Vào thời điểm này bạn chỉ cần uống 1 cốc sữa sẽ tốt hơn ngàn lần dùng nhân sâm hay thuốc bổ

Tuy nhiên, thời gian uống sữa cũng mang đến thêm những lợi ích sức khỏe nhất định tùy thuộc vào mục đích của bạn là gì.

Nếu bạn thường chơi thể thao hoặc tập luyện vào buổi sáng thì tốt nhất nên uống sữa vào buổi sáng để cung cấp cho cơ thể lượng protein và canxi. Lúc này, xương và cơ cần canxi và protein để phục hồi và phát triển.

Nếu cơ thể cần chất đạm, hãy uống sữa vào buổi sáng để thu được tác dụng tốt nhất. Ngoài canxi và protein, sữa còn cung cấp các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như kali, magie, photpho và vitamin.

Nếu bạn cảm thấy muốn no và kiềm chế ăn nhiều thứ khác, buổi sáng là thời điểm tốt nhất nên uống sữa. Ngược lại, nếu bạn luôn cảm thấy đầy bụng sau khi uống sữa hãy tránh món đồ uống này vào buổi sáng.

Nếu bạn có vấn đề về giấc ngủ và thường xuyên không ngủ đúng giờ, hãy thực hiện thói quen uống sữa vào ban đêm trước khi đi ngủ. Lúc này sữa sẽ phát huy tác dụng như một liều thuốc giúp bạn an thần và ngủ ngon hơn.

Nếu bạn mệt mỏi sau một ngày làm việc và muốn thư giãn, hãy uống sữa vào ban đêm. Sữa chứa các axit amin được biết đến như chất tryptophan giúp não phát hành serotonin - chất dẫn truyền thần kinh tạo ra sự vui vẻ, hưng phấn ở con người.

Lưu ý khi uống sữa



Không uống sữa bò khi đói

Tốt nhất là ăn kèm với đồ ăn giàu tinh bột. Khi đói, sự nhu động trong dạ dày và ruột diễn ra nhanh, sữa sẽ chỉ “ở trọ” trong dạ dày một thời gian rất ngắn, nên chất dinh dưỡng sẽ không được tiêu hóa và hấp thụ hết.

Nếu ăn cùng với những đồ ăn giàu tinh bột như: bánh mì, bánh bao,… thì sữa sẽ ở lâu trong dạ dày hơn, giúp cơ thể có thời gian để hấp thụ được đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng phong phú trong sữa bò.

Như vậy, nếu uống sữa bò sau khi ăn cơm cũng sẽ có hiệu quả tương tự.

Không nên uống sữa bò khi vừa vắt xong

Các khâu trong quá trình sản xuất và vận chuyển sữa bò đều có thể bị nhiễm vi trùng có hại, cho nên không nên uống sữa bò khi vừa vắt xong.

Loại sữa được đóng gói trên thị trường thường dùng cách tiệt trùng, nhưng rất có thể quá trình tiệt trùng không triệt để, ở nhiệt độ thích hợp, những vi trùng còn sót lại có thể tiếp tục sinh sôi trở thành nguồn bệnh gây tiêu chảy, vì vậy, cần phải nấu sôi trước khi uống.

Người mắc bệnh viêm thực quản, viêm túi mật, viêm tuyến tụy: Trong sữa bò chứa nhiều chất mỡ, có thể giảm thấp chức năng co giãn đoạn dưới thực quản, dẫn đến hiện tượng ợ chua, cho nên bệnh nhân viêm thực quảnkhông nên uống sữa bò.