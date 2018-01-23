Có đói đến mấy cũng không được ăn những thực phẩm này vào buổi tối kẻo gây hại cho sức khỏe

Dưới đây là những thực phẩm có hại cho sức khỏe nếu dùng vào buổi tối, bạn cần lưu ý:

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh và khoa học có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe . Nếu sử dụng thực phẩm không đúng cách hoặc sai thời điểm có thể gây phản tác dụng, dẫn đến rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng hệ miễn dịch…

Nguyên nhân là do sữa chua có thể làm tăng lượng axit trong dạ dày, gây rối loạn tiêu hóa, nhất là với những người có tiền sử mắc bệnh đau dạ dày. Bên cạnh đó, vào những ngày trời lạnh, bạn không nên ăn sữa chua đá vào buổi tối vì có thể gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Sữa chua là thực phẩm có lợi cho hệ tiêu hóa và giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, thực phẩm này chỉ thực sự phát huy hết tác dụng của nó khi dùng vào ban ngày. Nếu bạn có thói quen ăn sữa chua vào buổi tối thì sẽ gây phản tác dụng, ảnh hưởng đến dạ dày.

Táo

Táo chứa nhiều vitamin và khoáng chất cùng hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào có khả năng ngăn ngừa lão hóa. Tuy nhiên, nếu bạn ăn loại quả này vào buổi tối thì có thể khiến nồng độ axit trong dạ dày tăng cao gây ảnh hưởnf đến hệ tiêu hóa và mất ngủ.

Trà xanh

Những dưỡng chất có trong trà xanh mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe như ngăn ngừa ung thư, giảm cholesterol, hỗ trợ giảm cân… Tuy nhiên, nếu uống trà xanh vào buổi tối thì rất có hại cho cơ thể. Hàm lượng lớn caffeine trong trà xanh có thể khiến cơ thể bồn chồn, căng thẳng và khó ngủ. Tốt nhất bạn nên uống trà xanh vào ban ngày và mỗi ngày chỉ nên dùng tối đa 2 tách trà xanh.

Dùng trà xanh vào buổi tối có thể gây phản tác dụng - Ảnh: Internet

Nước cam

Hàm lượng vitamin C dồi dào có trong nước cam giúp làm đẹp da, tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa cảm cúm… Mặc dù mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nhưng nếu dùng thức uống này vào buổi tối sẽ khiến nồng độ axit trong dạ dày tăng cao, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, khiến bạn khó ngủ.

Tốt nhất, bạn nên uống nước cam vào ban ngày để tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể cũng như giúp bảo vệ hệ tiêu hóa.

Thực phẩm có đường

Thực phẩm chứa đường nếu được dùng vào ban ngày sẽ mang lại nguồn năng lượng cao để bạn làm việc, tránh mệt mỏi. Thế nhưng, nếu bạn sử dụng quá nhiều thực phẩm này vào buổi tối sẽ gây ra tình trạng thừa cân, làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và đốt cháy calo.

Nên tránh ăn quá nhiều đồ ngọt vào buổi tối - Ảnh: Internet

Trên đây là những thực phẩm có hại cho sức khỏe nếu dùng vào buổi tối, bạn nên hạn chế sử dụng để cơ thể luôn khỏe mạnh nhé!