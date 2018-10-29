Trái cây tốt thật đấy nhưng đừng dại ăn những loại quả này khi bụng đói kẻo gây hại sức khỏe

Hàm lượng dưỡng chất có trong các loại trái cây rất tốt cho cơ thể, thế nhưng nếu sử dụng chúng sai thời điểm sẽ gây phản tác dụng. Một số loại hoa quả dùng khi bụng đói có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe, bạn cần hết sức lưu ý để tránh mắc phải.

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh với nhiều loại trái cây giàu vitamin và khoáng chất sẽ rất tốt cho cơ thể, làn da cũng như vóc dáng. Tuy nhiên bạn có biết, việc lựa chọn thời điểm đói hay no để ăn trái cây cũng cực kỳ quan trọng, nó sẽ quyết định bạn có thể hấp thụ tối đa dưỡng chất hay không. Ăn trái cây đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và ngược lại - Ảnh minh họa: Internet Có những thực phẩm bạn tuyệt đối không nên ăn khi dạ dày trống rỗng nếu không muốn “rước bệnh” vào thân. Nguyên nhân là do khi bụng đói, nồng độ axit trong dạ dày sẽ tiết ra nhiều hơn. Nếu kết hợp với các chất có trong hoa quả sẽ gây khó khăn trong việc hấp thụ, thậm chí dẫn đến kết tủa và sinh ra một loạt các phản ứng khó chịu và các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.

Dưới đây là những loại trái cây bạn nên tránh xa khi đói để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ: Những loại trái cây không nên ăn khi bụng đói Hồng Hồng là loại quả chứa nhiều nhựa tự nhiên, pectin, axit tannic, sắc tố đỏ tannin và các dưỡng chất có tác dụng hội tụ và kết tủa rất mạnh. Chính vì vậy, nếu ăn hồng khi dạ dày trống rỗng, các chất có trong loại trái cây này sẽ kết hợp với axit trong dạ dày tạo thành chất kết tủa và rất khó để hòa tan, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Hồng là loại quả bạn nên tránh xa khi bụng đói - Ảnh minh họa: Internet Chuối Hàm lượng magie có trong chuối rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nếu ăn khi bụng đói sẽ gây ra sự gia tăng đột biến về số lượng magiê trong máu, làm mất cân bằng canxi. Tình trạng này có thể ức chế tim mạch, không có lợi cho sức khỏe. Cam, quýt Cam, quýt đều chứa rất nhiều đường và axit nên chúng là thực phẩm bạn cần tránh xa khi bụng đói. Nếu bạn ăn hoặc uống cam, quýt trong tình trạng bụng trống không thì sẽ kích thích niêm mạc dạ dày gây ra cảm giác buồn nôn, ợ chua rất khó chịu. Cam và quýt đều chứa nhiều axit không có lợi cho hệ tiêu hóa nếu dùng khi đói - Ảnh minh họa: Internet Cà chua Cà chua là loại quả chứa rất nhiều pectin – một dạng keo tự nhiên có thể phản ứng hóa học với axit trong dạ dày, khiến cho áp lực dạ dày tăng lên, từ đó dẫn đến hiện tượng đầy hơi, đau bụng. Cà chua rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải thời điểm nào cũng có thể sử dụng - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh những loại quả bạn nên tránh sử dụng khi bụng đói thì cũng có những loại trái cây được các chuyên gia khuyên nên ăn khi dạ dày trống rỗng để mang lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn. Một số loại trái cây bạn nên ăn khi đói là kiwi, dâu tây, đu đủ... Nếu ăn trái cây đúng cách, sức khỏe sẽ được tăng cường, mọi vấn đề về da và vóc dáng đều được cải thiện hiệu quả.

Những thực phẩm dù có ăn ‘thả ga’ cũng chẳng lo mất dáng, chị em tha hồ nhâm nhi cả ngày Nếu không thể ăn kiêng, hãy bổ sung những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày, bạn tha hồ ăn no “tét bụng” mà chẳng sợ tăng cân. Thậm chí chúng còn giúp thúc đẩy loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và mang lại cho bạn vóc dáng thon gọn.

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