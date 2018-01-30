Biết được những tác dụng thần kỳ này, bạn sẽ mua ngay 1 chai dầu gạo để sẵn trong nhà

Đặc biệt hàm lượng vitamin E dồi dào cùng các chất chống oxy hóa tự nhiên có tác dụng điều hòa chức năng của tuyến giáp, giảm cholesterol, bảo vệ sức khỏe tim mạch…

Dầu gạo được chiết xuất từ lớp vỏ bên ngoài của hạt gạo nên chứa rất nhiều dưỡng chất quý giá tốt cho sức khỏe . Bên cạnh đó các axit béo trong dầu gạo được coi là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh cho cơ thể.

Dầu gạo còn chứa dưỡng chất quý giá gamma oryzanol, có tác dụng ngăn ngừa sự kết dính tiểu cầu - nguyên nhân hình thành các cục máu đông. Thường xuyên dùng dầu gạo sẽ giúp ngăn ngừa huyết khối gây tắc mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Những dưỡng chất có trong dầu gạo giúp làm giảm lượng cholesterol xấu, đồng thời tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể.

Thường xuyên dùng dầu gạo sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch - Ảnh: Internet

Đặc biệt dầu gạo rất thích hợp sử dụng trong chế độ ăn kiêng của những người thừa cân, có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn người bình thường.

Nếu muốn bảo vệ sức khỏe tim mạch, bạn nên dùng khoảng 20 - 30ml dầu gạo mỗi ngày để giúp điều hòa mức cholesterol, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu và giảm nguy cơ đột quỵ.

Điều hòa chức năng của tuyến giáp

Theo các nghiên cứu, dưỡng chất trong dầu gạo có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt động của tuyến giáp, có chức năng làm giảm hoóc-môn kích thích tuyến giáp ở những người bị suy giáp. Chính vì vậy, dầu gạo chính là bài thuốc giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân suy giáp.

Cải thiện các vấn đề về da, chống lão hóa

Dầu gạo chứa rất nhiều vitamin E có tác dụng nuôi dưỡng làn da, tăng độ đàn hồi và giữ ẩm cho da. Bên cạnh đó, hàm lượng chất squalene trong dầu gạo còn giúp ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn và chống lão hóa hiệu quả. Chính vì vậy mà phụ nữ Nhật Bản xem dầu gạo như mỹ phẩm thiên nhiên giúp làm đẹp và cải thiện các vấn đề về da.

Bạn có thể dùng dầu gạo để làm mặt nạ dưỡng da - Ảnh: Internet

Giảm các triệu chứng mãn kinh

Không phải ai cũng biết rằng dầu gạo có khả năng ức chế sự sản sinh lutein hóa (một loại hoóc-môn gây trở ngại cho quá trình rụng trứng ). Đồng thời, dầu gạo còn giúp ngăn ngừa sự thay đổi đột ngột của nồng độ của các hoóc-môn khác trong cơ thể.

Bổ sung thêm dầu gạo vào thực đơn hàng ngày không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn làm giảm các triệu trứng liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt.

Dùng dầu gạo để chế biến món ăn hàng ngày - Ảnh: Internet

Tăng cơ bắp

Hàm lượng gamma oryzanol trong dầu gạo giúp tăng nồng độ endorphin trong cơ thể, nhờ đó hỗ trợ phát triển cơ bắp và khiến cơ thể săn chắc.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của dầu gạo đối với sức khỏe, còn chần chừ gì nữa mà không mua ngay một chai để sẵn trong nhà thôi nào!