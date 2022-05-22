Gặp rắc rối về làn da QUÁ VÀNG của mình, vậy nên ăn các loại thực phẩm nào để làm giảm tình trạng này?

Sử dụng quá nhiều bơ có nguồn gốc động, thực vật sẽ không tốt cho sức khỏe đặc biệt là khi bạn đang bị vàng da. Nguồn gốc các chất béo bão hoa chăc chắn cần phải kiêng trong giai đoạn hồi phục của bệnh vàng da. Lượng chất cao nhất được phép dung nạp vào cơ thể mỗi ngày là 7% hoặc ít hơn.

Hạt mùi có tác dụng rất tốt trong việc thông đại tiểu tiện, trị phong tà, phá mụn độc và làm lành các chứng mụn lở. Với chứng vàng da, bạn ngâm hạt rau mùi trong nước qua đêm và uống vào buổi sáng. Nước hạt rau mùi sẽ giúp loại bỏ ra ngoài độc tố từ gan.

Ăn các thực phẩm Protein nạc thay thịt đỏ

Protein nạc, bao gồm đậu phụ, cá sẽ ít gây căng thẳng cho gan hơn so với thịt đỏ. Trong đó nên ưu tiên chọn các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích chứa omega-3 và kẽm, giúp chuyển hóa tốt chất béo, tinh bột và chất cồn.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước cũng rất quan trọng khi bị vàng da. Nên uống ít nhất 1,2 lít hoặc tám cốc nước mỗi ngày. Rượu cũng nên hạn chế để ngăn chặn thiệt hại cho gan. Chế độ ăn uống của người bệnh cũng nên có nhiều trái cây và rau quả, Ngũ cốc nguyên hạt cũng cần được đưa vào chế độ ăn uống.Người bệnh có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn một chế độ ăn uống phù hợp nhất với tình trạng bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Uống cà phê hoặc trà thảo mộc

Cà phê và trà thảo mộc chứa khá nhiều chất chống oxy hóa, cũng như caffeine, có thể giúp kích thích tiêu hóa. Ở mức độ vừa phải, cà phê đã được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan, bao gồm ung thư và xơ hóa gan, đồng thời làm chậm sự tiến triển của chúng.

Cà chua

Cà chua là thực phẩm cung cấp dồi dào vitamin C và lycopene, đây là những chất có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh. Do đó, nếu sử dụng một ly nước ép cà chua mỗi ngày sẽ giúp trẻ hóa các tế bào gan, giúp khắc phục chứng vàng da hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Dứa

Dứa là loại quả giúp thanh nhiệt. Nước ép dứa cũng giúp hệ tiêu hóa tốt, mau lành bao tử bị viêm, loét. Tái tạo tủy và canxi giúp xương chắc khỏe. Ngoài ra, nó còn là loại quả giải độc tốt, giúp làm sạch các tế bào gan. Nó cũng giúp chữa chứng vàng da một cách hiệu quả.