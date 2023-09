9 biểu hiện "lên đỉnh" khi quan hệ của phụ nữ mà đàn ông cần biết

Khi đạt cực khoái, ở phụ nữ, máu được bơm về cơ quan sinh dục để tạo nên sức căng mà cuối cùng tạo ra một phản xạ co giật các cơ tại cơ quan sinh dục. Phản xạ này sẽ khiến cơ xương chậu co thắt 5-15 lần trong 0,8 giây. Các cơ căng ra và núm vú săn lại. Tiếp nữa là các phản xạ như: giãn đồng tử, thở gấp, tăng nhịp tim (đến 150 lần/phút), tử cung nâng lên tạo một khoảng trống giảm áp để hút tinh dịch vào.



2. Hơi thở dồn dập khi lên đỉnh

Một phụ nữ khi bị kích động hơi thở thường gấp gáp hơn và kèm theo những tiếng rên rỉ không chủ ý. Đây là hệ quả từ việc không khí bị nén một cách nhanh chóng và dồn dập vào dây thanh quản.

Nếu cô ấy vẫn thở bình thường sau khi vừa “lên tiên” thì có thể cô ấy là một người đóng kịch tài tình.

3. Chuyển động thân thể

– Nhiều phụ nữ khi “lên đỉnh” thường có biểu hiện là xoắn đầu ngón chân và cuốn lấy “đối tác”. Nếu cô ấy nằm rũ thì có thể chưa có điều gì xảy ra.

4. Phối hợp nhịp nhàng

Nếu nàng rướn người lên, hòa quyện và phối hợp nhịp nhàng với các chuyển động của “đối tác” thì chứng tỏ nàng đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời. Khi nàng chẳng có phản ứng gì thì cơ thể nàng tiết lộ rằng muốn một điều gì đó khác biệt.

5. Nắm chặt tay

Khi “yêu”, tay nàng có thể ôm ghì lấy bạn tình, đặt lên ngực, lên đầu hoặc ở bất cứ đâu trên người bạn tình… Còn lúc nàng nắm chặt tay thì hãy tự tin rằng mọi việc đang cực kỳ tuyệt vời.

6. Cong lưng

Cùng với cảm giác đến gần của cao trào, người phụ nữ trong khi quan hệ tình dục từ từ cong lưng, vùng chậu cố gắng nâng cao. Lúc này người đàn ông cần làm là duy trì mức độ kích thích, chờ đợi đến cao trào.

7. Kẹp chân

Trong khi quan hệ tình dục, hành động này có nghĩa là tôi đã sẵn sàng “lên đỉnh“. Đồng thời cũng muốn nhắc nhở những người đàn ông, đây là lúc phụ nữ cảm thấy mãnh liệt nhất. Đặc biệt là hai tuần sau khi hành kinh là thời điểm người phụ nữ có nhiều khả năng thụ thai và họ rất có hứng với chuyện “yêu”.

8. Ngực ửng hồng

Cao trào của tình dục thật sự không phải là hai má hồng, mà là sự hồng hào của phần ngực. Trong quá trình “dạo đầu”, nếu bạn thấy ngực của vợ mình ửng lên 1 màu hồng, điều này cho thấy sự tuần hoàn máu của nàng là rất nhanh, lúc đó độ ẩm âm đạo rất khả quan, đó là lúc hành động thêm 1 bước.

Đàn ông cũng có thể bằng cách quan sát những thay đổi ở ngực của phụ nữ để phát hiện ra sự kích động trong tình dục của nàng. Bởi vì trong lúc “dạo đầu”, ngực của phụ nữ sẽ căng lên hơn 25%

9. Tiếng kêu trong sung sướng

– Trong quá trình quan hệ, tình cảm của hai vợ chồng giao lưu với nhau, hưng phấn của quan hệ đạt tới đỉnh cao làm cho sự căng thẳng của toàn cơ bắp có sự thay đổi, nhất là sự tăng lên của trương lực cơ, sẽ sinh ra sự co bóp có tính nhịp điệu của một số cơ, biểu hiện ở một số bộ phận nào đó trên cơ thể có sự co giật hay run rẩy (tuyệt đại đa số phụ nữ đều có biểu hiện của vùng kín co bóp đều mang tính đều đặn).

– Khi sự co bóp này đều đặn xảy ra ở nhóm cơ của cuống họng thì sẽ làm cho họng phát ra những âm thanh, đồng thời làm cho hô hấp tăng nhanh, muốn giảm bớt những khó chịu do sự co giật của các cơ trong bụng gây ra, những phụ nữ bất giác đã phát ra những âm thanh rên rỉ. Bởi vậy những âm thanh đó chỉ là những biểu hiện về sự khoái cảm về chuyện ấy đã được đạt tới đỉnh mà thôi.

