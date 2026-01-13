Tai nạn máy bay khiến 6 người tử vong thương tâm, một trong số đó là nam ca sĩ nổi tiếng thế giới

Yeison Jimenez và nhóm của anh đang trên đường đến buổi hòa nhạc dự kiến diễn ra tối 10/1. Chiếc máy bay hạng nhẹ đã rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Paipa ở tỉnh Tundama, Colombia, do không đạt được độ cao cần thiết.

