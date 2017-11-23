Không phải hàu, đây mới là tiên dược giúp 'chuyện ấy' thăng hoa

Chị em đừng quên bổ sung những loại thực phẩm dưới đây vào thực đơn hàng ngày nhé!

Hàu là thực phẩm có khả làm tăng ham muốn tình dục. Tuy nhiên, nếu bạn đã chán ngấy những thực phẩm như thịt, cá hay hàu thì có thể thay đổi khẩu vị bằng một số thực phẩm chay với những lợi ích tuyệt vời không kém. Đây đều là các loại thực phẩm giúp cải thiện chất lượng cuộc “yêu” vô cùng hiệu quả.

Chuối chứa nhiều vitamin B, tryptophan, kali… là những dưỡng chất giúp tăng cường sinh lực, thúc đẩy cơ thể sản sinh hoóc-môn tình dục, cải thiện sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, bromelain có trong chuối còn giúp tăng lưu thông máu trong cơ thể, từ đó làm tăng ham muốn tình dục.

Đậu phộng

Đây là thực phẩm chị em không thể bỏ qua vì đậu phộng có thể giúp gia tăng ham muốn tình dục ở nữ giới. Bên cạnh đó, với hàm lượng cao chất béo không bão hòa và kẽm, thực phẩm này còn làm tăng số lượng cũng như khả năng di chuyển của tinh trùng.

Nho đỏ

Nho đỏ chứa nhiều dưỡng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch. Hợp chất stilbenoids và resveratrol có trong loại quả này giúp cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể, kéo dài thời gian “yêu” cho cả hai.

Bột yến mạch

Bột yến mạch có tác dụng như một loại Viagra tự nhiên cho cơ thể. Những dưỡng chất có trong loại thực phẩm này giúp tăng lưu thông máu đến dương vật, đồng thời gia tăng testosterone, kích thích ham muốn, giúp bạn dễ dàng đạt được cực khoái. Ngoài ra, bột yến mạch còn chứa L-arginine, một loại axit amin giúp điều trị rối loạn chức năng cương dương.

Trái cây có múi

Thường xuyên sử dụng trái cây có múi sẽ giúp tăng cường ham muốn, cải thiện cuộc “yêu” hiệu quả. Đặc biệt, nam giới ăn nhiều loại trái cây này sẽ giúp cải thiện số lượng cũng như chất lượng tinh trùng, tăng hoóc-môn tình dục và ngăn chặn nguy cơ vô sinh ở cả nam lẫn nữ.

Gạo lứt

Gạo lứt là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, giúp tăng khả năng tình dục ở nam giới, giải quyết các vấn đề rối loạn cương dương và giúp cơ quan sinh sản hoạt động tốt hơn. Đây là thực phẩm bạn nên bổ sung vào thực đơn mỗi ngày.

Táo

Hàm lượng phenylethylamine cao trong táo giúp tăng cảm giác hưng phấn khi “yêu”. Đây cũng là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tăng lưu thông máu đến bộ phận sinh dục nam.