Cho vài giọt gia vị này vào cốc nước uống mỗi ngày, cả đời không lo bệnh tật

Chuyên gia nói gì 20/11/2018 18:04

Giấm là loại gia vị quen thuộc trong các món ăn nhưng bạn có biết việc thêm giấm vào nước lọc uống mỗi ngày có thể giúp tăng cường sức khỏe. Đây cũng là bí quyết giúp người Nhật ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Giấm là sản phẩm được lên men tự nhiên nên có vị chua nhẹ đặc trưng, thường được dùng để làm salad, trộn gỏi hoặc sơ chế thực phẩm. Đặc biệt, nếu bạn thêm giấm vào nước uống mỗi ngày có thể giúp bổ sung vitamin và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời mà giấm có thể mang lại cho sức khỏe:

Những tác dụng tuyệt vời của giấm đối với sức khỏe

Tăng cường miễn dịch

Chỉ với 1 ly nước pha giấm và đường sẽ giúp tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi tức thì. Hàm lượng axit lactic có trong gia vị này sẽ giúp các bó cơ được thư giãn và hạn chế tình trạng đau nhức. Bên cạnh đó, giấm còn giàu chất chống oxy hóa giúp cản trở sự phát triển của các gốc tự do gây hại trong cơ thể.

Cho vài giọt gia vị này vào cốc nước uống mỗi ngày, cả đời không lo bệnh tật - Ảnh 1
Giấm còn giàu chất chống oxy hóa giúp cản trở sự phát triển của các gốc tự do gây hại trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tiêu diệt vi khuẩn, đào thải độc tố

Theo nghiên cứu, những vi khuẩn có lợi trong giấm giúp tiêu diệt và ngăn chặn vi khuẩn có hại sinh sôi và phát triển. Mỗi ngày uống một cốc giấm nhỏ sẽ giúp thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố nhanh chóng, từ đó hạn chế được nguy cơ nhiễm trùng các cơ quan nội tạng và giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Giúp hạ huyết áp

Nếu bạn đang mắc bệnh cao huyết áp thì giấm là thực phẩm bạn không thể bỏ qua trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Nhờ chứa hàm lượng kali dồi dào mà giấm có khả năng điều hòa huyết áp ở mức ổn định và cải thiện hiệu quả tình trạng cao huyết áp đột ngột.

Cho vài giọt gia vị này vào cốc nước uống mỗi ngày, cả đời không lo bệnh tật - Ảnh 2
Nếu bạn đang mắc bệnh cao huyết áp thì giấm là thực phẩm bạn không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư hiệu quả

Tại Nhật, tỉ lệ mắc bệnh ung thư vào hàng thấp nhất thế giới và các nhà khoa học đã chứng minh là có liên quan đến giấm. Nguyên nhân là trong giấm chứa nhiều men tự nhiên có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành các khối u ác tính, loại bỏ độc tố, ngăn ngừa hình thành chất nitrosamine. Thường xuyên uống giấm còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Cho vài giọt gia vị này vào cốc nước uống mỗi ngày, cả đời không lo bệnh tật - Ảnh 3
Chế độ ăn có chứa nhiều giấm giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch

Giấm chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp nuôi dưỡng trái tim luôn khỏe mạnh, đồng thời ngăn ngừa những bệnh liên quan đến tim mạch. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giấm có khả năng ức chế cơn thèm ăn, từ đó giúp ngăn ngừa hội chứng béo phì.

Ngoài ra, giấm còn có khả năng trung hòa và điều tiết lượng đường trong máu, giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và các biến chứng nguy hiểm của bệnh. Bệnh nhân mắc bệnh tim mạch hoặc tiểu đường được khuyên uống một thìa giấm mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe.

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