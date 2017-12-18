Nước mía là thức uống được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hết những tác dụng tuyệt vời mà nó có thể mang lại cho sức khỏe . Dưới đây là những thực phẩm bạn có thể kết hợp cùng nước mía để giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Chắc hẳn bạn sẽ rất bất ngờ khi phát hiện ra tác dụng kỳ diệu của bài thuốc này. Theo Đông y, nước mía pha với nước củ cải sẽ giúp bổ phổi, trị đau họng, viêm phế quản.

Bạn cho một ít nước củ cải và nước mía vào bát sứ, thêm 1 muỗng cà phê mật ong, đường phèn và dầu mè rồi khuấy đều hỗn hợp. Sau đó đem chưng cách thủy để thành cao. Ngoài ra, bạn có thể nấu nước mía và nước củ cải rồi uống trước khi đi ngủ để giảm ho và đau rát cổ họng.

Râu ngô

Đối với các chứng bệnh liên quan đến đường tiết niệu thì nước mía và râu ngô là bài thuốc vô cùng hữu hiệu. Chỉ cần dùng một ít mã đề và râu ngô sắc cùng nước mía, uống đều đặn trong vài ngày sẽ giúp cải thiện chứng tiểu dắt, tiểu buốt…

Đối với những trường hợp bị nhiệt đi tiểu khó khăn, bạn có thể hòa nước mía cùng nước ép ngó sen tươi, uống trong ngày sẽ giúp cải thiện tình trạng đáng kể.

Gừng

Bài thuốc từ gừng và nước mía sẽ giúp điều trị các chứng đau dạ dày mạn tính vô cùng hiệu quả.

Chỉ cần dùng nước mía hòa tan với 1 muỗng cà phê nước cốt gừng, uống liên tục trong nhiều ngày sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, làm giảm chứng đầy hơi, tức bụng, ợ chua…

Phèn chua

Nước mía kết hợp cùng 1 ít phèn chua và vỏ cây đại sẽ giúp trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, giúp nhuận tràng, đầy bụng, khó tiêu, hơi thở có mùi... Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cô đặc tất cả các nguyên liệu gồm nước mía, phèn chua và vỏ cây đại, vo thành viên rồi uống ngày 2 lần, mỗi lần 8 viên vào buổi sáng và tối.

Trứng gà

Đây là bài thuốc được ví bổ như nhân sâm, giúp giảm mệt mỏi, trị mất ngủ, biếng ăn, suy nhược cơ thể. Cho nước mía vào nồi đun với lửa lớn rồi đập trứng gà vào khuấy đều, đợi đến khi hỗn hợp sôi thì tắt bếp. Dùng khi còn nóng sẽ giúp bồi bổ cơ thể.

* Thông tin mang tính tham khảo