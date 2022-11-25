Những loại thực phẩm có vị đắng nhưng lại cực kỳ tốt cho sức khỏe nhất là hệ tiêu hóa và tim mạch

Chọn thực phẩm 25/11/2022 07:44

Nhiều người không thích vị đắng của các loại thực phẩm dưới đây thế nhưng chúng lại mang đến những lợi ích tốt cho sức khỏe mà không phải thực phẩm nào cũng có.

Mướp đắng

Mướp đắng (hay còn gọi là khổ qua) chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Vì có vị đắng đặc trưng nên nhiều người không thích ăn mướp đắng.

Mướp đắng được coi là một vị thuốc tự nhiên giúp làm giảm lượng đường trong máu ở những người bệnh tiểu đường tuýp 2. Loại quả này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thường tế bào do các gốc tự do gây ra.

Có thể dùng mướp đắng nấu lấy nước tắm cho trể để trị mẩn ngứa.

Trong hạt mướp đắng có một loại chất ức chế protease giúp ức chế các tế bào K bài tiết protease từ đó ngăn chặn quá trình dịch chuyển của các tế bào bệnh và không cho chúng xâm lấn sang các vùng khác.

Những loại thực phẩm có vị đắng nhưng lại cực kỳ tốt cho sức khỏe nhất là hệ tiêu hóa và tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vỏ cam quýt

Có vị đắng do nồng độ flavonoid cao. Chất chống oxy hóa trong vỏ cam quýt có tác dụng giảm viêm và bảo vệ cơ thể chống lại ung thư.

Nam việt quất

Nam việt quất là quả mọng màu đỏ có vị chua, đắng, có thể ăn tươi, nấu chín, sấy khô hoặc làm nước ép. Trong quả có polyphenol có thể ngăn vi khuẩn bám vào các bề mặt, nhu mô cơ thể. Ăn nam việt quất giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn trong dạ dày; ngừa nhiễm trùng khuẩn E.coli trong đường ruột, đường tiết niệu và giảm sâu răng do vi khuẩn. Ngoài tính kháng khuẩn, nam việt quất còn rất giàu chất chống oxy hóa. Theo thống kê từ Thư viện Y tế Quốc gia Mỹ, loại quả này chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong số 24 loại trái cây thông dụng khác. Vì vậy, uống nước ép nam việt quất thường xuyên có tác dụng tích cực đến sức khỏe tim mạch như giảm viêm, kiểm soát đường huyết,...

Những loại thực phẩm có vị đắng nhưng lại cực kỳ tốt cho sức khỏe nhất là hệ tiêu hóa và tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn Kale

Trong thành phần của rau cải xoăn Kale chứa hàm lượng cao lutein, một chất chống lại quá trình oxy hóa tốt cho mắt của con người. Khi bạn ăn cải xoăn kale sẽ giúp bổ sung chất lutein mỗi ngày. Bạn có thể tìm thấy lượng lutein này trong nửa bát cải xoăn, vitamin A, vitamin k là chất cần thiết của con người.

Cacao

Bột cacao được làm từ hạt của cây cacao và nó có vị đắng. Nó thường được dùng để làm các món tráng miệng và là thành phần chính của chocolate.

Nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y tế Quốc gia cho thấy người ăn chocolate 5 lần/tuần có ít nguy cơ mắc bệnh tim mạch hơn so với những người không sử dụng loại thực phẩm này. Cacao chứa chất polyphenol và các chất chống oxy hóa hỗ trợ mở rộng mạch máu, giảm viêm, bảo vệ tim mạch. Đây cũng là thực phẩm chứa nhiều khoáng chất vi lượng như đồng, mangan, magie và sắt.

Bột cacao nguyên chất (không đường), cacao hạt, chocolate đen chứa nhiều chất chống oxy hóa, ít đường là những thực phẩm lành mạnh, tốt cho cơ thể.

Những loại thực phẩm có vị đắng nhưng lại cực kỳ tốt cho sức khỏe nhất là hệ tiêu hóa và tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cà phê

Cà phê là một trong những đồ uống được tiêu thụ rộng rãi nhất trên thế giới. Giống như hầu hết các loại thực phẩm đắng, cà phê chứa nhiều polyphenol dồi dào nhất trong cà phê là axit chlorogenic giúp chống oxy hóa cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường. Các nghiên cứu tại Mỹ, năm 2018 cho thấy, người uống 3-4 tách cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong, ung thư và bệnh tim so với người không dùng cà phê. Một số nghiên cứu khác cũng nêu ra, caffeine có trong cà phê giúp ngăn ngừa các rối loạn thần kinh như bệnh Alzheimer và Parkinson.

Rau cần tây

Rau cần tây có vị đắng nhẹ, không quá nồng và có đến hơn 95% là nước nên sẽ phụ trách việc cung cấp nước cho các bộ phận cơ thể hoạt động được trơn tru và tươi mát hơn. Bên cạnh đó, mỗi cây cần rây chỉ chứa khoảng 4 calo, đó là lý do vì sao nhiều người ưa chuộng loại rau này để hỗ trợ trong công cuộc giảm cân, giữ gìn vóc dáng.

Nghệ

Ai cũng biết nghệ vô cùng khó ăn vì hương vị của nó. Thế nhưng đây được biết là thần dược số 1 quan trọng có khả năng chữa rất nhiều bệnh. Có thể kể đến như: chữa các vấn đề liên quan đến hệ thống tiêu hóa, giúp thanh lọc máu, ngăn ngừa sỏi mật, bảo vệ gan tốt.

Nghệ thường được sử dụng như loại gia vị cho các món ăn, thế nhưng bạn cũng có thể xay hoặc nấu để uống trong ngày cũng đều rất tốt.

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