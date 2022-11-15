Tỏi đen - "thần dược" cho sức khỏe nhà nào cũng nên có: chứa nhiều acllicin tốt cho não bộ và tim mạch

Trong thành phần của tỏi tươi vốn được đánh giá rất cao bởi khả năng kháng nấm, kháng virus, tăng khả năng miễn dịch cho sức khỏe con người. Nhưng khi tỏi biến thành tỏi đen các dược tính của tỏi được tăng hoạt chất. Ngoài ra, trong tỏi đen còn chứa allicin với khả năng tiêu diệt hàng chục loại vi khuẩn rất tốt cho sức khỏe của bạn.

Bài thuốc từ tỏi đen là một phương thuốc thiên nhiên giúp bạn giảm căng thẳng quá mức. Tỏi đen giúp trấn an sự lo lắng, chữa mất ngủ và giảm kích thích và tâm trạng ưu lo.

Ngoài các lợi ích nổi bật trên, tỏi đen còn có nhiều tác dụng khác cho sức khỏe như chống lại táo bón, làm giảm cholesterol và có tính chất chống ung thư do hàm lượng cysteine.

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Cải thiện chức năng não bộ

Healthline cho hay, sự tích tụ của một hợp chất protein được gọi là beta amyloid sẽ gây ra chứng viêm trong não, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Các hợp chất ôxy hóa có trong tỏi đen có khả năng cải thiện tình trạng stress ôxy hóa (tình trạng các gốc tự do và chất chống ôxy hóa trong cơ thể bị mất cân bằng), giúp cải thiện tình trạng mất trí nhớ ngắn hạn.

Ngoài ra, tỏi đen có khả năng thúc đẩy và phát huy các chức năng của vitamin B1 bao gồm cung cấp đủ năng lượng cho các tế bào não và gia tăng chức năng của quá trình ôxy hóa carbohydrate, từ đó giúp não bộ khỏe mạnh và thông minh.

Làm tăng collagen cho da

Những người có vấn đề về da, từ viêm da đến mụn, bao gồm bệnh vẩy nến và rosacea, cũng như một số vấn đề khớp thì nên ăn tỏi sống.

Tỏi đen cung cấp các hợp chất lưu huỳnh, tạo thuận lợi cho việc hình thành collagen. Ngoài ra, tỏi này cũng được khuyên dùng cho những người bị viêm khớp và đau cơ bắp.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Tỏi đen là một đồng minh tuyệt vời của tim và hệ tuần hoàn vì là chất chống oxy hóa và cân bằng huyết áp nhờ chứa chất allicin. Các bài thuốc từ tỏi đen có tác dụng làm loãng máu, làm giảm tập hợp tiểu cầu, giảm thiểu nguy cơ bị đột quỵ và duy trì huyết áp khỏe mạnh.