4 loại thực phẩm này thường ít được chú ý đến, ấy thế mà chúng mang lại vô số những lợi ích 'vàng' cho sức khỏe của con người.

Bắp cải tím

Trong thành phần dinh dưỡng của bông cải tím có chứa rất calories nhưng lại có nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, trong thành phần của cải tím không chứa protein, ít năng lượng nhưng giàu chất xơ, vitamin A, K và vitamin C giúp bạn đảm bảo đủ năng lượng cho thường ngày mà không lo tăng cân.

Đặc biệt, trong thành phần của bắp cải tím chứa folate và anthocyanin giúp giảm nguy cơ bị mắc bệnh tiểu đường, tim mạch và ung thư… rất tốt cho sức khỏe của con người.

Ảnh minh họa: Internet

Cà tím

Lớp vỏ màu tím chứa nhiều vitamin B, C và lượng lớn anthocyanidin. Thịt quả rất giàu vitamin và các khoáng chất vi lượng. Nhờ nguồn axit folic và sắt vi lượng dồi dào, cà tím hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu và ngăn ngừa thiếu máu. Ngoài ra loại quả này cũng chứa nhiều kali và flavonoid giúp ổn định nhịp tim, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Khoai lang tím

Khoai lang tím có hàm lượng protein cao hơn khoảng 2,3 lần so với khoai lang thường; đồng, mangan, kali, kẽm gấp 3 đến 5 lần khoai lang thường; chất xơ cũng phong phú hơn, có tác dụng chống táo bón và chống lão hóa rất tốt, phù hợp hơn với người trung niên và cao tuổi. Nhưng cần lưu ý không nên ăn quá nhiều khoai lang tím một lúc vì ăn quá no dễ gây chướng bụng, nấc cụt và thậm chí là ợ chua. Nói chung, người lớn khỏe mạnh nên kiểm soát lượng tiêu thụ 50-100 gam mỗi lần.

Ảnh minh họa: Internet

Hành tím

Hành tây tím được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại rau”, ăn vào mùa xuân giúp dưỡng da, chống nắng, nó còn chứa các nguyên tố vi lượng selen và anthocyanins có tác dụng tăng cường sức sống của tế bào và trì hoãn sự lão hóa.

Lưu ý: Chất sulfide trong hành tây có thể gây hại cho niêm mạc dạ dày, vì vậy bệnh nhân viêm loét dạ dày nên ăn ít hơn. Người bị viêm da dị ứng, hen suyễn, dị ứng cũng nên ăn ít.

Ruồi đậu vào thức ăn: mầm bệnh đáng sợ gây ổ vi khuẩn có thể "két án tử" cho sức khỏe Bạn có thể làm những điều khác nhau khi thấy ruồi đậu vào thức ăn của mình. Ví dụ, bạn có thể vứt ngay bữa trưa ngon lành của mình đi. Nhưng có một số người trong chúng ta sẽ tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra bởi vì "nó chỉ là một con ruồi." Những con bọ này thực sự có thể gây ra một số vấn đề cho đĩa ăn của bạn, và tốt hơn là bạn nên biết về tác hại của chúng hơn là ngó lơ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-chia-se-loi-ich-phong-ngua-benh-tat-cua-4-loai-rau-cu-mau-tim-quen-thuoc-523690.html