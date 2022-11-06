Dùng mật ong cứ nhắm vào những thời điểm này - phát huy hết công dụng, nhân đôi lợi ích cho sức khỏe

Theo nhiều nghiên cứu, 3 thời điểm này là 'thời điểm vàng' để mật ong phát huy hết tác dụng vốn có của nó.

Uống trước khi ngủ

Vào ban đêm, gan đòi hỏi nhiên liệu để hoạt động. Mật ong chính là lựa chọn hoàn hảo. Loại thực phẩm này làm cho gan sản xuất glucose, thúc đẩy sự giải phóng các loại hormone đốt cháy chất béo. Do đó, nó có tác dụng tốt trong việc đốt mỡ thừa, duy trì vóc dáng thon gọn. Trong mật ong chưa cả fructose và glucose, tốt cho hoạt động của gan trong suốt cả đêm.

Ngoài ra, uống một cốc nước mật ong ấm trước khi đi ngủ giúp làm sạch hệ tiêu hóa, tiêu diệt các mầm bệnh gây hại trong ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Uống vào sáng sớm

Sau một giấc ngủ dài, cơ thể sẽ tiêu hao một phần năng lượng để thực hiện quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể. Vậy nên, mọi người thường cảm thấy cơ thể khô cạn ngay sau khi thức giấc.

Lúc này, bạn nên bổ sung một ly nước ấm pha mật ong vào buổi sáng xem như bù lại phần năng lượng đã mất và sản sinh nguồn năng lượng dồi dào duy trì hoạt động suốt ngày dài.

Bên cạnh đó, uống mật ong vào sáng sớm còn tốt cho da, cải thiện hệ tiêu hóa, đào thải độc tố khỏi cơ thể và tăng cường sức đề kháng.

Uống mật ong vào buổi chiều

Buổi chiều là khoảng thời gian con người mệt mỏi nhất và cần tiêu thụ năng lượng nhiều nhất. Nếu không bổ sung kịp thời, tinh thần của chúng ta sẽ trì trệ, không đủ tỉnh táo để hoàn thành công việc.

Lúc này, bổ sung một cốc mật ong sẽ xóa đi sự hỗn loạn của não bộ. Các chất đường trong mật ong cải thiện tình trạng dinh dưỡng trong máu, cung cấp năng lượng đủ cho bạn hoạt động trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ. Không chỉ vậy, nó còn giúp bạn giải tỏa căng thẳng khi làm việc, giúp bạn đạt được hiệu quả cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-mat-ong-cu-nham-vao-nhung-thoi-diem-nay-phat-huy-het-cong-dung-nhan-doi-loi-ich-cho-suc-khoe-520488.html