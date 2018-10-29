Trái cây tốt thật đấy nhưng đừng dại ăn những loại quả này khi bụng đói kẻo gây hại sức khỏe

Chuyên gia nói gì 29/10/2018 11:52

Hàm lượng dưỡng chất có trong các loại trái cây rất tốt cho cơ thể, thế nhưng nếu sử dụng chúng sai thời điểm sẽ gây phản tác dụng. Một số loại hoa quả dùng khi bụng đói có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe, bạn cần hết sức lưu ý để tránh mắc phải.

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh với nhiều loại trái cây giàu vitamin và khoáng chất sẽ rất tốt cho cơ thể, làn da cũng như vóc dáng. Tuy nhiên bạn có biết, việc lựa chọn thời điểm đói hay no để ăn trái cây cũng cực kỳ quan trọng, nó sẽ quyết định bạn có thể hấp thụ tối đa dưỡng chất hay không.

Trái cây tốt thật đấy nhưng đừng dại ăn những loại quả này khi bụng đói kẻo gây hại sức khỏe - Ảnh 1
Ăn trái cây đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và ngược lại - Ảnh minh họa: Internet

Có những thực phẩm bạn tuyệt đối không nên ăn khi dạ dày trống rỗng nếu không muốn “rước bệnh” vào thân. Nguyên nhân là do khi bụng đói, nồng độ axit trong dạ dày sẽ tiết ra nhiều hơn. Nếu kết hợp với các chất có trong hoa quả sẽ gây khó khăn trong việc hấp thụ, thậm chí dẫn đến kết tủa và sinh ra một loạt các phản ứng khó chịu và các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.

Dưới đây là những loại trái cây bạn nên tránh xa khi đói để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ:

Những loại trái cây không nên ăn khi bụng đói

Hồng

Hồng là loại quả chứa nhiều nhựa tự nhiên, pectin, axit tannic, sắc tố đỏ tannin và các dưỡng chất có tác dụng hội tụ và kết tủa rất mạnh. Chính vì vậy, nếu ăn hồng khi dạ dày trống rỗng, các chất có trong loại trái cây này sẽ kết hợp với axit trong dạ dày tạo thành chất kết tủa và rất khó để hòa tan, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Trái cây tốt thật đấy nhưng đừng dại ăn những loại quả này khi bụng đói kẻo gây hại sức khỏe - Ảnh 2
Hồng là loại quả bạn nên tránh xa khi bụng đói - Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Hàm lượng magie có trong chuối rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nếu ăn khi bụng đói sẽ gây ra sự gia tăng đột biến về số lượng magiê trong máu, làm mất cân bằng canxi. Tình trạng này có thể ức chế tim mạch, không có lợi cho sức khỏe.

Cam, quýt

Cam, quýt đều chứa rất nhiều đường và axit nên chúng là thực phẩm bạn cần tránh xa khi bụng đói. Nếu bạn ăn hoặc uống cam, quýt trong tình trạng bụng trống không thì sẽ kích thích niêm mạc dạ dày gây ra cảm giác buồn nôn, ợ chua rất khó chịu.

Trái cây tốt thật đấy nhưng đừng dại ăn những loại quả này khi bụng đói kẻo gây hại sức khỏe - Ảnh 3
Cam và quýt đều chứa nhiều axit không có lợi cho hệ tiêu hóa nếu dùng khi đói - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Cà chua là loại quả chứa rất nhiều pectin – một dạng keo tự nhiên có thể phản ứng hóa học với axit trong dạ dày, khiến cho áp lực dạ dày tăng lên, từ đó dẫn đến hiện tượng đầy hơi, đau bụng.

Trái cây tốt thật đấy nhưng đừng dại ăn những loại quả này khi bụng đói kẻo gây hại sức khỏe - Ảnh 4
Cà chua rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải thời điểm nào cũng có thể sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh những loại quả bạn nên tránh sử dụng khi bụng đói thì cũng có những loại trái cây được các chuyên gia khuyên nên ăn khi dạ dày trống rỗng để mang lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn. Một số loại trái cây bạn nên ăn khi đói là kiwi, dâu tây, đu đủ... Nếu ăn trái cây đúng cách, sức khỏe sẽ được tăng cường, mọi vấn đề về da và vóc dáng đều được cải thiện hiệu quả.

Những thực phẩm dù có ăn ‘thả ga’ cũng chẳng lo mất dáng, chị em tha hồ nhâm nhi cả ngày

Những thực phẩm dù có ăn ‘thả ga’ cũng chẳng lo mất dáng, chị em tha hồ nhâm nhi cả ngày

Nếu không thể ăn kiêng, hãy bổ sung những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày, bạn tha hồ ăn no “tét bụng” mà chẳng sợ tăng cân. Thậm chí chúng còn giúp thúc đẩy loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và mang lại cho bạn vóc dáng thon gọn.

Xem thêm
Từ khóa:   sử dụng thực phẩm đúng cách chế độ dinh dưỡng lành mạnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay