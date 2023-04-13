7 thực phẩm "quý hơn vàng" bảo vệ xương khớp, ăn thường xuyên khỏi lo gặp bác sỹ

Chọn thực phẩm 13/04/2023 09:36

Những thực phẩm này bán đầy ngoài chợ, chị em nhớ mua thường xuyên để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà.

1. Bông cải xanh: Có lượng canxi cao gấp 4 lần so với cải bó xôi

Bông cải xanh là loại rau cung cấp canxi cho xương. Bông cải xanh có lượng canxi gấp bốn lần so với cải bó xôi (rau bina, rau chân vịt), một loại rau dinh dưỡng tiêu biểu cung cấp lượng canxi dồi dào giúp ngăn ngừa các bệnh về xương khớp. 

Bông cải xanh rất giàu các chất dinh dưỡng khác nhau nên là thực phẩm quan trọng có thể đồng thời kiểm soát cân nặng và đảm bảo sức khỏe xương khớp.

7 thực phẩm 'quý hơn vàng' bảo vệ xương khớp, ăn thường xuyên khỏi lo gặp bác sỹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Nấm hương: Vitamin D giúp hấp thụ canxi

Nấm hương chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin B1, vitamin B2, vitamin D, canxi, kali, phốt pho và selen. Vitamin D hỗ trợ trong việc hấp thụ canxi. Nấm hương là thực phẩm không chứa calo giúp bạn có chế độ ăn kiêng lý tưởng nhất và còn có hiệu quả đối với sức khỏe của xương.

7 thực phẩm 'quý hơn vàng' bảo vệ xương khớp, ăn thường xuyên khỏi lo gặp bác sỹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Xương bò: Giàu đạm tốt cho các bệnh liên quan đến xương khớp

Xương bò, được chế biến bằng cách luộc xương ống chân của bò, là món ăn tốt cho các bệnh liên quan đến xương. Nhiều người lo lắng có vẻ như xương bò sẽ làm tăng cân với hàm lượng protein cao, nhưng lượng calo là 45 kcal trên 100 ml, tương đương với sữa ít béo.

7 thực phẩm 'quý hơn vàng' bảo vệ xương khớp, ăn thường xuyên khỏi lo gặp bác sỹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Cà chua: Giảm đau nhức xương khớp

Cà chua được coi là một trong những loại thực phẩm vừa giàu chất dinh dưỡng vừa giúp bạn giảm cân. Cà chua chứa rất nhiều chất dinh dưỡng khác nhau như vitamin B2 và vitamin C, nhưng lại ít đường và calo. Cà chua còn làm giảm cholesterol và ngăn ngừa sự tích tụ chất béo. Flavonoid và carotenoid chứa trong cà chua còn giúp giảm đau ở khớp gối hay lưng.

7 thực phẩm 'quý hơn vàng' bảo vệ xương khớp, ăn thường xuyên khỏi lo gặp bác sỹ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Lòng đỏ trứng giàu vitamin D tốt cho xương

Sự thiếu hụt vitamin D dẫn đến thiếu canxi và phốt phát trong cơ thể. Lòng đỏ trứng chứa đầy đủ vitamin D nên nếu bạn tiêu thụ từ 3 đến 5 quả trứng mỗi tuần cũng rất hữu ích cho việc tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe của xương. Vitamin D là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe của xương, vì vậy sẽ rất tốt nếu bạn ăn trứng ở mức độ vừa phải.

7 thực phẩm 'quý hơn vàng' bảo vệ xương khớp, ăn thường xuyên khỏi lo gặp bác sỹ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

6. Đậu phụ: Hấp thụ gần 100% protein

Protein của đậu phụ được cơ thể hấp thụ cao nên được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe của xương. Tỷ lệ protein trong đậu phụ làm từ đậu nành gần như được cơ thể chúng ta hấp thụ 100%. Đạm đậu phụ chứa axit amin thiết yếu lysine và chứa nhiều canxi.

7 thực phẩm 'quý hơn vàng' bảo vệ xương khớp, ăn thường xuyên khỏi lo gặp bác sỹ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

7. Lá hẹ: Lưu thông khí huyết, làm ấm cơ thể

Hẹ chứa một lượng lớn vitamin A, cùng các dưỡng chất như vitamin B2, vitamin C, caroten, canxi, sắt. Một thành phần gọi là dầu aryl chứa trong lá hẹ có tác dụng kích thích các dây thần kinh tự chủ và kích hoạt quá trình chuyển hóa năng lượng. Các chất dinh dưỡng khác nhau có trong lá hẹ làm ấm cơ thể và giúp máu lưu thông thuận lợi.

7 thực phẩm 'quý hơn vàng' bảo vệ xương khớp, ăn thường xuyên khỏi lo gặp bác sỹ - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

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Từ khóa:   thực phẩm Xương bò thực phẩm bảo vệ xương

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