Dùng rau ngót giảm cân: Cực tốt nhưng cũng cực độc, uống sai cách có thể rước họa vào thân

Chọn thực phẩm 03/11/2022 07:20

Uống nước ép rau ngót hay ăn thường xuyên đúng cách có thể giúp giảm cân. Tuy nhiên, nếu uống dài ngày sẽ bị ngộ độc papaverine, nghẽn phổi, khó thở, kém ăn, mất ngủ…

Rau ngót có chứa nhiều chất xơ, vì vậy nó rất có ích đối với những người muốn giảm cân. Chất xơ giúp cơ thể chuyển hóa chất béo thành năng lượng, thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa. Bên cạnh đó, rau ngót chứa lượng vitamin C dồi dào, vì vậy uống nước ép rau ngót sống không chỉ giúp giảm cân mà còn làm cho cơ thể không bị thiếu máu, mệt mỏi. Từ đó  chúng ta có thể kiểm soát được lượng calo nạp vào cơ thể, giúp giảm cân an toàn và hiệu quả.

Dùng rau ngót giảm cân: Cực tốt nhưng cũng cực độc, uống sai cách có thể rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

1. Công dụng của rau ngót

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, rau ngót có tính mát lạnh, vị ngọt, khi được nấu chín sẽ bớt đi tính lạnh

Những tác dụng chữa bệnh của rau ngót:

Thanh nhiệt, giải độc: Rau ngót có tính mát, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, giúp hạ sốt, tăng tiết nước bọt,… 

Dùng rau ngót giảm cân: Cực tốt nhưng cũng cực độc, uống sai cách có thể rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạ huyết áp: Trong rau ngót có chứa papaverin, chất này có tác dụng gây dãn mạch, chống co thắt cơ trơn. Vì vậy có tác dụng giảm huyết áp hữu hiệu. Bài thuốc này có thể áp dụng cho cả người bị mỡ máu cao (xơ vữa động mạch), tai biến mạch máu não do tắc mạch, nghẽn mạch.

2. Những sai lầm khi  sử dụng rau ngót

2.1. Uống nước ép rau ngót hằng ngày

Theo BS. Đoàn Hồng, Uống nước rau ngót tươi giúp giữ nguyên hàm lượng vitamin và khoáng chất trong rau, do đó đây được coi là thức uống tươi ngon, bổ, mát và làm đẹp da rất tốt. Tuy nhiên nếu uống nhiều trong thời gian dài có thể dẫn tới tình trạng ngộ độc papaverin dẫn đến nghẽn phổi, khó thở, kém ăn, mất ngủ, giảm hấp thụ canxi, phốt pho,… 

Dùng rau ngót giảm cân: Cực tốt nhưng cũng cực độc, uống sai cách có thể rước họa vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do đó với người bình thường, chuyên gia khuyến cáo chỉ nên dùng tối đa 50g rau ngót trong một ngày, tránh ăn liên tục trong 3 tháng. Khi chế biến, rau ngót cần được rửa sạch, nấu chín kỹ và không vò nát rau trước khi nấu, tránh làm mất đi các chất dinh dưỡng có lợi trong rau.

2.2. Sử dụng rau ngót tươi

Uống nước rau ngót tươi cũng gây đau nhức cơ thể, tăng huyết áp, đau đầu hoặc gây thiếu máu ở não. Vì vậy không nên uống nước rau ngót sống hàng ngày dù là người lớn hay trẻ em. Có thể uống nước rau ngót sống nhưng chỉ thi thoảng uống một cốc.

2.3. Phụ nữ mang thai hay sau sinh dùng rau ngót quá nhiều để lợi sữa

Do trong rau ngót chứa một lượng lớn chất papaverin (được tìm thấy trong cây thuốc phiện) có tác dụng giảm đau, hạ huyết áp, co giãn cơ trơn của mạch máu. Khi ăn nhiều rau ngót, chất papaverin trong rau có thể gây tăng co thắt tử cung và dẫn tới sảy thai.

Dùng rau ngót giảm cân: Cực tốt nhưng cũng cực độc, uống sai cách có thể rước họa vào thân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đối với phụ nữ sau sinh cũng không nên uống loại nước ép này vì rau ngót có tính hàn, dễ gây hại cho sức khỏe phụ nữ sau sinh. Sau sinh khoảng 2-3 tháng, sản phụ mới được uống loại nước ép này.

3. Lưu ý khi sử dụng rau ngót

- Dù có yêu thích loại rau này đến đâu, tránh ăn nhiều rau ngót để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

- Khi chọn rau ngót, tốt hơn hết là chọn cây có lá mỏng nhưng cứng. Không nên mua rau ngót dày mềm, hoặc lá bị xoăn lại, bất thường, bởi đó là dấu hiệu của rau ngót đã bị phun thuốc bảo vệ thực vật.

Dùng rau ngót giảm cân: Cực tốt nhưng cũng cực độc, uống sai cách có thể rước họa vào thân - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

- Rau ngót đại kỵ với người lớn tuổi, hay bị mất ngủ, kén ăn. Người khó ngủ nên tránh ăn rau ngót bởi loại rau này có chứa chất gây mất ngủ, nếu muốn ăn phải ăn loại rau được nấu chín hoàn toàn, không được ăn sống, uống nước ép.

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