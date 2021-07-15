May mắn trúng thưởng 1,2 tỷ, người phụ nữ nghèo ở Phú Yên một mực từ chối: 'Sợ lắm. Em nghe mấy người nhận số tiền lớn, rồi họ cũng chết'

Chuyện lạ 15/07/2021 16:37

Hay tin trúng thưởng số tiền lên đến 1,2 tỷ đồng, bà La Lan Thị B. (SN 1979; ngụ thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ) lại chẳng mảy may để ý. Ban lãnh đạo và Hội phụ nữ xã đã nhiều lần vận động bà B. nhận giải để trang trải cuộc sống khó khăn nhưng bà vẫn kiên quyết từ chối.

Theo báo Người Lao động, sáng ngày 14/7, Ban lãnh đạo xã và Hội Phụ nữ xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đến nhà bà La Lan Thị B. (SN 1979; ngụ thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ) để tiếp tục vận động bà nhận giải thưởng 1,2 tỉ đồng để trang trải chi phí gia đình.

Được biết, số tiền thưởng này là do bà mua một chai nước ngọt đang có chương trình trúng thưởng lên đến 1,2 tỷ đồng. Sau khi uống xong, cô con gái út của bà rảnh tay nên đã bóc nhãn chai và thử nhắn tin theo cú pháp trên nhãn rồi gửi về công ty. Chỉ nghĩ là nhắn cho vui thế nhưng bất ngờ, đến trưa ngày 5/7, bà nhận được tin nhắn trúng thưởng với nội dung: "Chúc mừng quý khách hàng đã trúng 1.200.000.000 đồng từ chương trình "Xé ngay trúng liền" của Công ty T.H.P"

trung thuong 1
Đại diện lãnh đạo xã Phú Mỡ vận động nhưng bà Bông (phải) kiên quyết không nhận giải thưởng 1,2 tỉ đồng - Ảnh: Báo Người Lao động

Trái với tâm trạng mừng rỡ khi có khoản tiền lớn, đằng này bà B. lại chẳng mảy may để ý. Bà cất điện thoại vào túi rồi đi dọn rẫy thuê cho người trong xã như không có chuyện gì xảy ra. Đáng nói, hoàn cảnh gia đình bà B. khá khó khăn, chồng mất sớm do bệnh ung thư để lại 3 đứa con một mình bà đi làm thuê để nuôi lớn. Đầu năm nay, con trai lớn vừa lên đường nhập ngũ, còn 2 con gái nhỏ vẫn đang đi học, một đứa học lớp 10 và đứa còn lại học lớp 7.

Thu nhập hằng ngày từ việc làm thuê của bà B. chỉ khoảng 120 - 150 nghìn đồng/ngày. 4 mẹ con sống trong một căn nhà nhỏ trên vùng cao, lọt thỏm giữa một bên là núi, một bên là cánh đồng hẹp nứt nẻ dưới nắng hè. Thế nhưng, khi được tin nhận được khoản tiền lớn, bà B. lại một mực từ chối. Bà bộc bạch: "Tôi quen với cái nghèo rồi. Cầm 100.000 đồng trong tay là mừng rồi vì tiền đó mình lao động mà có, chứ tiền tỉ từ trên trời rơi xuống, sợ lắm!"

trung thuong 2
Đường lên xã vùng cao Phú Mỡ có khá nhiều hạn chế - Ảnh: Báo Nông Nghiệp 

Sau khi hay tin bà B. trúng giải, Ban lãnh đạo và Hội Phụ nữ xã Phú Mỡ nhiều lần đề nghị, vận động bà nhận thưởng vì gia cảnh bà B. khá khó khăn thế nhưng bà vẫn kiên quyết từ chối. Bà B. nói thêm về lý do từ chối nhận thưởng: "Nói thiệt là em sợ bị lừa. Hơn nữa, số tiền lớn quá em không dám nhận, không dám ăn. Sợ ảnh hưởng đến tính mạng mẹ con em. Sợ lắm. Em mất ăn, mất ngủ luôn đó. Em nghe mấy người nhận số tiền lớn, rồi họ cũng chết. Thôi, em cứ vậy làm thuê để nuôi con. Không phải tiền mình làm ra thì không nhận! Thôi thì công ty giữ lại để làm từ thiện, giúp đỡ cho những người nghèo khổ như tôi, mồ côi như tôi. Những người đó họ cũng cần vậy".

Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cũng cho hay, hiện huyện đã yêu cầu xã đứng ra lập biên bản, lo mọi thủ tục để bên công ty trao thưởng. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản do xã lập cho gia đình chị B., xem như khoản tiết kiệm giúp chị B. trang trải cuộc sống sau này.

Lạ đời: Té ngửa vì cây mít 7749 kiểu ra trái ngang dọc như mạng nhện, gia chủ nào sở hữu hốt trăm tỷ như chơi

Lạ đời: Té ngửa vì cây mít 7749 kiểu ra trái ngang dọc như mạng nhện, gia chủ nào sở hữu hốt trăm tỷ như chơi

Trên đời lại có cây mít sai quả thế này sao? Nhiều dân mạng há hốc mồm bất ngờ vì những chùm trái trĩu cành.

Xem thêm
Từ khóa:   người phụ nữ từ chối giải thưởng tiền tỷ người phụ nữ kiên quyết không nhận tiền trúng thưởng người phụ nữ khó khăn nhưng kiến quyết không nhận tiền thưởng khủng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 37 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 37 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm