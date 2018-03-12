Biết được khả năng ngăn ngừa ung thư của các loại rau này, bạn sẽ chạy ra chợ mua ngay về ăn

Chuyên gia nói gì 12/03/2018 11:59

Theo các nghiên cứu, chế độ dinh dưỡng thường ngày có thể giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Dưới đây là những loại rau giúp ức chế sự hình thành và phát triển của khối u trong cơ thể.

Rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Không chỉ giúp làm đẹp da, giữ dáng và cải thiện hệ tiêu hóa, một số loại rau còn có khả năng ức chế sự hình thành và phát triển của các gốc tự do trong cơ thể.

Theo chuyên gia ung thư Tống Lợi Bân (Bệnh viện Ung bướu Đại học Fudan, Trung Quốc), bạn nên thường xuyên ăn các loại rau dưới đây để giúp tăng cường sức khỏengăn ngừa ung thư hiệu quả.

Các loại rau ngăn ngừa ung thư hiệu quả

Cà rốt

Những người có chế độ dinh dưỡng thiếu vitamin A thường có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao gấp 2 lần so với bình thường.

Chính vì vậy, bạn cần bổ sung hàm lượng vitamin A cần thiết để đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể. Lượng carotene dồi dào trong cà rốt có thể được chuyển đổi thành một lượng lớn vitamin A mà cơ thể cần mỗi ngày. Từ đó giúp ngăn chặn sự xuất hiện của các khối u ung thư phổi, đồng thời làm chậm sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư.

Biết được khả năng ngăn ngừa ung thư của các loại rau này, bạn sẽ chạy ra chợ mua ngay về ăn - Ảnh 1

Mỗi ngày một ly nước ép cà rốt sẽ giúp ngăn ngừa ung thư phổi hiệu quả, đặc biệt là với những người thường xuyên hút thuốc - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cà rốt còn chứa nhiều axit folic, vitamin B và chất lignin giúp tăng cường khả năng miễn dịch, chống ung thư hiệu quả và hỗ trợ tiêu diệt tế bào ung thư trong cơ thể.

Măng tây

Những dưỡng chất đặc biệt có trong măng tây như protein, axit folic, axit nucleic, selen… đều rất cần thiết cho cơ thể. Thậm chí, măng tây còn đứng đầu trong danh sách 30 loại thực vật có tác dụng phòng chống ung thư được thế giới công nhận.

Khi cơ thể hấp thụ những chất dinh dưỡng có trong măng tây thì chúng sẽ chuyển hóa thành các chất cần thiết có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư phổi, ung thư thận, ung thư da, ung thư bàng quang, ung thư hạch lymphoma.

Biết được khả năng ngăn ngừa ung thư của các loại rau này, bạn sẽ chạy ra chợ mua ngay về ăn - Ảnh 2
Măng tây rất tốt cho sức khỏe, giúp ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Rau bina (chân vịt)

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong rau bina có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, giúp đại tiểu tiện dễ dàng hơn, đồng thời ngăn ngừa sự phát triển của các khối u trong cơ thể. Đặc biệt, thực phẩm này còn làm giảm nguy cơ ung thư ruột từ 58% xuống 32%.

Không chỉ vậy, rau bina còn chứa một lượng lớn beta-carotene có tác dụng chống ung thư hiệu quả. Thường xuyên ăn rau bina có thể giúp bảo vệ tế bào cơ thể nhờ khả năng làm giảm tác hại của các chất gây ung thư trong thịt đã nấu chín.

Biết được khả năng ngăn ngừa ung thư của các loại rau này, bạn sẽ chạy ra chợ mua ngay về ăn - Ảnh 3
Để ngăn ngừa ung thư ruột, hãy thường xuyên ăn rau bina - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các loại rau giúp ngăn ngừa ung thư vô cùng hiệu quả, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

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