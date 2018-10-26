Không phải luộc, lấy khoai tây ép lấy nước uống mỗi ngày còn mang lại tác dụng gấp 10 lần thuốc bổ

Thay vì nấu chín, bạn hãy ép khoai tây lấy nước uống mỗi ngày để cơ thể hấp thụ tối đa những dưỡng chất có trong loại thực phẩm này. Dưới đây là những lợi ích mà bạn nhận đượn nếu thường xuyên sử dụng nước ép khoai tây :

Khoai tây chứa hàm lượng lớn chất xơ, phốt pho, canxi, sắt, kali cùng nhiều vitamin như vitamin A, B, C… mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe , đồng thời giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh.

Nước ép khoai tây có tính kiềm, giúp cân bằng độ pH trong cơ thể và hạn chế nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau do vi khuẩn gây ra. Chỉ với một cốc nước ép khoai tây giàu vitamin C mỗi ngày, sức đề kháng của bạn sẽ được cải thiện đáng kể, nhất là trong thời tiết giao mùa như hiện nay.

Nếu bạn thường xuyên bị đau nhức xương khớp, hãy bổ sung nước ép khoai tây vào thực đơn hàng ngày. Bên cạnh đó, thức uống này còn có tác dụng giảm viêm mạn tính ở người bị viêm khớp.

Giải độc cơ thể

Hàm lượng lớn chất xơ trong nước ép khoai tây có tác dụng thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố tích ra khỏi gan, phổi một cách nhanh chóng. Đặc biệt, nước ép khoai tây không chứa cholesterol và có tác dụng cải thiện tuần hoàn của tất cả các tế bào trong cơ thể, từ đó loại bỏ cholesterol dư thừa gây hại sức khỏe.

Hàm lượng lớn chất xơ trong nước ép khoai tây có tác dụng thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng khó tiêu và trào ngược axit thì nên dùng nước ép khoai tây tươi mỗi ngày. Bạn chỉ cần cho 1-2 thìa nước ép khoai tây tươi trộn với một chút nước và uống trước mỗi bữa ăn. Kiên trì áp dụng trong 1-2 tuần, triệu chứng trên sẽ được cải thiện.

Cải thiện vấn đề về da

Không chỉ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, nước ép khoai tây còn rất tốt cho da. Bạn có thể dùng nước ép khoai tây để uống cũng như thoa lên da, cách này sẽ giúp cải thiện sắc tố da và loại bỏ bụi bẩn trên da.

Không chỉ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, nước ép khoai tây còn rất tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nếu bạn thường xuyên thức khuya và mắt bị thâm quầng thì hãy áp dụng phương pháp tự nhiên làm từ khoai tây để khắc phục hiệu quả tình trạng này. Tất cả những việc bạn cần làm là ngâm một miếng bông vào nước ép khoai tây tươi và bôi chúng lên quầng thâm dưới mắt.