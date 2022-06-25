Tránh xa các loại thực phẩm này nếu bạn muốn đẩy mạnh quá trình liền sẹo của vết thương, tránh các di chứng sẹo lồi, sẹo lõm

Chọn thực phẩm 25/06/2022 19:12

Muốn nhanh khỏi và không bị sẹo lồi sẹo lõm, nên tránh xa các loại thực phẩm dưới đây.

Cần kiêng ăn trứng

Trứng cũng nằm trong nhóm các thực phẩm cần kiêng trong giai đoạn vết thương đang lên da non. Do trứng cũng có đặc tính đẩy mạnh quá trình tăng sinh mô sợi collagen làm đùn da thừa thái quá dẫn tới sẹo lồi. Còn khi bạn bị lang ben hay da đang sậm màu nếu ăn trứng có thể làm lan rộng ra hơn. Do đó, trong thời kỳ sẹo đang lên da non, bạn cần kiêng kỵ, loại bỏ trứng khỏi thực đơn trong các bữa ăn hàng ngày nhé.

Đường và thực phẩm có hàm lượng đường cao

Đường có tác động đến collagen nằm trên bề mặt lớp biểu bì. Đặc biệt trong giai đoạn nguyên bào sợi và giai đoạn tái tạo của vết thương hở, nếu sử dụng đường sẽ làm quá trình này chậm lại và vết thương sẽ lâu lành hơn.

Tránh xa các loại thực phẩm này nếu bạn muốn đẩy mạnh quá trình liền sẹo của vết thương, tránh các di chứng sẹo lồi, sẹo lõm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò

Theo các chuyên gia, mặc dù trong thịt bò có chứa đạm và rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe tuy nhiên đây lại là loại thực phẩm mà những người đang bị vết thương hở phải kiêng tuyệt đối. Thịt bò khiến vết thương sậm màu và để lại sẹo thâm khi lành. Mặt khác, những người đang bị mụn cũng nên tránh loại thịt này bởi chúng dễ khiến các vết sẹo mụn thâm lâu hơn.

Rau muống

Rau muống có tính mát, là một bài thuốc giải độc tốt, có tác dụng nhuận tràng, lợi tiểu. Nhưng bài thuốc dân gian này cũng có các tác dụng phụ không mong muốn đối với những người đang bị vết thương hở đó là: làm đầy vết thương của bạn một cách thái quá khiến da dễ bị sẹo lồi. Vì vậy, khi da bị tổn thương bạn không nên ăn loại thực phẩm này để có thể tránh sẹo lồi và giúp làm mờ sẹo lồi trên da.

Cần kiêng ăn các món ăn chế biến từ gạo nếp

Chắc hẳn nhiều người đã nghe nói đồ nếp dễ làm vết thương nhức, mưng mủ và tạo sẹo xấu. Tuy các món ăn được chế biến từ gạo nếp rất quen thuộc với người Việt Nam. Song các bác sĩ cho biết món ăn từ gạo nếp có đặc điểm rất nóng khiến cho vết thương dễ mưng mủ, viêm nhiễm.

Tránh xa các loại thực phẩm này nếu bạn muốn đẩy mạnh quá trình liền sẹo của vết thương, tránh các di chứng sẹo lồi, sẹo lõm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu ăn đồ nếp thường xuyên sẽ dễ gây ra sẹo lồi. Do vậy, đồ nếp cũng là một trong danh sách các món giải đáp câu hỏi, người bị vết thương kiêng ăn gì. Đặc biệt, khi vết thương đang lên da non, mọi người cần tránh ăn món này để hạn chế để lại sẹo xấu trên da.

Sữa đã tách kem

Sữa đã tách kem có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất insulin và đáp ứng quá trình viêm tự nhiên của cơ thể. Vì vậy sử dụng sữa tách kem sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn viêm, tác động đến việc hình thành cục máu đông và chậm lại quá trình liền sẹo. 

*Tổng hợp từ nhiều nguồn!

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