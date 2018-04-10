Bật ngửa với những tác dụng của rau răm với đàn ông

Ăn kèm rau răm với trứng vịt lộn, nộm gỏi hay canh hến,…là món khoái khẩu của nhiều người.

Rau răm là cây gia vị được dùng phổ biến ở nước ta. Theo Đông y, đây là loại rau có vị cay nóng, mùi thơm, tính ấm. Vì rau răm có tính cay ấm nên được dùng kèm với một số món có tính hàn lạnh để cân bằng âm dương. Từ đó, giúp tránh những tác hại xấu đối với sức khỏe như chữa đau bụng, đầy hơi, lạnh bụng, nôn mửa, say nắng, khát nước…

Đối với sức khỏe, rau răm có nhiều công dụng hữu ích là thế. Tuy nhiên, loại rau này lại là một trong những cái tên không thể không nhắc đến trong danh sách các thực phẩm gây suy giảm khả năng tình dục của nam giới.

Ít ai biết rằng rau răm là thực phẩm có tác động như con dao hai lưỡi. Đậu nành, socola, thịt mỡ, rau mùi, rau răm… là những thực phẩm có tác động xấu đến khả năng sinh lý của phái mạnh.

Cũng bởi thế, mà trước kia các nhà tu hành muốn tránh những cơn bốc dục thường ăn thật nhiều rau răm

2. Vì sao ăn rau răm bị yếu sinh lý?

Rau răm ăn kèm với trứng vịt lộn để tăng hương vị - Ảnh: Internet

Lí do bởi rau răm có tính cay ấm, nếu ăn nhiều sẽ có hại về mặt sinh lý , gây thương tổn đến tủy, làm giảm tinh khí, sinh nóng rét, kém cường dương, tráng khí. Dùng nhiều rau răm sẽ gây giảm ham muốn tình dục.

Lời khuyên

Yếu sinh lý là nỗi ám ảnh lớn của quý ông. Nó khiến cánh mày râu mất tự tin, ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân, khả năng sinh sản. Chắc hẳn không ai muốn phải vướng vào căn bệnh đáng sợ này. Do đó, nam giới nên cẩn trọng khi lựa chọn những thực phẩm bổ sung trong thực đơn hằng ngày.

Để tránh tác động xấu đến sức khỏe sinh lý, nam giới nên tránh ăn rau răm hàng ngày với một lượng lớn. Chỉ nên dùng loại rau này như một gia vị ăn kèm giúp tăng hương vị của món ăn.

3. Khi bị yếu sinh lý nên ăn gì?

Người bị yếu sinh lý nên bổ sung các thực phẩm như hoa quả, thịt và ngũ cốc - Ảnh: Internet

Bạn đang muốn hỗ trợ điều trị yếu sinh lý hoặc tăng cường sinh lý hiệu quả. Vậy thì, hãy thường xuyên bổ sung những loại thực phẩm sau đây:

- Hoa quả

Dùng hoa quả mỗi ngày cải thiện các vấn đề sinh lý nam. Nghe có vẻ khó tin phải không? Sự thật là trong oa quả chứa nhiều axit amin, glucose, vitamin, khoáng chất nên giúp tăng hưng phấn rất hiệu quả.

Mách nhỏ: Tốt nhất bạn hãy dùng chuối mỗi ngày. Lượng enzyme dồi dào trong cuối giúp làm tăng ham muốn tình dục rất hiệu quả. Đây cũng là cách bổ sung các vitamin A, B và C giúp tinh trùng khỏe mạnh.

- Thịt đỏ

Các loại thịt như thịt bò, thịt cừu, hàu.. chứa giàu đạm, giúp làm ấm bụng, hỗ trợ cương dương hiệu quả

- Ngũ cốc

Bổ sung các ác loại hạt như hạt bí ngô, hạt hướng dương là cách giúp tăng cường hormone, axit béo omega 3 trong cơ thể. Từ đó hỗ trợ tăng cường sinh lý hiệu quả.

Một số thực phẩm khác: Nhân sâm, socola đen, quả lựu, lá hẹ…

Trên đây là những kiến thức hữu ích về tác dụng của rau răm với đàn ông. Bạn nhớ lưu ý kiêng cử rau răm để tránh những tác động xấu đến sức khỏe, sinh lý nhé!

Chúc phái mạnh ngày càng “mạnh”!