Bạn sẽ không bao giờ uống trà buổi sáng khi bụng rỗng nữa nếu biết trước những tác hại khôn lường này

Mặc dù là thức uống chứa nhiều dưỡng chất quý giá giúp phòng và trị nhiều loại bệnh. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai thời điểm sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe .

Trà là thức uống quen thuộc được nhiều người ưa thích. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, catechins, polysaccarides cùng nhiều vitamin như vitamin C, E, P nên trà xanh có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, kích thích quá trình trao đổi chất, ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ tim mạch…

Thế nhưng, uống trà vào buổi sáng khi bụng đói không hề mang lại lợi ích như bạn tưởng, ngược lại nó có thể gây ra nhiều tác hại không mong muốn.

Nhiều người có thói quen uống trà mỗi buổi sáng để lấy lại sự tỉnh táo và thư giãn tinh thần. Trên thực tế, có rất nhiều người cảm thấy thiếu tập trung và minh mẫn khi làm việc nếu không uống trà sáng.

Uống trà buổi sáng khi bụng rỗng có hại gì?

Làm rối loạn hoạt động trao đổi chất

Thường xuyên uống trà khi bụng rỗng sẽ gây ức chế quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Nguyên nhân là do các hoạt chất trong trà có thể gây mất cân bằng tính axit và tính kiềm trong dạ dày. Tình trạng này kéo dài sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe.

Uống trà xanh buổi sáng khi bụng rỗng sẽ gây hại cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Gây cảm giác buồn nôn

Sau một giấc ngủ dài, dạ dày đã tiêu hao hết thức ăn nên nếu uống trà vào buổi sáng sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của túi mật, gây ra cảm giác buồn nôn, cơ thể bồn chồn, khó chịu.

Xói mòn men răng

Thói quen uống trà sáng sớm có thể khiến men răng bị ăn mòn. Nguyên nhân là do những vi khuẩn trong miệng sẽ phá hủy đường, làm tăng nồng độ axit trong miệng và gây mòn men răng.

Tạo cảm giác lo lắng

Những dưỡng chất trong trà có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn nhưng nếu uống sai thời điểm sẽ ảnh hưởng đến não bộ như tăng cảm giác lo lắng, gây ra các vấn đề liên quan đến giấc ngủ.

Bạn không nên uống trà xanh buổi sáng khi đói để ngăn ngừa những tác hại không mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Cản trở sự hấp thụ chất sắt

Khả năng hấp thụ chất sắt của cơ thể sẽ bị giảm thiểu đáng kể nếu bạn uống trà xanh vào buổi sáng khi bụng rỗng. Đặc biệt, những người thiếu máu tuyệt đối không dùng trà xanh vào sáng sớm.

Gây chán ăn

Chỉ với một ly hồng trà vào buổi sáng cũng có thể khiến bạn chán ăn, làm mất cảm giác ngon miệng. Chính vì vậy, nhiều người thường bỏ bữa sáng sau khi uống trà, điều này vô cùng có hại đối với sức khỏe.

Thói quen uống trà vào buổi sáng không hề mang lại lợi ích cho cơ thể mà ngược lại còn gây ra những tác hại cho sức khỏe. Tốt nhất bạn nên uống trà sau bữa ăn sáng khoảng 30-60 phút để bảo vệ cơ thể và nhận được nhiều tác dụng tuyệt vời từ thức uống này.