ra một loại hoóc-môn đặc biệt giúp xoa dịu các dây thần kinh, hạ huyết áp và giảm lo lắng nhanh chóng.

Sau khi tập thể dục chăm chỉ

Theo một nghiên cứu của Đại học Texas (Mỹ), máu lưu thông  đến vùng nhạy cảm nhiều hơn đến 169% sau khi tập thể dục. Chính vì vậy, nếu bạn quan hệ sau khi vận động thì cơ thể sẽ tràn ngập testosterone, những khao khát bản năng cũng dâng cao theo, giúp cuộc “yêu” thăng hoa hơn bao giờ hết.

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