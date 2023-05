6 loại thực phẩm gây nguy cơ sảy thai mà các mẹ bầu dù thèm đến mấy cũng cần tránh tuyệt đối trong thai kỳ

2. Trứng sống

Ảnh minh họa: Internet

Thai phụ ăn trứng sống rất dễ bị nhiễm Salmonella với các triệu chứng như: buồn nôn, sốt, nôn, tiêu chảy, co thắt dạ dày,... Số ít trường hợp sẽ bị co thắt tử cung gây lưu thai hoặc sinh non.

3. Caffeine

Thai phụ tiêu thụ đồ uống chứa caffeine ở mức độ vừa phải thì không sao nhưng nếu tăng lên về hàm lượng thì dễ làm sảy thai hoặc khiến em bé sau này sinh ra bị nhẹ cân. Ngoài ra, caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ nên cũng cần hạn chế.