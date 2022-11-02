Uống nước cam rất tốt nhưng mắc phải 5 sai lầm sao đây khiến dưỡng chất tiêu tan

Dạ dày có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu mắc phải những sai lầm này khi uống nước cam, hầu hết ai cũng phạm phải.
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Uống nước cam trước khi đánh răng
Nếu bạn thường xuyên có thói quen uống nước cam trước khi đánh răng có thể gây hỏng men răng. Nguyên nhân là do axit có trong nước cam bám lên bề mặt của men răng và dưới tác dụng chà xát của bàn chải có thể làm cho men răng của bạn bị tổn thương. Bạn nên súc miệng ngay sau khi uống nước cam để loại trừ sự bám dính của axit trên răng, ngăn chặn sự ăn mòn của axit với men răng của bạn.
Uống nước cam khi đang dùng thuốc kháng sinh
Nước cam chứa nhiều axit nên có thể làm hỏng cấu trúc hóa học của thuốc kháng sinh, từ đó giảm tác dụng chữa bệnh của thuốc.
Ngoài ra, trong cam còn có chất tương tự narigin, gây cản trở quá trình hoạt hóa của các loại men vận chuyển thuốc. Do đó, thuốc khó được cơ thể hấp thu đầy đủ, bệnh thêm khó chữa.
Tốt nhất nên uống nước cam sau khi đã điều trị kháng sinh xong để bồi bổ và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.
Không uống gần thời điểm uống sữa
Protein của sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C trong cam gây ra hiện tượng chướng, đau bụng, tiêu chảy. Do đó, không nên ăn hoặc uống nước cam và các loại trái cây cùng họ như quýt, bưởi ngay trước và sau khi uống sữa.
Uống nước cam khi ăn hải sản
Phần lớn hải sản chứa hàm lượng lớn asen pentavenlent độc hại. Bình thường những chất này không gây hại cho cơ thể, nhưng nếu ăn kèm với lượng lớn thực phẩm giàu vitamin C thì lại gây hại cho cơ thể.
Khi vào cơ thể, asen pentavenlent sẽ chuyển hóa thành asen trioxide, hay còn gọi là thạch tín, gây ngộ độc cấp tính, nếu nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Không uống trước khi đi ngủ
Theo Body Building, bạn không nên uống nước cam vào buổi tối vì nó có đặc tính lợi tiểu, dễ gây mất ngủ. Hơn nữa, nước cam ép cũng chứa nhiều đường và ít chất xơ, do đó có thể làm tăng lượng đường trong máu, khiến bạn dễ gặp ác mộng vào ban đêm.