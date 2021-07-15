Hay tin trúng thưởng số tiền lên đến 1,2 tỷ đồng, bà La Lan Thị B. (SN 1979; ngụ thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ) lại chẳng mảy may để ý. Ban lãnh đạo và Hội phụ nữ xã đã nhiều lần vận động bà B. nhận giải để trang trải cuộc sống khó khăn nhưng bà vẫn kiên quyết từ chối.

Theo báo Người Lao động, sáng ngày 14/7, Ban lãnh đạo xã và Hội Phụ nữ xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đến nhà bà La Lan Thị B. (SN 1979; ngụ thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ) để tiếp tục vận động bà nhận giải thưởng 1,2 tỉ đồng để trang trải chi phí gia đình. Được biết, số tiền thưởng này là do bà mua một chai nước ngọt đang có chương trình trúng thưởng lên đến 1,2 tỷ đồng. Sau khi uống xong, cô con gái út của bà rảnh tay nên đã bóc nhãn chai và thử nhắn tin theo cú pháp trên nhãn rồi gửi về công ty. Chỉ nghĩ là nhắn cho vui thế nhưng bất ngờ, đến trưa ngày 5/7, bà nhận được tin nhắn trúng thưởng với nội dung: "Chúc mừng quý khách hàng đã trúng 1.200.000.000 đồng từ chương trình "Xé ngay trúng liền" của Công ty T.H.P".

Đại diện lãnh đạo xã Phú Mỡ vận động nhưng bà Bông (phải) kiên quyết không nhận giải thưởng 1,2 tỉ đồng - Ảnh: Báo Người Lao động Trái với tâm trạng mừng rỡ khi có khoản tiền lớn, đằng này bà B. lại chẳng mảy may để ý. Bà cất điện thoại vào túi rồi đi dọn rẫy thuê cho người trong xã như không có chuyện gì xảy ra. Đáng nói, hoàn cảnh gia đình bà B. khá khó khăn, chồng mất sớm do bệnh ung thư để lại 3 đứa con một mình bà đi làm thuê để nuôi lớn. Đầu năm nay, con trai lớn vừa lên đường nhập ngũ, còn 2 con gái nhỏ vẫn đang đi học, một đứa học lớp 10 và đứa còn lại học lớp 7. Thu nhập hằng ngày từ việc làm thuê của bà B. chỉ khoảng 120 - 150 nghìn đồng/ngày. 4 mẹ con sống trong một căn nhà nhỏ trên vùng cao, lọt thỏm giữa một bên là núi, một bên là cánh đồng hẹp nứt nẻ dưới nắng hè. Thế nhưng, khi được tin nhận được khoản tiền lớn, bà B. lại một mực từ chối. Bà bộc bạch: "Tôi quen với cái nghèo rồi. Cầm 100.000 đồng trong tay là mừng rồi vì tiền đó mình lao động mà có, chứ tiền tỉ từ trên trời rơi xuống, sợ lắm!"

Đường lên xã vùng cao Phú Mỡ có khá nhiều hạn chế - Ảnh: Báo Nông Nghiệp Sau khi hay tin bà B. trúng giải, Ban lãnh đạo và Hội Phụ nữ xã Phú Mỡ nhiều lần đề nghị, vận động bà nhận thưởng vì gia cảnh bà B. khá khó khăn thế nhưng bà vẫn kiên quyết từ chối. Bà B. nói thêm về lý do từ chối nhận thưởng: "Nói thiệt là em sợ bị lừa. Hơn nữa, số tiền lớn quá em không dám nhận, không dám ăn. Sợ ảnh hưởng đến tính mạng mẹ con em. Sợ lắm. Em mất ăn, mất ngủ luôn đó. Em nghe mấy người nhận số tiền lớn, rồi họ cũng chết. Thôi, em cứ vậy làm thuê để nuôi con. Không phải tiền mình làm ra thì không nhận! Thôi thì công ty giữ lại để làm từ thiện, giúp đỡ cho những người nghèo khổ như tôi, mồ côi như tôi. Những người đó họ cũng cần vậy". Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cũng cho hay, hiện huyện đã yêu cầu xã đứng ra lập biên bản, lo mọi thủ tục để bên công ty trao thưởng. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản do xã lập cho gia đình chị B., xem như khoản tiết kiệm giúp chị B. trang trải cuộc sống sau này.

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