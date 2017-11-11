Dưới đây là những sai lầm bạn nên tránh khi sử dụng mật ong :

Mật ong là sản phẩm được nhiều người ưa chuộng vì khả năng làm đẹp và trị bệnh hiệu quả. Mặc dù mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng nếu không dùng đúng cách thì sẽ phản tác dụng, thậm chí gây ra nhiều hậu quả khôn lường.

Theo các nghiên cứu khoa học, pha mật ong với nước nóng sẽ khiến những dưỡng chất có trong mật ong bị biến đổi, làm mất đi tác dụng hỗ trợ miễn dịch cơ thể. Nguyên nhân là do mật ong chứa hàm lượng dung môi cao, khi pha với nước nóng sẽ khiến lượng dung môi này bị phá hủy.

Chính vì vậy, thay vì sử dụng nước nóng, bạn nên pha mật ong với nước ấm để nó có thể phát huy hết tác dụng đối với sức khỏe.

Sử dụng vật dụng kim loại để bảo quản mật ong

Hàm lượng cao đường và axit hữu cơ có trong mật ong sẽ sinh ra axit etylenic trong quá trình bảo quản. Hợp chất này sẽ ăn mòn lớp kim loại khiến mật ong bị biến đổi, nếu sử dụng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tốt nhất là bạn nên bảo quản mật ong trong những vật dụng làm bằng thủy tinh để bảo toàn giá trị dinh dưỡng của nó.

Dùng mật ong cho những người có hệ tiêu hóa yếu

Đối với những người có hệ tiêu hóa hoặc hệ miễn dịch yếu thì tuyệt đối không dùng mật ong.

Nguyên nhân là do trong mật ong có chứa các bào tử clostridium botulinum, đây chính là “thủ phạm” gây ra chứng ngộ độc thực phẩm rất nguy hiểm. Hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa suy yếu sẽ không có khả năng tự đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Chính vì vậy mà chỉ với một liều lượng cực nhỏ trong máu, độc tố này có thể làm tê liệt các cơ hô hấp và gây tử vong trong vài phút.

Uống mật ong khi đói

Uống mật ong khi đói sẽ làm chậm quá trình bài tiết nước tiểu và thải độc của cơ thể, gây ảnh hưởng đến chức năng của thận, cản trở sự trao đổi chất.

Uống mật ong trước khi đi ngủ

Những người có tiền sử về bệnh tim mạch hoặc những người cao tuổi tuyệt đối không uống mật ong trước khi đi ngủ. Nguyên nhân là vì mật ong sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao, gây nguy hại cho sức khỏe.