Biệt tài hư của chị em trên giường khiến chồng đê mê say đắm cả đời

Nhiều phụ nữ khi lấy chồng thường hay kêu ca với bạn bè rằng cuộc sống chăn gối của vợ chồng không hạnh phúc, chồng không quá mặn mà với chuyện “yêu”. Nhiều người còn đoán già đoán non việc chồng có người khác bên ngoài nên mới lạnh nhạt vợ. Tuy nhiên thực tế lại là người vợ chưa khiến chồng thực sự đam mê mình. Hãy thử thay đổi một số cách thức trên giường của bạn đi, chuyện “yêu” giữa hai vợ chồng bạn sẽ thú vị hơn nhiều đấy!

Vậy hôn như nào và hôn ở đâu thì kích thích chàng nhất? Hãy tìm đến những điểm “vàng” như cổ, dái tai, vai, rốn...Nhẹ nhàng mơn trớn hay cuồng nhiệt mạnh mẽ là tùy vào từng thời điểm, không gian và khát khao của cả hai.

Nhiều phụ nữ cứ nghĩ rằng, khi đã là vợ chồng già thì cần gì dạo đầu, cứ trực tiếp vào vấn đề là xong. Tuy nhiên, đây là cách nghĩ sai lầm. Hãy giữ lửa cuộc yêu ngay từ khi nó bắt đầu. Những nụ hôn theo nhiều cách khác nhau sẽ giúp bạn khơi gợi cảm xúc trong chồng, khiến chồng không thể cưỡng lại sự quyến rũ của bạn. Và chắc chắn chàng sẽ bùng cháy hết mình vì bạn.

Để mọi thứ thuận theo tự nhiên

Nhiều phụ nữ có thói quen tắm rửa sạch sẽ rồi mới “lâm trận”. Nhưng sự nguyên tắc thái quá này của phái đẹp sẽ khiến cả chàng và nàng mất đi phần nào cảm hứng. Do đó, bỏ qua sự sạch sẽ không cần thiết và để cho cảm xúc của cả hai bùng cháy một cách tự nhiên nhất. Sẽ chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào người khi đang hừng hực lửa mà vợ bắt chồng dừng lại để đi tắm đâu nhỉ?

Bên cạnh đó, việc “yêu” không nhất thiết cứ phải diễn ra trên giường vào ban đêm. Đó là cách truyền thống, có thể cho phụ nữ cảm giác an toàn một chút. Nhưng hãy thử một không gian khác đi xem nào! Hãy thêm vào cuộc yêu một chút nồng nhiệt, một chút hoang dại như tại phòng khách hoặc nhà tắm. Cái gì càng khác biệt, càng mới là thì càng kích thích chàng, khiến chàng khoan khoái hơn đấy chị em ạ.

Không nên quá chiều chồng ngay cả lúc bạn không có hứng thú

Phụ nữ chúng ta rất sợ chồng có người khác ở bên ngoài nên mỗi khi chồng đòi hỏi đều đáp ứng dù nhiều khi không thực sự muốn làm chuyện đó. Thay đổi một chút đi. Những lúc bạn cảm thấy mệt mà chồng gợi ý thì hãy mạnh dạn nói không. Việc nói không như vậy sẽ không làm cho chồng chán hay đi tìm nguồn khác đâu. Đôi khi nó lại khiến chồng bạn trân trọng khoảnh khắc “yêu” với vợ hơn đấy. Cái gì hơi thèm thuồng một tí mới ngon, chứ thừa thãi đủ đầy quá thì lại thành ra vô vị đấy phụ nữ ơi.

Bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thật

Yêu là sự tự nguyện của cả hai người, do đó, khi cuộc yêu của hai vợ chồng mang đến cho bạn cảm xúc gì, hãy thoải mái mà bộc lộ. Nếu bạn đau hay khó chịu vì động tác của chồng, hãy thể hiện ra, đừng cố nhịn. Như vậy chàng sẽ biết ý mà nhẹ nhàng với bạn hơn, cả hai sẽ cùng có cảm giác tốt đẹp. Và khi bạn thoải mái, hãy để những âm thanh nguyên thủy của sự thỏa mãn truyền tín hiệu đến chàng. Đó cũng là một cách cổ vũ chàng tốt nhất về sự uy lực của chàng, giúp chàng hưng phấn hơn.

“Yêu” là cách giữ lửa hạnh phúc, gắn kết yêu thương thầm kín nhưng trực tiếp nhất giữa hai vợ chồng. Chị em phụ nữ hãy biết cách “hư” để chồng đê mê, say đắm cả đời nhé!