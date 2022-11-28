6 loại thực phẩm gây nguy cơ sảy thai mà các mẹ bầu dù thèm đến mấy cũng cần tránh tuyệt đối trong thai kỳ

Ăn cá có hàm lượng thủy ngân cao có thể gây ngộ độc thủy ngân. Nếu bạn ăn cá có chứa thủy ngân trong khi mang thai, nó có thể ảnh hưởng tới con bạn. Thủy ngân là một kim loại có thể làm chậm sự phát triển của trẻ, gây tổn thương não và ảnh hưởng đến thính giác và thị giác của trẻ.

3 tháng đầu tiên là thời điểm quan trọng đối với sự phát triển của bé. Một số loại thực phẩm có thể gây hại cho bạn và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của thai nhi.

Thai phụ tiêu thụ đồ uống chứa caffeine ở mức độ vừa phải thì không sao nhưng nếu tăng lên về hàm lượng thì dễ làm sảy thai hoặc khiến em bé sau này sinh ra bị nhẹ cân. Ngoài ra, caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ nên cũng cần hạn chế.

Thai phụ ăn trứng sống rất dễ bị nhiễm Salmonella với các triệu chứng như: buồn nôn, sốt, nôn, tiêu chảy, co thắt dạ dày,... Số ít trường hợp sẽ bị co thắt tử cung gây lưu thai hoặc sinh non.

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Để có một thai kỳ khỏe mạnh, bên cạnh việc tìm hiểu để tránh thực phẩm có nguy cơ sảy thai thì mẹ bầu cũng hãy nhớ giữ cho mình một chế độ ăn lành mạnh và cân bằng, cung cấp đầy đủ dưỡng chất và vitamin. Nếu muốn sử dụng thực phẩm nào, thai phụ nên tham khảo ý kiến bác sĩ sản khoa để có được lời khuyên bổ ích.

4. Bia rượu

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Theo các nghiên cứu, việc uống rượu, bia gây ra những tổn thương nghiêm trọng nhất trong vòng 3 tháng đầu thai kỳ. Cho dù là một cốc bia, một ly rượu, đồ uống pha chế hay kể cả là một ly rượu vang cũng đều chứa cồn và nó có ảnh hưởng không tốt cho thai nhi. Nếu phụ nữ đang cố gắng mang thai thì không nên uống rượu, bia hay bất kỳ loại đồ uống có cồn nào khác.

5. Rau mầm sống

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai nên tránh ăn rau mầm sống bởi trong rau mầm có thể chứa nhiều loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc cho phụ nữ mang thai như Listeria, Salmonella và E. coli. Vi khuẩn Listeria có thể gây ra tình trạng thai chết lưu, sẩy thai, sinh non và nhiễm trùng, trong khi vi khuẩn Salmonella và E. coli có thể dẫn đến các bệnh nguy hiểm, thậm chí gây tử vong.

6. Sữa chưa tiệt trùng

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Những sản phẩm từ sữa thô chưa qua xử lý vì nó dễ khiến mẹ bầu gặp phải các triệu chứng không tốt cho sức khỏe như: đau bụng, tiêu chảy, nôn, nhức đầu, sốt, cơ thể đau nhức,... Điều này được lý giải rằng sữa chua làm từ sữa thô chưa qua xử lý dễ có vi khuẩn Listeria làm tăng nguy cơ sảy thai, mắc bệnh thương hàn, bạch hầu,... Lựa chọn sữa chua được làm từ sữa đã được tiệt trùng hoặc thanh trùng thì các loại vi khuẩn có hại đã bị tiêu diệt nên nguy cơ này cũng không còn.