Sau khi mẹ mất, cô gái 25 tuổi bỗng vô tình bị đưa tên vào danh sách "những người đã qua đời". Sự cố nhầm lẫn này đã qua nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết khiến cho cuộc sống và công việc của cô bị ảnh hưởng rất nhiều.

Theo thông tin của NewYork Post, cô gái Samantha Dreissig (25 tuổi) sống ở New Jersey, Mỹ vướng vào rắc rối khó tin trong suốt 7 năm vì bị cho rằng đã qua đời. Được biết, vụ việc này bắt đầu từ lúc người mẹ của cô mất vào năm 2014 do căn bệnh ung thư buồng trứng. Từ đó đã xảy ra sự cố nhầm lẫn giữa 2 người mặc dù họ không cùng họ hay tên.

Được biết, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã vô tình nhầm lẫn đưa tên cô vào danh sách "những người đã qua đời". Khi Samantha đến Sở Thuế vụ làm việc, họ nói với cô rằng: "Xin lỗi, tài khoản này là của một người đã mất". Không chỉ vậy, người cuối cùng mà cô đã nói chuyện ở cơ quan này cũng khẳng định: “Trên toàn bộ hệ thống của chúng tôi ghi nhận bạn là người đã qua đời" - Samantha kể lại.

Samantha Dreissig (25 tuổi) - cô gái bị đưa tên cô vào danh sách 'những người đã qua đời'

Sự việc này khiến Samantha Dreissig vô cùng đau đầu khi tìm hướng giải quyết. Cơ quan chức năng cũng đã hứa sẽ khắc phục sự cố thế nhưng nhiều năm nay, Dreissig vẫn không nhận được phản hồi từ bất kỳ ai.

Mãi cho đến năm nay, Samantha mới thấy một chút hy vọng mong manh khi nhận được bức thư của cơ quan IRS. Trong thư cơ quan chức năng cho biết: "Những tình huống này có thể mất một thời gian để giải quyết”.

Qua sự cố này, Samantha tâm sự: "Tôi thực lòng muốn IRS biết rằng tôi còn sống. Điều này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc của tôi".

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