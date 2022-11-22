Dựa vào 4 dấu hiệu dưới đây, bạn có thể nhận biết rằng mình có mua phải cà chua kém chất lượng, bị tẩm hóa chất đấy!

Độ cứng của quả cà chua

Cà chua sạch, không tẩm hóa chất thì phần cuống vẫn cứng và tươi. Những quả để lâu thường sẽ không còn cuống. Cà chua chín cây khi sờ vào thường có cảm giác hơi mềm. Khi mua, bà nội trợ nên chọn những quá chín tới, độ cứng vừa phải, đôi khi có đốm xanh chưa chín hẳn.

Cà chua giấm bằng thuốc thường cứng, không thơm. Những quả này khi nấu thường rất lâu nhừ hoặc khi nhừ thì chỉ có ít bột và màu đỏ nhợt nhạt, không bắt mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Quan sát ruột quả cà chua

Cà chua chín tự nhiên khi bổ ra sẽ thấy hạt màu trắng vàng chứ không xanh, ruột cũng chín đỏ, chín mềm và có bột.

Trong khi đó, cà chua "bẩn" thường mềm, nhanh nát, nhìn bề ngoài thì đẹp nhưng bên trong hạt có thể bị thối hoặc có mùi lạ, nếu ăn sống thì rất khó ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt cà chua

Cà chua chín tự nhiên khi bổ ra sẽ có màu đỏ đẹp mắt như bên ngoài, hạt trắng vàng và xuất hiện một lớp màng bao quanh hạt. Thậm chí nếu là cà chua ngon, còn có phần thịt mềm và bột. Thế nhưng, cà chua đã tẩm hóa chất, bên ngoài thì đẹp, nhưng bên trong lại không được đẹp như thế. Chúng đã bị thối rữa, hoặc hạt có màu xanh.

Màu sắc

Cà chua chín tự nhiên sẽ không đều màu, chỗ đã có vỏ màu căng bóng, thế nhưng có chỗ vẫn còn vàng xanh. Đặc biệt, nếu thấy có nhũ lấm tấm xuất hiện bên trong quả khi nhìn từ bên ngoài vào, chứng tỏ đó là quả cà chua đã chín tới, đạt đến độ ngon nhất. Ngược lại, nếu cà chua tẩm hóa chất, vỏ sẽ đều màu, căng tròn đẹp mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-biet-duoc-ca-chua-tam-hoa-chat-chua-nhieu-doc-to-an-vao-chi-co-ton-hai-suc-khoe-chi-voi-4-dau-hieu-527288.html