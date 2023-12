Nuôi dưỡng làn da tỏa sáng từ bên trong nhờ vào 6 loại rau củ chống lão hóa có sẵn trong gian bếp mỗi nhà  

- Bề mặt da khô, thô ráp: Do các tế bào giảm khả năng giữ nước, các tế bào chết trên bề mặt da có xu hướng kết dính lại làm da có xu hướng khô và thô ráp, dần dần làm da không còn mượt mà nữa.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng chế độ ăn có nhiều trái cây và rau xanh là cách an toàn và lành mạnh nhất để chống lại làn da xỉn màu và các nếp nhăn, giúp làn da luôn tươi sáng và khỏe mạnh. Dưới đây là danh mục 6 loại rau củ có tác dụng chống lão hóa tốt nhất giúp nuôi dưỡng một làn da tỏa sáng từ bên trong.

II.Danh sách 6 loại rau củ có nhiều chất chống oxy hóa và giúp trì hoãn quá trình lão hóa mà chuyên gia đã chia sẻ.

1. Cà chua

Cà chua là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, bên cạnh việc tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, vitamin C và các chất chống ôxy hóa khác có thể giúp cơ thể giúp kích thích sản xuất collagen làn da giảm nếp nhăn và bảo vệ các tế bào da khỏi bị tổn thương do tiếp xúc với tia UV.

Cà chua giàu vitamin A, vtamin B6, các nguyên tố vi lượng như sắt, canxi, magie, niken… Sắc tố lycopen và betacaroten là những chất chống ôxy hoá mạnh mẽ, giúp tái tạo làn da, mang lại làn da trắng hồng tự nhiên.

Có thể ăn cà chua sống, uống nước ép cà chua hoặc sử dụng cà chua để đắp mặt sẽ giúp bạn có một làn da trắng sáng.

2. Bông cải xanh

Bông cải xanh là một loại rau có tác dụng chống viêm, chống lão hóa tốt với thành phần quan trọng như:

Vitamin C và K

Nhiều chất chống oxy hóa

Chất xơ

Folate

Lutein

Canxi

Cơ thể bạn cần vitamin C để sản xuất collagen, đây là loại protein chính trong da giúp da có sức mạnh và độ đàn hồi.

Chất lutein trong bông cải xanh, được cho là có liên quan tới việc duy trì chức năng ghi nhớ của não.

3. Cải xoong

Những lợi ích sức khỏe của cải xoong rất đáng quan tâm, loại lá xanh dưỡng ẩm giàu chất dinh dưỡng này là nguồn tuyệt vời cung cấp canxi, kali, mangan, phốt pho, vitamin A, C, K, B1 và B2.

Cải xoong hoạt động như một chất khử trùng bên trong da, tăng cường lưu thông và cung cấp khoáng chất, vitamin A và C cho tất cả các tế bào của cơ thể, có thể vô hiệu hóa các gốc tự do có hại cho da, giúp làm mờ nếp nhăn.

4. Cà rốt

Cũng giống như bông cải xanh, cà rốt giúp chống lão hóa, giảm cholesterol, giảm nguy cơ ung thư, đồng thời cải thiện khả năng miễn dịch của bạn.

5. Đậu nành

Đậu nành là một thực phẩm chống lão hóa hàng đầu, là nguyên liệu trong các bữa ăn của người châu Á. Đậu nành được chế biến thành hạt sấy khô để làm món ăn vặt; thành sữa, đậu phụ (đậu hũ)… trong các bữa ăn.

Các loại đậu rất giàu isoflavone – một loại phytoestrogen giống như estrogen, có nguồn gốc từ thực vật. Isoflavone có đặc tính chống viêm giúp điều chỉnh phản ứng viêm của cơ thể, chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, chống ung thư và kháng khuẩn.

Những món ăn được làm từ đậu nành rất giàu protein, các loại axit amin thiết yếu cho cơ thể. Ngoài ra, trong đậu nành có các khoáng chất như canxi, sắt, mangan, selen, photpho, magie, kẽm và đồng, giúp xương chắc khỏe và nhiều năng lượng.

6. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ chứa đầy chất chống oxy hóa tốt cho việc chống lão hóa. Ngoài hàm lượng vitamin C cao tốt cho việc sản xuất collagen, ớt chuông đỏ còn chứa chất chống oxy hóa mạnh gọi là carotenoid.

Carotenoid là sắc tố thực vật tạo ra màu đỏ tươi, vàng và cam cho nhiều loại trái cây và rau quả. Chúng có đặc tính chống viêm và có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và độc tố môi trường.