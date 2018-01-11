Đừng bao giờ dùng những thực phẩm này cho bữa trưa nếu không muốn rước họa vào thân

Bên cạnh đó, việc chọn sai thực phẩm cho buổi trưa có thể ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn, thậm chí có thể gây đầy bụng, nhanh đói và mệt mỏi. Ngược lại, nếu bạn có một bữa trưa lành mạnh và khoa học sẽ giúp duy trì năng lượng cho những giờ làm việc tiếp theo, hiệu quả công việc nhờ đó cũng tăng cao.

Nhiều người vì bận rộn nên thường bỏ qua bữa trưa hoặc ăn qua loa mà không hề biết rằng thói quen này sẽ khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các loại thức ăn nhanh đều không tốt cho sức khỏe. Nếu thường xuyên sử dụng sẽ dễ làm tăng lượng cholesterol trong máu, gây các bệnh về tim mạch và tăng nguy cơ béo phì.

Dưới đây là những thực phẩm bạn không nên ăn vào buổi trưa để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe:

Không nên dùng các loại thức ăn nhanh cho bữa trưa - Ảnh: Internet

Một số món ăn nhanh như pizza, hamburger, khoai tây chiên… đều chứa nhiều calo khiến cơ thể tăng cân nhanh chóng. Ngoài ra, chúng còn là những thực phẩm khó tiêu, dễ khiến bạn mệt mỏi suốt thời gian còn lại trong ngày.

Các loại bánh snack

Nhiều người làm việc văn phòng vì muốn tiết kiệm thời gian hoặc làm thêm giờ thường chọn cách ăn qua loa các loại bánh snack ngay bàn làm việc. Tuy nhiên, đây là những thực phẩm không hề chứa protein và chất xơ nên không thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Dù bạn có ăn nhiều snack cho bữa trưa thì cũng sẽ nhanh đói và cảm thấy mệt mỏi khi về chiều.

Bánh mì trắng

Bánh mì trắng chứa nhiều tinh bột nhưng lại ít chất xơ nên dễ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, bánh mì trắng còn có chỉ số glycemic (GI) cao – một trong những nguyên nhân làm tăng lượng đường trong máu, khiến bạn nhanh mệt mỏi, buồn ngủ vào buổi chiều.

Chính vì vậy, bánh mì trắng không phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa trưa của bạn.

Thường xuyên dùng bánh mì trắng cho bữa trưa văn phòng dễ khiến bạn mệt mỏi - Ảnh: Internet

Các loại bánh ngọt

Các loại bánh ngọt nói chung đều chứa rất nhiều đường và chất béo không tốt cho sức khỏe. Thường xuyên dùng những thực phẩm này cho bữa trưa sẽ khiến cơ thể giải phóng nhiều tryptophan trong não, đây chính là nguyên nhân làm cho bạn cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi vào buổi chiều.

Chuối

Chuối là loại quả rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nó không phải là thực phẩm có thể dùng cho bữa trưa. Hàm lượng lớn magie có trong chuối là nguyên nhân khiến chúng ta có cảm giác mệt mỏi.

Chuối rất tốt cho sức khỏe nhưng không nên dùng cho buổi trưa - Ảnh: Internet

Trên đây là những món ăn bạn không nên dùng cho bữa trưa để giúp bảo vệ sức khỏe. Thay vào đó, hãy lựa chọn những loại thực phẩm giàu protein và chất xơ để cơ thể được nạp đủ năng lượng cho buổi làm việc tiếp theo nhé!