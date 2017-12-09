Cá chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng như protein, omega-3, lysin, tyrosine, tryptophan, systin cùng các axit amin cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn cá không đúng cách sẽ rất dễ gây hại cho sức khỏe .

Một số người cho rằng mật cá có thể chữa được nhiều loại bệnh như đau bụng, hen suyễn… Tuy nhiên, quan niệm này hoàn toàn sai lầm vì chưa có bất kỳ tài liệu khoa học nào chứng minh tác dụng chữa bệnh của mật cá. Ngược lại, đã có nhiều trường hợp tử vong vì ăn phải mật cá.

Theo các chuyên gia y tế, chất Carp alcohol sulfate sodium có trong mật cá là độc tố vô cùng nguy hiểm. Chất độc này không bị phân hủy bởi nhiệt độ cao nên dù mật cá được nấu chín thì khi nuốt vào cơ thể vẫn gây ngộ độc.

Trường hợp ngộ độc nhẹ sẽ có biểu hiện như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy... nặng hơn thì gây đau tức vùng gan, vàng da, đau thận. Nuốt mật càng nhiều thì khả năng trúng độc càng cao, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ khiến gan bị tổn thương, suy thận và cuối cùng là tử vong.

Không ăn cá sống

Hầu hết các loại cá đều bị nhiễm ký sinh trùng, ăn cá sống sẽ dễ bị nhiễm giun sán, gây tổn thương gan, có thể dẫn đến ung thư gan.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người thường xuyên ăn cá sống sẽ mang theo sán lá gan vào cơ thể. Loại ký sinh trùng này nếu không được tiêu diệt có thể cư trú trong ruột suốt nhiều năm, gây ra những cơn đau bụng, khiến bạn sụt cân và bị thiếu máu.

Không ăn cá khi bị ho

Các chuyên gia y tế khuyến cáo không nên ăn cá khi bị ho và đang điều trị bằng thuốc, đặc biệt là cá biển. Nguyên nhân là vì cá biển chứa nhiều histamine, chất này sẽ xâm nhập vào máu gây ra hiện tượng dị ứng, khiến thuốc mất tác dụng.

Chính vì vậy, việc ăn cá khi sử dụng thuốc ho hay các thuốc kháng sinh liều cao là điều cấm kị.

Không ăn cá khi đói

Thường xuyên ăn cá khi đói sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút. Ăn cá khi bụng rỗng sẽ làm tăng lượng purine chuyển hóa thành axit uric, gây tổn thương các mô, dẫn đến bệnh gút.

Những người không nên ăn cá

- Những người thường xuyên bị chảy máu mũi nên ăn ít hoặc không nên ăn cá. Hàm lượng axit eicosapentaenoic trong cá sẽ gây ức chế quá trình kết tập của tiểu cầu, làm tăng hiện tượng chảy máu ở người bệnh.

- Người mắc bệnh lao nên hạn chế ăn cá. Ăn nhiều cá sẽ dễ gây dị ứng, đau đầu, buồn nôn, khó thở, tiêu chảy… thậm chí là xuất huyết não.