Sai lầm tai hại khi chế biến thịt lợn: vừa mất vệ sinh lại còn mất luôn cả chất dinh dưỡng của thịt

Chọn thực phẩm 20/10/2022 06:48

Có thể chị em sẽ không ngờ rằng, những thói quen này khi chế biến thịt lợn sẽ làm cho thịt mất hết chất dinh dưỡng, cả nhà ôm bệnh lúc nào chẳng hay.

Rã đông sai cách

Cuộc sống bận rộn nên nhiều gia đình thường dữ trữ thịt trong tủ lạnh, khi nấu chỉ cần rã đông là được. Song không phải ai cũng biết rã đông đúng cách.

Theo đó, việc bỏ thịt từ tủ lạnh ra ngoài nhiệt độ phòng là cách rã đông sai lầm nhiều người mắc phải. Bạn có biết rằng nhiệt độ phòng là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi.

Thậm chí, một số người còn ngâm thịt vào nước nóng để rã đông, cách làm này ảnh hưởng đến sự khuếch tán nhiệt độ, tạo cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi, làm thịt mất hết chất.

Sai lầm tai hại khi chế biến thịt lợn: vừa mất vệ sinh lại còn mất luôn cả chất dinh dưỡng của thịt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nấu thịt khi chưa được rã đông

Thịt chưa được rã đông khi cho vào nấu bên ngoài thịt sẽ chín trước và bên trong thịt vẫn còn sống. Vì vậy, trước khi nấu, cần rã đông thịt 1 giờ, khi nấu thịt sẽ chín đều.

Không nên để thịt tự rã đông ở nhiệt độ phòng vì dễ sinh sôi vi khuẩn dẫn đến ngộ độc, tiêu chảy. Không cho thịt đông lạnh vào dầu nóng để rã đông hoặc nấu khi thịt chưa rã đông sẽ làm mất chất dinh dưỡng. Nếu nấu quá lâu, thịt bị nát, hỏng và mất vị ngon.

Thịt sau khi rã đông phải chế biến ngay, tránh cấp đông trở lại và không giữ thịt trong ngăn lạnh quá lâu. Có thể sử dụng lò vi sóng để rã đông ở nhiệt độ thích hợp. Bọc kín thịt trong túi nilon để chất dinh dưỡng không bị mất đi. Bạn có thể cho thịt vào hộp đóng kín lại rồi để ngăn mát tủ lạnh rã đông từ từ. Không sử dụng nước nóng để rã đông sẽ làm hỏng thịt, thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Chần thịt qua nước nóng

Nhiều người khi mua thịt về chỉ rửa sơ qua hay thậm chí là không hề rửa mà đun nước sôi để chần. Việc làm này tưởng chừng như đảm bảo an toàn song thực chất lại không loại bỏ được chất bẩn trong thịt. Chần thịt qua nước sôi chỉ có thể làm giảm bớt một số vi khuẩn đang bám trên bề mặt thịt.

Nhưng phần lớn vi khuẩn chỉ chết ở nhiệt độ rất cao (trên 100 độ C). Hơn nữa, việc chần thịt qua nước sôi sau đó lập tức vớt thịt ra sẽ làm mất chất dinh dưỡng có trong thịt, đồng thời làm bề mặt miếng thịt lập tức co lại và không thể thải các chất độc có trong thịt ra ngoài. Việc làm này không những không mang lại tác dụng mà ngược lại còn mang lại những tác hại xấu đối với cơ thể.

Chọc đũa và lật thịt liên tục

Chọc đũa là cách các mẹ vẫn truyền tai nhau để kiểm tra thịt chín. Tuy nhiên bạn đừng quá vội vàng mà chọc đũa và lật thịt liên tục. Bởi như thế chất ngọt trong thịt sẽ liên tục tiết ra ngoài, làm thịt khô và mất đi vị ngon vốn có.

Khi luộc thịt, chờ sau khi nước sôi 5 phút hẵng chọc đũa để xem thịt chín chưa. Nếu thịt chưa chín thì luộc 5 phút nữa là được.

Khi chiên bạn chờ cho thịt vàng một mặt mới bắt đầu lật hay khi kho thịt, chờ mặt thịt săn lại rồi mới lật mặt.

Sai lầm tai hại khi chế biến thịt lợn: vừa mất vệ sinh lại còn mất luôn cả chất dinh dưỡng của thịt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thêm nước lạnh khi luộc thịt

Chẳng may trong quá trình luộc thịt nước cạn đi nhiều, rất nhiều bạn vô tư thêm nước lạnh vào nồi luộc thịt. Tuy nhiên, việc cho thêm nước lạnh, muối quá sớm vào nồi thịt luộc, hoặc nồi xương hầm… là không tốt. 

Bởi khi thịt đang luộc dở ở nhiệt độ cao, việc chế thêm nước lạnh sẽ làm các protein và chất béo trong thịt, xương lập tức bị kết tủa, làm thịt co lại và cứng, không chỉ làm mất đi dinh dưỡng mà mùi vị cũng bị ảnh hưởng. Để tránh tình trạng này xảy ra, nếu thêm nước khi luộc tốt nhất bạn nên dùng nước sôi.

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